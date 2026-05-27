Утончённая Александрия: камерное путешествие из Петербурга
Посетить любимую резиденцию императорской семьи и один из самых живописных парков Петергофа
Всего в часе от Петербурга находится место, где императорская семья отдыхала от парадной жизни дворцов. Парк «Александрия» — это тишина, морской воздух Финского залива и изящная архитектура.
Вы окажетесь в этих краях, чтобы спокойно прогуляться по аллеям, увидеть дворцы и узнать, как на самом деле жила императорская семья.
Описание экскурсии
Дорога к Финскому заливу
Мы выедем из центра Петербурга и примерно за час доберёмся до Петергофа. По дороге поговорим о пригородных резиденциях Романовых и о том, почему именно «Александрия» стала их любимым местом отдыха.
Парк «Александрия»
Здесь нет парадной пышности, как в Нижнем парке Петергофа. «Александрия» — более камерная и личная резиденция императорской семьи. Мы проведём вас по тенистым аллеям и покажем главные постройки парка.
Готическая капелла
Эффектная неоготическая церковь — одна из архитектурных доминант «Александрии» и одно из самых фотогеничных мест парка.
Дворец «Коттедж»
Изящная резиденция императрицы Александры Фёдоровны. При желании можно посетить дворец и познакомиться с повседневной жизнью императорской семьи.
Фермерский дворец
Место, связанное с семьёй Николая I и его детьми. Здесь вы узнаете о воспитании наследников и увидите редкие исторические интерьеры.
Парковые детали
Вы также увидите караульный дом, старую телеграфную станцию, бывшие конюшни, кухню и Руинный мост. А ещё откроете, как императорские дети проводили время: занимались гимнастикой, учились военному делу и даже ухаживали за огородом.
Организационные детали
Едем на автомобиле BMW x3 или аналогичном
С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Входной билет в парк — 300 ₽ для взрослых, дети до 14 лет бесплатно
Посещение дворца «Коттедж» — по желанию
Экскурсию можно провести в индивидуальном формате, только для вашей компании. Стоимость:
1 чел. — 14 500 ₽
2 чел. — 17 500 ₽
3 чел. — 19 000 ₽
4 чел. — 20 500 ₽
Более 4 чел. — от 2500 ₽ за чел.
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 1731 туриста
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года.
Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
