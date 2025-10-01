Тихвин — из древнейших городов Ленинградской области.
Вы посетите Тихвинский мужской монастырь, где хранится чудотворная икона Богоматери, которая с конца 15 века получила общерусское почитание. Побываете в Антониево-Дымском монастыре и узнаете, почему он был закрыт на долгие годы. И заглянете в музей-квартиру Римских-Корсаковых.
Описание экскурсии
8:00 — отправление автобуса из Петербурга и путевая экскурсия
11:15 — прибытие в Тихвин
- Небольшая экскурсия по Тихвину с остановкой у стен Введенского женского монастыря
- Посещение Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря 15 века
- Обед в трапезной монастыря
- Экскурсия по музею-квартире Римских-Корсаковых
- Посещение Антониево-Дымского монастыря
18:00 — отъезд из Тихвина
22:00 — прибытие в Санкт-Петербург
А мы расскажем вам об иконе Божией матери — как она попала в Чикаго и вернулась в Россию в 2004 году. О том, как и почему Антониево-Дымский монастырь был закрыт на долгие годы. И о многом другом!
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автобусе или микроавтобусе в зависимости от размера группы
- Экскурсию в Тихвинском Богородичном Успенском монастыре и в музее Римского-Корсакова проводят местные гиды
- Дополнительно оплачивается обед — 600 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Что входит в стоимость
- Экскурсия по Тихвину и двум монастырям
- Входные билеты в музей-квартиру Римского-Корсакова
- Пожертвования в храмах
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3250 ₽
|Пенсионеры
|3150 ₽
|Студенты
|3150 ₽
|Школьники (7-17 лет)
|3050 ₽
|Дети от 2 до 6 лет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Гостиный Двор»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роза — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 13575 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлечённые своим делом гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
1 окт 2025
Шикарная экскурсия, замечательный гид Александр, комфортабельный автобус! Организаторам отдельное спасибо, что экскурсия состоялась, и что отвечали мне на все вопросы! Спасибо!
