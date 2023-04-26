Одна из загородных летних резиденций императорской семьи — Екатерининский дворец. Мы посетим его во время нашей экскурсии в Царское село.
Поговорим о назначении некоторых парковых павильонов, узнаем как проводили досуг августейшие особы, почему не готовилась пища во дворце и о многом другом.
Поговорим о назначении некоторых парковых павильонов, узнаем как проводили досуг августейшие особы, почему не готовилась пища во дворце и о многом другом.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Царскосельский лицей
- Екатериненский дворец
- Янтарная комната
- Екатериненский парк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Одна из загородных летних резиденций императорской семьи — Екатерининский дворец. Мы посетим его во время нашей экскурсии в Царское село.
Основанная в начале XVIII века резиденция претерпела массу изменений. Екатерининский дворец является венцом в творении именитого архитектора Франческо Бартоломео Растрелли.
Самый известный интерьер, связанный с этим местом, — знаменитая Янтарная комната. И пусть комната не та, что была привезена Петром Великим из Пруссии, а лишь восстановленная. Но кропотливый труд и мастерство янтарных мастеров Царскосельской мастерской заставляют восхищаться ее красотой.
И завершим мы нашу экскурсию, прогулкой по историческому парку. Поговорим о назначении некоторых парковых павильонов, узнаем как проводили свой досуг августейшие особы, почему не готовилась пища во дворце и о многом другом.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- транспортное сопровождение,
- услуги гида,
- билеты во дворец.
Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
Среда, суббота в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное сопровождение
- Услуги гида
- Билеты во дворец
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Пл. Островского, памятник Екатерине IIЗавершение: Пл. Островского
- Когда и сколько длится?
- Когда: Среда, суббота в 10:00Экскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
- Важная информация
- Для приобретения билетов во дворец в обязательном порядке необходимо предъявить на ребенка свидетельство о рождении.
- Для приобретения билетов на взрослых предоставляются серия и номер паспорта и полные ФИО. Билеты именные!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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