Темная история династии Романовых напоминает «Царский Декамерон», полна шекспировских страстей и любовных безумств.
Яркие истории любви определяли политику России, а альковные утехи становились делом государственной важности. Любовь здесь — не просто чувство, а мощный инструмент, способный изменить ход истории.
Яркие истории любви определяли политику России, а альковные утехи становились делом государственной важности. Любовь здесь — не просто чувство, а мощный инструмент, способный изменить ход истории.
Описание экскурсииТемные Романовы: Любовные истории Великокняжеской семьи Экскурсия «Темные Романовы» предлагает уникальную возможность погрузиться в мир личных драма и исторических событий, которые формировали судьбы не только членов императорской семьи, но и всей России. В ходе экскурсии участники посетят знаковые дворцы Санкт-Петербурга, где разворачивались страстные и трагические истории, и узнают о тайнах, которые хранили Романовы. 1. Проклятие Марии Мнишек Экскурсия начнется с рассказа о проклятии, наложенном на род Романовых Марией Мнишек, женой Лжедмитрия I. Это проклятие стало символом несчастий, преследовавших династию. Участники узнают о том, как это проклятие могло отразиться на судьбах императоров и их семей, и какие трагические события произошли в результате. 2. Дворцы и их тайны Участникам удастся насладиться видами, таких как Мариинский и Николаевский, где произошли два значительных события: убийство и кража. В Мариинском дворце, например, произошла трагедия, связанная с убийством, а в Николаевском — кража, которая оставила след в истории. Участники смогут узнать детали этих событий и их влияние на династию. 3. Семейные связи и интриги Экскурсия также раскроет интересные факты о семейных связях Романовых с известными личностями. Например, как Романовы породнились с поэтом А. С. Пушкиным и Феликсом Юсуповым, убийцей Григория Распутина. Эти связи подчеркивают, как личные и политические интересы переплетались в жизни императорской семьи. 4. Запретные любви и тайные браки Участники узнают о запретной любви дочери Николая I, которая скрывала свой брак от отца. Эта история иллюстрирует, как личные чувства и общественные ожидания часто вступали в конфликт, приводя к драматическим последствиям. Рассказ о других любовных интригах и трагедиях, таких как любовь императора Александра II к 13-летней княжне, добавит глубины к пониманию человеческой стороны Романовых. Важная информация:
- Необходимо иметь с собой документы, подтверждающие льготы (при наличии).
- Организатор может отказать в поездке группам детей более 8 человек по правилам ГИБДД.
- Остановки на маршруте длятся 10-15 минут.
По субботам в 17:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Николаевский дворец
- Особняк Матильды Феликсовны Кшесинской (остановка)
- Мраморный (остановка)
- Юсуповский дворец на Мойке (остановка)
- Мариинский дворец
- Малый мраморный дворец
- Таврический дворец
- Смольный собор
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Приобретение сувенирной продукции, по желанию
- Питание не предусмотрено, возьмите с собой воду и легкий перекус
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Восстания, 1
Завершение: Площадь Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Необходимо иметь с собой документы, подтверждающие льготы (при наличии)
- Организатор может отказать в поездке группам детей более 8 человек по правилам ГИБДД
- Остановки на маршруте длятся 10-15 минут
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
2
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Орлова
12 окт 2025
Экскурсия не понравилась. Она должна начинаться раньше часа на два, т. к. уже рано темнеет и последние 2 часа нас возили по тёмным улицам, где ничего нельзя было рассмотреть. Экскурсовод протараторила свой текст как робот. Мы с подругой ушли раньше окончания экскурсии. Жаль бездарно потраченного времени.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 10 чел.
Петропавловский собор и тайны династии Романовых
Увидеть судьбы за каменными изваяниями, или царское дело под грифом «совершенно секретно»
Начало: У Петропавловского собора
Завтра в 11:00
18 ноя в 11:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Петропавловская крепость: начало Петербурга
Петропавловская крепость - сердце Санкт-Петербурга. Узнайте о строительстве, захоронениях Романовых и удивительных фактах, которые скрывает собор
Начало: Возле Иоанновского моста
Завтра в 10:00
18 ноя в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Эрмитаж - дом семьи Романовых
Посетите Зимний дворец и узнайте о жизни семьи Романовых. Погрузитесь в историю, полную тайн и интриг, и почувствуйте дух императорской России
Начало: Внутри Эрмитажа
18 ноя в 11:00
19 ноя в 11:00
8800 ₽ за всё до 5 чел.