122 отзыва оставили туристы

Это предложение — возможность красиво завершить ваш день в Петербурге.
На теплоходе вы пройдёте под кружевными сводами Фонтанки, выйдете на Большую Неву и полюбуетесь разводом мостов (от одного до трёх). А аудио-рассказы о главных памятниках дополнят эти 1,5 часа.
На теплоходе вы пройдёте под кружевными сводами Фонтанки, выйдете на Большую Неву и полюбуетесь разводом мостов (от одного до трёх). А аудио-рассказы о главных памятниках дополнят эти 1,5 часа.
Описание аудиогида
- Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста — но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту
- Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий
- Пледы на борту можно арендовать за дополнительную плату
Что вас ожидает
Пройдя на теплоходе, вы увидите пролёты мостов над водной гладью, гранитные набережные и торжественные фасады при свете городских фонарей. Успеете сделать фотографии, по желанию посидите на открытой палубе и поприветствуете аплодисментами разводящиеся мосты.
Маршрут
Фонтанка — Большая Нева (Крейсер Аврора) – Центральная акватория Невы (путешествие к Медному Всаднику, разворот к Дворцовому и Троицкому мостам) — Фонтанка
Вы увидите главные достопримечательности Петербурга:
- Крейсер Аврора
- Петропавловскую крепость
- Стрелку Васильевского острова
- Эрмитаж
- Кунсткамеру
- Адмиралтейство
- Исаакиевский собор
- Аничков мост
- Михайловский замок и Чижика-Пыжика
Организационные детали
Для посадки на борт покажите QR-код (он придёт вам после оплаты в переписке к заказу, обязательно сохраните его).
- Теплоходная прогулка не предполагает сопровождения гида: на корабле будет транслироваться аудиогид (без наушников)
- На некоторых теплоходах могут разместиться до 50-65 человек, но такая большая группа бывает редко, так как в разгар сезона мы отправляем дополнительные суда
- На маршрут выходят теплоходы от 50 до 100 мест с открытой и тёплой закрытой панорамной частями палубы. Рассадка на судне свободная, билеты входные.
- Рекомендуем взять с собой тёплую одежду, поскольку ночью во время водной прогулки может быть прохладно. Плед можно приобрести в кассе причала отправления или в баре на теплоходе
- Льготный билет могут купить все, кто пользуется социальными льготами (пенсионеры, инвалиды, ветераны, члены многодетных семей, студенты), а также дети от 13 до 18 лет
- На борт не допускаются пассажиры в состоянии опьянения, а также с питомцами. Нельзя проносить напитки и еду — работает снэк-бар
- Возьмите с собой наличные
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость аудиогида
|Тариф
|Стоимость
|Основной
|1755 ₽
|Льготный
|1593 ₽
|Детский до 12 лет
|1398 ₽
|Дети до 3-х лет
|7 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Фонтанки, 71
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Теплоход СПб — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 60354 туристов
Я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим программы для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 605 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Экскурсия понравилась, смотрели на разведение двух мостов, все это очень красиво. Аудиогид пролагивал периодически по второму кругу прокручивал информацию. Еще не понравился момент с тем, что нигде не указана оплата
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Добрый день. все прошло успешно. хотя записывалась буквально за пару часов до экскурсии. мы правда были легко одеты. но это не омрачило, докупили пледы.
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Чуть раньше конечно мы на пол часа стартовали и если бы предупредили пораньше, было бы круто, но в целом все успели! Единственный минус - аудиогид сбивался иногда и повторялся, но
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А
Очень интересно! На открытой палубе было холодно, но можно было погреться в закрытой) Аудиогид интересно рассказывает, красивые виды, но к сожалению мосты не разводили(из-за тумана) Все равно остались довольными, спасибо организаторам! ❤️
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Был отличный теплоход «Юстиция» с комфортной теплой нижней палубой, пледы продавали по 400р, сейчас их бесплатно не выдают) в целом понравилось, но у разводных мостов хотелось бы постоять чуть подольше,
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А
Все было хорошо, но плохая погода в тот день немного разочаровала
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