Что вас ждет

Одна из загородных летних резиденций императорской семьи — Екатерининский дворец. Мы посетим его во время нашей экскурсии в Царское село.

Основанная в начале XVIII века резиденция претерпела массу изменений. Екатерининский дворец является венцом в творении именитого архитектора Франческо Бартоломео Растрелли.

Самый известный интерьер, связанный с этим местом, — знаменитая Янтарная комната. И пусть комната не та, что была привезена Петром Великим из Пруссии, а лишь восстановленная. Но кропотливый труд и мастерство янтарных мастеров Царскосельской мастерской заставляют восхищаться ее красотой.

И завершим мы нашу экскурсию, прогулкой по историческому парку. Поговорим о назначении некоторых парковых павильонов, узнаем как проводили свой досуг августейшие особы, почему не готовилась пища во дворце и о многом другом.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

транспортное сопровождение,

услуги гида,

билеты во дворец.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.