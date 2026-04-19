122 отзыва оставили туристы

Это предложение — возможность красиво завершить ваш день в Петербурге. На теплоходе вы пройдёте под кружевными сводами Фонтанки, выйдете на Большую Неву и полюбуетесь разводом мостов (от одного до трёх). А аудио-рассказы о главных памятниках дополнят эти 1,5 часа.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Можно с детьми

Описание аудиогида

Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста — но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий

Пледы на борту можно арендовать за дополнительную плату

Что вас ожидает

Пройдя на теплоходе, вы увидите пролёты мостов над водной гладью, гранитные набережные и торжественные фасады при свете городских фонарей. Успеете сделать фотографии, по желанию посидите на открытой палубе и поприветствуете аплодисментами разводящиеся мосты.

Маршрут

Фонтанка — Большая Нева (Крейсер Аврора) – Центральная акватория Невы (путешествие к Медному Всаднику, разворот к Дворцовому и Троицкому мостам) — Фонтанка

Вы увидите главные достопримечательности Петербурга:

Крейсер Аврора

Петропавловскую крепость

Стрелку Васильевского острова

Эрмитаж

Кунсткамеру

Адмиралтейство

Исаакиевский собор

Аничков мост

Михайловский замок и Чижика-Пыжика

Организационные детали

Для посадки на борт покажите QR-код (он придёт вам после оплаты в переписке к заказу, обязательно сохраните его).