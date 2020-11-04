122 отзыва оставили туристы

Было написано, что встреча в 23:30. Полчаса пытались войти на корабль в дикой давке, после чего ещё около часа сидели на корабле, ждали пока он тронется. Ночь, холодно, вода.. дети у людей стали засыпать прям на столе. Мы были вдвоём с парнем и то замечались ждать. Было написано, что будут доступны напитки. Ничего в итоге не было, ни за деньги, никак. Вообще ни души, спросить не у кого ничего. Прокатили, включили аудиогид. Видели 2 моста только. На обратном пути опять включили этот же аудиогид (повтор), который совершенно не совпадал с достопримечательностями за окном. В общем, откровенно плохо.
Афина
Ответ гида:Добрый день, Валерия! Благодарим за выбор нашей экскурсии и сожалеем о Ваших впечатлениях, которые могут вводить в заблуждение иных путешественников. В связи с этим считаем нужным дать следующие комментарии. В направленном Вам письме было указано, что посадка на теплоход начинается в 23-30. Это не значит, что мы назначаем встречу на это время, мы рекомендуем подходить пораньше, хотя путешественники могут подойти и "в последний момент", в этом случае маловероятно, что они смогут занять те места, которые хотят. Отправление теплохода - в 00:15, и ни при каких обстоятельствах не может состояться позже, поэтому Вы неверно указали, что после посадки на теплоход пришлось ждать еще 1 час. В анонсах экскурсии, на причале - везде указано, что не разрешается проносить на борт напитки и продукты питания, поэтому и Ваше утверждение, что Вам были "обещаны напитки", неверно. Вы видели разведение - Дворцового и Троицкого мостов - одно из самых впечатляющих зрелищ, которое бесконечно радует путешественников со всего мира, а экскурсия сопровождалась интересным рассказом аудиогида. Вновь сожалеем, что на Вас это удивительное зрелище не произвело впечатления. Желаем ярких путешествий и впечатлений, будем рады встрече с Вами вновь.