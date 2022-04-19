Приглашаю на индивидуальную экскурсию в Царское Село! Этот пригород Санкт-Петербурга знаменит великолепным Екатерининским дворцом с Янтарной комнатой и шикарным Екатерининским парком. Императорская загородная резиденция входит в обязательную программу первого посещения северной столицы.

Дорога в Царское Село из центра города чаще всего проходит по Московскому проспекту, который обычно остаётся в стороне от обзорных экскурсий. Но эта правительственная магистраль сама по себе заслуживает отдельного внимания. Она интересна своей комплексной застройкой в "сталинском" стиле. Здесь же мы увидим триумфальные Московские ворота, мемориальный комплекс на площади Победы. Далее маршрут проходит мимо Пулковских высот в сторону Царского Села. Обо всём этом я с удовольствием вам расскажу в пути.

В самом Царском Селе внимание привлекут Египетские ворота, Александровский дворец, Лицейский сад с памятником Александру Сергеевичу Пушкину.

В Екатерининском дворце вас ждёт экскурсия по парадным интерьерам с обязательным посещением знаменитой Янтарной комнаты. Она длится один час.

Затем я покажу вам Екатерининский парк. Он интересен тем, что имеет как регулярную “французскую” часть, так и пейзажную, в “английском” стиле. В парке находятся павильоны, которые напомнят о дочери Петра I императрице Елизавете, о Екатерине Великой, Александре I и последующих императорах. Почти каждый из российских самодержцев оставил в Царском свой след. Но прежде всего, конечно, Екатерина II.

Творили шедевры Екатерининского парка такие архитекторы как Франческо Растрелли, Чарльз Камерон, Василий Неелов, Луиджи Руска. Перипетии судьбы этих зодчих так же отразились на облике местных построек.

В регулярной части парка расположена оригинальная скульптура XVIII века, павильоны Верхняя и Нижняя ванна, Эрмитаж. На границе с пейзажной частью парка мы посмотрим на Грот. Отсюда открывается красивый вид на Большой пруд и концертный зал на острове по центру пруда, Адмиралтейство, Турецкую баню, Чесменскую колонну. Далее наш путь пройдёт мимо “девушки с кувшином” к Мраморному мосту. От него – к гранитной террасе, Камероновой галерее и собственному садику. Так мы обойдём Екатерининский дворец и снова окажемся у Лицейского сада.

Во время прогулки вы убедитесь в изумительной декоративности Екатерининского парка. В гениальности создавших его людей. Здесь есть великое множество мест, где получаются живописные фотографии. Не зря Екатерининский парк популярен среди молодожёнов и любителей фотосессий на природе. Его красота весной и летом раскрывается благодаря огромному количеству цветников. Осенью – многогранной палитрой опадающей листвы. Зимой же парк строг и графичен.

На выходе из парка не пропустим Царскосельский Лицей. Поговорим и об этом уникальном учебном заведении, о его воспитанниках. Среди которых был великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин.

Знакомство с Царским Селом может быть продолжено посещением Лицея, Александровского дворца и парка, или путешествием в соседний Павловский парк. В таком случае мы пообедаем в одном из местных ресторанов, а затем уже поедем к следующему объекту. Это увеличит время экскурсии на 3-4 часа, а стоимость - на 4500 рублей.