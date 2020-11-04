122 отзыва оставили туристы

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Водная экскурсия с аудиогидом на развод мостов

Прогулка на теплоходе ночью и краткая информация о символах города

4.1
122 отзыва
Афина
Афина – экскурсионное агентство из Санкт-Петербурга
Это предложение — возможность красиво 🤩 завершить ваш день в Петербурге.

На теплоходе в группе до 50 человек вы проплывете под кружевными сводами Фонтанки, выйдете на Большую Неву и полюбуетесь разводом трех мостов.

А аудио-рассказы о главных памятниках дополнят эти 1, 5 часа.
Задать вопросОбычно отвечает за 22 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🌃Ночная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 700 ₽ за человека

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Водная экскурсия с аудиогидом на развод мостов
Водная экскурсия с аудиогидом на развод мостов

Что вас ожидает

Плывя на теплоходе, вы увидите пролеты мостов над водной гладью, гранитные набережные и торжественные фасады при свете городских фонарей. Успеете сделать фотографии 📸, по желанию посидите на открытой палубе и поприветствуете аплодисментами разводящиеся мосты.

Маршрут

Фонтанка — Большая Нева (путешествие к Медному Всаднику, разворот к Дворцовому и Троицкому мостам) — Фонтанка

Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ Петербурга:

  • Петропавловскую крепость
  • Стрелку Васильевского острова
  • Эрмитаж
  • Кунсткамеру
  • Адмиралтейство
  • Исаакиевский собор
  • Аничков мост
  • Михайловский замок 🏰 и Чижика-Пыжика

Организационные детали

  • Теплоходная прогулка 👣 не предполагает сопровождения гида: на корабле 🛳️ будет работать аудиогид
  • Теплоход на 50 мест, имеет 2 палубы: открытую и теплую закрытую с панорамными окнами. Рекомендуем занимать места на обеих палубах и взять с собой теплую одежду, поскольку ночью во время водной экскурсии 🧭 может быть прохладно (сейчас действует запрет на выдачу пледов пассажирам).
Начало и место завершения
🚩 на набережной Фонтанки, 5 минут пешком от станций метро: Звенигородская (Пушкинская), Садовая (Сенная), Невский проспект (Гостиный двор)
Водная экскурсия с аудиогидом на развод мостов
Водная экскурсия с аудиогидом на развод мостов
Водная экскурсия с аудиогидом на развод мостов
Водная экскурсия с аудиогидом на развод мостов
Водная экскурсия с аудиогидом на развод мостов

Экскурсия проводится ежедневно в 23:45

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Афина
Афина
Меня зовут Афина, я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим туры для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.
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122 отзыва оставили туристы

Мария
4 ноя 2020
Отличное соотношение цены и предоставленной услуги. Катались дважды, первый раз аудиогид работал отлично и на хорошей громкости, второй раз нам он уже был не нужен и мы просто хотели прогулку, но те, кто ехал впервые были недовольны, что неслышно аудио экскурсию, обратите внимание на такой нюанс. Первый и второй раз судна разные.
3 ноя 2020
Отличная экскурсия. Очень жаль, что нельзя раздавать пледы. Но это стечение обстоятельств, связанных с пандемии. На нижней палубе тепло, но хочется быть на верхней. Так что утепляйтесь 🤗😁😊
30 окт 2020
Очень понравилось! Не смотря на дождь, было круто. Рекомендую
25 окт 2020
Покупали экскурсию с аудио гидом, а на деле нас просто прокатили на теплоходе. Пришлось самим себе рассказывать про объекты по берегам маршрута. На кораблик кроме "водителя" ни кого не было.
Афина
Ответ гида:Уважаемый путешественник! Администрация причала для заказчиков с ресурса «Трипстер» предоставляет отдельный теплоход с услугой аудиогида. Приносим свои извинения, что мы не проследили, на каком теплоходе Вы отправились на экскурсию и готовы компенсировать некачественно оказанную услугу. Будем рады новым встречам с Вами.
18 окт 2020
Больше стульчиков поставить вниз так как в холодное время на верху очень холодно. а в низу всем мест не хватило. а так все замечательно!
18 окт 2020
Было написано, что встреча в 23:30. Полчаса пытались войти на корабль в дикой давке, после чего ещё около часа сидели на корабле, ждали пока он тронется. Ночь, холодно, вода.. дети у людей стали засыпать прям на столе. Мы были вдвоём с парнем и то замечались ждать. Было написано, что будут доступны напитки. Ничего в итоге не было, ни за деньги, никак. Вообще ни души, спросить не у кого ничего. Прокатили, включили аудиогид. Видели 2 моста только. На обратном пути опять включили этот же аудиогид (повтор), который совершенно не совпадал с достопримечательностями за окном. В общем, откровенно плохо.
Афина
Ответ гида:Добрый день, Валерия! Благодарим за выбор нашей экскурсии и сожалеем о Ваших впечатлениях, которые могут вводить в заблуждение иных путешественников. В связи с этим считаем нужным дать следующие комментарии. В направленном Вам письме было указано, что посадка на теплоход начинается в 23-30. Это не значит, что мы назначаем встречу на это время, мы рекомендуем подходить пораньше, хотя путешественники могут подойти и "в последний момент", в этом случае маловероятно, что они смогут занять те места, которые хотят. Отправление теплохода - в 00:15, и ни при каких обстоятельствах не может состояться позже, поэтому Вы неверно указали, что после посадки на теплоход пришлось ждать еще 1 час. В анонсах экскурсии, на причале - везде указано, что не разрешается проносить на борт напитки и продукты питания, поэтому и Ваше утверждение, что Вам были "обещаны напитки", неверно. Вы видели разведение - Дворцового и Троицкого мостов - одно из самых впечатляющих зрелищ, которое бесконечно радует путешественников со всего мира, а экскурсия сопровождалась интересным рассказом аудиогида. Вновь сожалеем, что на Вас это удивительное зрелище не произвело впечатления. Желаем ярких путешествий и впечатлений, будем рады встрече с Вами вновь.
18 окт 2020
Отлична экскурсия, в первом ряду около спуска на закрытую палубу замечательно слышно, правда, в других местах не были, сравнить не можем. Повезло с погодой, весь маршрут провели на верхней палубе. Все было замечательно.
18 окт 2020
Увлекательная. Рекомендовал знакомым, тоже очень понравилась экскурсия. Спасибо вам. Всех благ вашей команде.
Виолетта
18 окт 2020
Понравилось
17 окт 2020
не было аудиогида никакого. не советую!
Афина
Ответ гида:Здравствуйте, Аделина! Очень признательны, что Вы выбрали нашу экскурсию. Для всех путешественников ресурса "Трипстер" судоходная компания обязательно предоставляет услугу "Аудиогид" и отправляет их на специально выделенном теплоходе. Поэтому в день экскурсии Вам было рекомендовано отправиться на экскурсию на теплоходе для клиентов "Трипстера", но к сожалению, выбрали другой теплоход с другим форматом экскурсии, где не предусмотрена услуга Аудиогида. Будем рады встрече с Вами вновь!
16 окт 2020
Экскурсия огонь! Я в восторге!!
15 окт 2020
Прогулка очень понравилась!
14 окт 2020
Очень красиво и интересно. Но будьте готовы заранее тепло одеться, достаточно свежо даже внутри, в данный период времени пледик не дадут 😌
13 окт 2020
Всё очень понравилось. На причале нас уже ждали, отправление без задержек. Интересный рассказ аудиогида, скорость движения соответствовала всем проезжающим достопримечательностям. Некоторые компании едут под музыку, на мой взгляд с аудиогидом интереснее. У Дворцового моста заняли очень хорошее расположение, всем было и видно. От экскурсии остались только хорошие впечатления, советую.
11 окт 2020
Сама экскурсия неплохая и инстересная. Расстроило время! Заявлено сбор в 23-30, выезд в 23-45. Ожидали очень долго и замёрзли, выезд состоялся только в 00-15, пишите верное время
Ещё 107 отзывов

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