Тихвин — из древнейших городов Ленинградской области. Вы посетите Тихвинский мужской монастырь, где хранится чудотворная икона Богоматери, которая с конца 15 века получила общерусское почитание. Побываете в Антониево-Дымском монастыре и узнаете, почему он был закрыт на долгие годы. И заглянете в музей-квартиру Римских-Корсаковых.

Описание экскурсии

8:00 — отправление автобуса из Петербурга и путевая экскурсия

11:15 — прибытие в Тихвин

Небольшая экскурсия по Тихвину с остановкой у стен Введенского женского монастыря

Посещение Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря 15 века

Обед в трапезной монастыря

Экскурсия по музею-квартире Римских-Корсаковых

Посещение Антониево-Дымского монастыря

18:00 — отъезд из Тихвина

22:00 — прибытие в Санкт-Петербург

А мы расскажем вам об иконе Божией матери — как она попала в Чикаго и вернулась в Россию в 2004 году. О том, как и почему Антониево-Дымский монастырь был закрыт на долгие годы. И о многом другом!

Организационные детали

Поездка пройдёт на комфортабельном автобусе или микроавтобусе в зависимости от размера группы

Экскурсию в Тихвинском Богородичном Успенском монастыре и в музее Римского-Корсакова проводят местные гиды

Дополнительно оплачивается обед — 600 ₽ за чел.

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Что входит в стоимость