Царское Село, Екатерининский дворец, Янтарная комната
Индивидуальная экскурсия в Царское село: история, архитектура и янтарная комната
Посетите блистательную императорскую резиденцию — Екатерининский дворец! Мы с вами пройдём по анфиладе парадных залов и осмотрим известную на весь мир — Янтарную комнату. Прогуляемся по двум частям дворцового парка: французскому регулярному и английскому пейзажному.
Вы узнаете, в чём их принципиальная разница, для чего были предназначены павильоны и где любили проводить время императоры с семьёй и придворными.
Приглашаю вас на удивительное путешествие в одну из загородных летних резиденций императорской семьи — Екатерининский дворец, расположенный в Царском селе. Эта прекрасная резиденция была основана в начале XVIII века и за годы своего существования претерпела множество изменений.
Архитектурное великолепие
Екатерининский дворец считается настоящим шедевром архитектурного искусства, созданным выдающимся архитектором Франческо Бартоломео Растрелли. Его парадные интерьеры, словно жемчужины на нитке, формируют золотую анфиладу, которая поражает воображение.
Знаменитая янтарная комната
Одним из самых известных интерьеров этого дворца является легендарная янтарная комната. Хотя она и является восстановленной копией, а не оригиналом, привезённым Петром Великим из Пруссии, труд и мастерство янтарных мастеров Царскосельской мастерской заслуживают глубочайшего уважения и восхищения.
Прогулка по историческому парку
Завершим нашу экскурсию прогулкой по историческому парку, который разделён на две части: английскую пейзажную и французскую регулярную. У нас появится возможность:
Узнать о различиях между этими садами;
Познакомиться с назначением некоторых парковых павильонов;
Узнать, как проводили свой досуг августейшие особы;
Понять, почему в дворце не готовили пищу;
И, конечно, обсудить множество других интересных моментов.
Пусть эта экскурсия станет для вас источником вдохновения и новых знаний о нашем культурном наследии!
Ежедневно с 9 до 15:30, кроме вторника
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Царское село
Императорский лицей
Екатерининский дворец
Екатерининский парк
Что включено
Услуги гида /n (во дворце ведут местные /nгиды - правило музея)
Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
Входные билеты: /n пенсионный - 900 руб. /n взрослый - 1500 руб. /n дети до 13 лет - 400 руб. /n Дети 14-18 лет - 900 руб. /n Иностранный - 2500 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираю из отеля
Завершение: Отель заказчика
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9 до 15:30, кроме вторника
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
очень понравилась экскурсия! гид просто супер, четко, комфортно и оочень интересно
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Е
Елена
Здравствуйте всем. Я займу немного вашего времени опишу ситуацию для того чтобы стало понятно то что мы вместе с Евгенией «сотворили» в хорошем понимании этого слова. К нам 26 июня читать дальшеуменьшить
приехали гости в том числе муж моей племянницы и его родители (они из Германии) мы заранее составили программу, но посещение Пушкина и дворца мы не включили. Но оказалось что гости очень хотели увидеть Янтарную комнату. Об этом мы узнаем в пятницу 27 июня. Мы все прекрасно понимаем что это практически нереально т к праздник Алые Паруса и очень много туристов. Просто поехать и попытаться самим им что то показать мы не решились и нашли выход из ситуации» интернет нам в помощь». Мы нашли много организаций которые предоставляют такие услуги, но все с сожалением нам сообщали что 28 числа это просто организовать невозможно. К слову мы решили раз искать то так чтобы все в том числе (и мы принимающая сторона) смогли поехать в Пушкин. НО УРА, нам ответила Евгения и вы не поверите с 18.00 до 20.00 -27 июня Евгения смогла решить этот вопрос (как это у нее получилось вы у не сами спросите) и в результате 28 го числа на трансфере и прекрснейшим гидом Юлией (отдельное, огромнейшее СПАСИБО вам Юля) мы едем 11 человек на экскурсию. Юля нам рассказывает историю Екатерининского дворца, проводит нас во дворец, после посещения дворца гуляем с ней и ее рассказами по парку. Это незабываемо! Полный восторг. А потом возвращаемся на трансфере обратно. Это было -супер! Евгения - СПАСИБО!
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Ю
Юлия
4 января побывала с детьми в Царском селе на индивидуальной экскурсии. Организация продумана заранее, до мелочей. В день брони со мной связалась Евгения, все очень детально объяснила, сориентировала, в процессе читать дальшеуменьшить
также всегда была на связи. В день экскурсии за нами заехала гид-экскурсовод Александра. Во время дороги очень интересно и увлекательно "погружала" нас в историю - удалось заинтересовать детей разного возраста. Время пролетело незаметно. Александра - самый профессиональный и приятный гид-экскурсовод. Дети остались в восторге от экскурсии! Спасибо большое Вам, Евгения и Александра! Обязательно вернемся вновь к Вам.
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В
Вера
Спасибо за экскурсию! Познавательно провели день! Евгения-отличный гид, рассказывала несухим языком, что было интересно не только мне как взрослому, но и детям. Свободной минуты не было: всё время занимательные факты и диалог с нами, что тоже меня порадовало- дети не отвлекались. Евгения, вам большой респект!
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И
Ирина
Экскурсия замечательная, экскурсовод Нина очень грамотная, интересная девушка. Все четко, по делу, без воды.. на все вопросы возникающие отвечала. Время провели интересно и с пользой. Рекомендую! Индивидуальная экскурсия это супер!!
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О
Оксана
Прекрасная экскурсия! Познавательная, лёгкая, красивая! Экскурсовод - профессионал своего дела! Причём, не только по багажу знаний и ведению экскурсии, но и в работе с людьми! Всё очень понравилось!!!
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