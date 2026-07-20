Посетите блистательную императорскую резиденцию — Екатерининский дворец! Мы с вами пройдём по анфиладе парадных залов и осмотрим известную на весь мир — Янтарную комнату. Прогуляемся по двум частям дворцового парка: французскому регулярному и английскому пейзажному. Вы узнаете, в чём их принципиальная разница, для чего были предназначены павильоны и где любили проводить время императоры с семьёй и придворными.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-18 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Екатерининский дворец

Приглашаю вас на удивительное путешествие в одну из загородных летних резиденций императорской семьи — Екатерининский дворец, расположенный в Царском селе. Эта прекрасная резиденция была основана в начале XVIII века и за годы своего существования претерпела множество изменений.

Архитектурное великолепие

Екатерининский дворец считается настоящим шедевром архитектурного искусства, созданным выдающимся архитектором Франческо Бартоломео Растрелли. Его парадные интерьеры, словно жемчужины на нитке, формируют золотую анфиладу, которая поражает воображение.

Знаменитая янтарная комната

Одним из самых известных интерьеров этого дворца является легендарная янтарная комната. Хотя она и является восстановленной копией, а не оригиналом, привезённым Петром Великим из Пруссии, труд и мастерство янтарных мастеров Царскосельской мастерской заслуживают глубочайшего уважения и восхищения.

Прогулка по историческому парку

Завершим нашу экскурсию прогулкой по историческому парку, который разделён на две части: английскую пейзажную и французскую регулярную. У нас появится возможность:

Узнать о различиях между этими садами;

Познакомиться с назначением некоторых парковых павильонов;

Узнать, как проводили свой досуг августейшие особы;

Понять, почему в дворце не готовили пищу;

И, конечно, обсудить множество других интересных моментов.

Пусть эта экскурсия станет для вас источником вдохновения и новых знаний о нашем культурном наследии!