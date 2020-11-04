122 отзыва оставили туристы

Было написано, что встреча в 23:30. Полчаса пытались войти на корабль в дикой давке, после чего ещё около часа сидели на корабле, ждали пока он тронется. Ночь, холодно, вода.. дети у людей стали засыпать прям на столе. Мы были вдвоём с парнем и то замечались ждать. Было написано, что будут доступны напитки. Ничего в итоге не было, ни за деньги, никак. Вообще ни души, спросить не у кого ничего. Прокатили, включили аудиогид. Видели 2 моста только. На обратном пути опять включили этот же аудиогид (повтор), который совершенно не совпадал с достопримечательностями за окном. В общем, откровенно плохо.

Афина