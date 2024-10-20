Экскурсии в Тихвин из Санкт-Петербурга

Найдено 3 экскурсии в категории «в Тихвин» в Санкт-Петербурге, цены от 6800 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Из Петербурга - в Тихвин, где обитает благодать
На машине
скидка
15%
8 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Из Петербурга - в Тихвин, где обитает благодать
Посетить древние монастыри и вдохновиться родиной великого сказочника в музыке - Римского-Корсакова
Начало: У станции метро «Девяткино»
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
22 фев в 08:00
80006800 за человека
В древний Тихвин из Санкт-Петербурга
На машине
3 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В древний Тихвин из Санкт-Петербурга
Посетить старинные монастыри, зайти в гости к Римскому-Корсакову и увидеть знаковые места по пути
Начало: У метро «Улица Дыбенко»
18 фев в 07:00
19 фев в 07:00
20 300 за всё до 4 чел.
В древний Тихвин из Санкт-Петербурга (в уютной мини группе)
На машине
На микроавтобусе
8 часов
Мини-группа
до 4 чел.
В древний Тихвин из Санкт-Петербурга (в уютной мини группе)
Посетить старинные монастыри, зайти в гости к Римскому-Корсакову и увидеть знаковые места по пути
Начало: У метро «Улица Дыбенко»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
17 фев в 08:00
19 фев в 08:00
10 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    20 октября 2024
    В древний Тихвин из Санкт-Петербурга
    Ездил с Натальей в Тихвин в формате мини-группы. Очень доволен. Интересный рассказ. Комфортный автомобиль. Рекомендую 👍
  • Н
    Наталья
    15 октября 2024
    В древний Тихвин из Санкт-Петербурга
    Экскурсия прошла на высшем уровне, наверное даже сложно придумать программу. Монастырь, Дом Римского Корсакова. По дороге мы узнали много всего интересного и нового про историю края. Еще раз огромное спасибо Наталье, за чудно проведеный день. Будем рекомендовать всем своим друзьям.
    Экскурсия прошла на высшем уровне, наверное даже сложно придумать программу. Монастырь, Дом Римского Корсакова. По дорогеЭкскурсия прошла на высшем уровне, наверное даже сложно придумать программу. Монастырь, Дом Римского Корсакова. По дорогеЭкскурсия прошла на высшем уровне, наверное даже сложно придумать программу. Монастырь, Дом Римского Корсакова. По дорогеЭкскурсия прошла на высшем уровне, наверное даже сложно придумать программу. Монастырь, Дом Римского Корсакова. По дорогеЭкскурсия прошла на высшем уровне, наверное даже сложно придумать программу. Монастырь, Дом Римского Корсакова. По дорогеЭкскурсия прошла на высшем уровне, наверное даже сложно придумать программу. Монастырь, Дом Римского Корсакова. По дорогеЭкскурсия прошла на высшем уровне, наверное даже сложно придумать программу. Монастырь, Дом Римского Корсакова. По дороге
  • С
    Светлана
    5 октября 2024
    В древний Тихвин из Санкт-Петербурга
    Ездили в групповой тур с Натальей. Интересный рассказ, комфортный автомобиль, забота о каждом туристе. Мы отлично и с пользой провели время. Рекомендую👍👍👍

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «в Тихвин»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Петербурга - в Тихвин, где обитает благодать
  2. В древний Тихвин из Санкт-Петербурга
  3. В древний Тихвин из Санкт-Петербурга (в уютной мини группе)
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное
  2. Дворцовая площадь
  3. Невский проспект
  4. Набережная
  5. Эрмитаж
  6. Зимний дворец
  7. Казанский собор
  8. Спас на Крови
  9. Петропавловская крепость
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в феврале 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "в Тихвин" можно забронировать 3 экскурсии от 6800 до 20 300 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «в Тихвин», 3 ⭐ отзыва, цены от 6800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель