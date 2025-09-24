Мои заказы

Тихвин - славный, древний, православный

На нашей экскурсии по древнему Тихвину вы познакомитесь с историей города и узнаете об интереснейших событиях происходивших здесь. Мы посетите два монастыря, подойдем к главной святыне, первообразу — Тихвинской иконе
Божией Матери. Полюбуемся живописными видами со смотровой площадки на Фишёвой горе, поговорим о тихвинской водной системе, основанной Петром I. Вспомним о великом композиторе — Н. А. Римском-Корсакове и прогуляемся около его дома-музея.

Время начала: 07:00

Описание экскурсии

В ходе экскурсии вы познакомитесь с наиболее интересными страницами истории города. Я расскажу о ярких событиях, происходивших здесь, вы увидите улицы Тихвина, купеческие дома и места, связанные с его многовековой историей.
  • узнаете непростую историю Тихвинской иконы Богородицы; почему долгое время она хранилась за границей и по какой причине была возвращена в родной монастырь;
  • узнаете об одной из из древнейших обителей севера Руси, Антониево-Дымском мужском монастыре. Полюбуетесь на живописное озеро, на берегу которого расположена обитель;
  • о преподобном Антоние Дымском, о самых интересных фактах его жизни, которые дошли до наших дней;
  • вспомним об одной из жён Иоанна Грозного, царице-инокинье Дарье.
  • о жизни и семье Н. А. Римского-Корсакова и где хранятся его подлинные партитуры;
  • … и многом другом! Важная информация: Экскурсия возможна и для большего количества участников — подробности уточняйте в переписке. Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Одевайтесь по погоде. Не забывайте зонты и удобную обувь.
  • Гид пришлёт номер автомобиля накануне поездки. Уточняйте детали в личных сообщениях.
  • По желанию, возьмите с собой термос с чаем, кофе, бутылочку воды, небольшой перекус.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Авторская путевая экскурсия в ходе которой вас ждет множество важнейших достопримечательностей и рассказов по пути в Тихвин
  • Путь наш лежит вдоль Ладожского озера. Вы узнаете, как защитники города сумели протянуть по озеру тонкую нить жизни, благодаря которой город выжил
  • Шлиссельбург. На маленьком острове расположилась древнейшая крепость «Орешек». Вы услышите о её многочисленных осадах и знаменитых заключённых
  • Старая Ладога. Конечно, здесь будет много интересной информации - недаром Старую Ладогу, которая образовалась в середине восьмого века, называют древнейшей столицей Руси, а также «матерью городов русских»
  • Прибытие в Тихвин
  • Вы проедете по улицам города, полюбуетесь видами со смотровой площадки Фишёвой горы и услышите о важнейших событиях, происходивших здесь
  • Также в нашей программе:
  • Тихвинский Богородичный Успенский монастырь. Местный гид расскажет вам о тернистом пути обители. Вы рассмотрите архитектурный ансамбль монастыря и его внутреннее убранство, старинные фрески и запоминающуюся звонницу. И обязательно познакомитесь с главной святыней - Тихвинской иконой Божией Матери (первообраз), чтобы её увидеть, сюда ежегодно съезжаются тысячи верующих
  • Антониево-Дымский монастырь, основанный в далёком 1243 году. Вы услышите историю преподобного Антония - основателя обители. Мы прогуляемся по территории монастыря, спустимся к озеру и пройдём к месту, где когда-то молился преподобный. Вы прочувствуете тихую, светлую атмосферу, которая царит здесь. А также увидите живописное Святое озеро, в тёплые месяцы желающие смогут в нём окунуться. В церковной лавке вы сможете подать записки, а так же купить монастырский мёд и хлеб
  • Здесь, вдали от суеты и шума больших городов, вы ощутите внутреннюю гармонию, а после купания в цельбоносном озере, почувствуете прилив сил и энергии. Красота природы, простота и тишина этого веками намоленного места, подарят вам отдых и душевное спокойствие
  • Дом-музей Н.А. Римского-Корсакова. осмотр дома-музея снаружи (посещение - при наличие свободного времени и наличие билетов). Музей находится в доме, в котором родился великий композитор
Что включено
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности с гидом, возможно у вашего отеля
Завершение: По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 28 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсия возможна и для большего количества участников - подробности уточняйте в переписке. Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Одевайтесь по погоде. Не забывайте зонты и удобную обувь
  • Гид пришлёт номер автомобиля накануне поездки. Уточняйте детали в личных сообщениях
  • По желанию, возьмите с собой термос с чаем, кофе, бутылочку воды, небольшой перекус
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

