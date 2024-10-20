скидка
15%
8 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Из Петербурга - в Тихвин, где обитает благодать
Посетить древние монастыри и вдохновиться родиной великого сказочника в музыке - Римского-Корсакова
Начало: У станции метро «Девяткино»
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
22 фев в 08:00
80006800₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В древний Тихвин из Санкт-Петербурга
Посетить старинные монастыри, зайти в гости к Римскому-Корсакову и увидеть знаковые места по пути
Начало: У метро «Улица Дыбенко»
18 фев в 07:00
19 фев в 07:00
20 300₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Мини-группа
до 4 чел.
В древний Тихвин из Санкт-Петербурга (в уютной мини группе)
Посетить старинные монастыри, зайти в гости к Римскому-Корсакову и увидеть знаковые места по пути
Начало: У метро «Улица Дыбенко»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
17 фев в 08:00
19 фев в 08:00
10 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр20 октября 2024Ездил с Натальей в Тихвин в формате мини-группы. Очень доволен. Интересный рассказ. Комфортный автомобиль. Рекомендую 👍
- ННаталья15 октября 2024Экскурсия прошла на высшем уровне, наверное даже сложно придумать программу. Монастырь, Дом Римского Корсакова. По дороге мы узнали много всего интересного и нового про историю края. Еще раз огромное спасибо Наталье, за чудно проведеный день. Будем рекомендовать всем своим друзьям.
- ССветлана5 октября 2024Ездили в групповой тур с Натальей. Интересный рассказ, комфортный автомобиль, забота о каждом туристе. Мы отлично и с пользой провели время. Рекомендую👍👍👍
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «в Тихвин»
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