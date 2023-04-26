Царское село и Янтарная комната

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Одна из загородных летних резиденций императорской семьи — Екатерининский дворец. Мы посетим его во время нашей экскурсии в Царское село.

Поговорим о назначении некоторых парковых павильонов, узнаем как проводили досуг августейшие особы, почему не готовилась пища во дворце и о многом другом.
Царское село и Янтарная комната
Царское село и Янтарная комната
Царское село и Янтарная комната
Царское село и Янтарная комната
Царское село и Янтарная комната
Царское село и Янтарная комната
Ближайшие даты:
26
апр
29
апр
3
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мая
10
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Что вас ожидает:

  • Царскосельский лицей
  • Екатериненский дворец
  • Янтарная комната
  • Екатериненский парк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Одна из загородных летних резиденций императорской семьи — Екатерининский дворец. Мы посетим его во время нашей экскурсии в Царское село.
Основанная в начале XVIII века резиденция претерпела массу изменений. Екатерининский дворец является венцом в творении именитого архитектора Франческо Бартоломео Растрелли.
Самый известный интерьер, связанный с этим местом, — знаменитая Янтарная комната. И пусть комната не та, что была привезена Петром Великим из Пруссии, а лишь восстановленная. Но кропотливый труд и мастерство янтарных мастеров Царскосельской мастерской заставляют восхищаться ее красотой.
И завершим мы нашу экскурсию, прогулкой по историческому парку. Поговорим о назначении некоторых парковых павильонов, узнаем как проводили свой досуг августейшие особы, почему не готовилась пища во дворце и о многом другом.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • транспортное сопровождение,
  • услуги гида,
  • билеты во дворец.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.

Среда, суббота в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное сопровождение
  • Услуги гида
  • Билеты во дворец
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Островского, памятник Екатерине II
Завершение: Пл. Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, суббота в 10:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
  • Для приобретения билетов во дворец в обязательном порядке необходимо предъявить на ребенка свидетельство о рождении.
  • Для приобретения билетов на взрослых предоставляются серия и номер паспорта и полные ФИО. Билеты именные!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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