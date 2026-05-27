Всего в часе от Петербурга находится место, где императорская семья отдыхала от парадной жизни дворцов. Парк «Александрия» — это тишина, морской воздух Финского залива и изящная архитектура. Вы окажетесь в этих краях, чтобы спокойно прогуляться по аллеям, увидеть дворцы и узнать, как на самом деле жила императорская семья.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Дорога к Финскому заливу

Мы выедем из центра Петербурга и примерно за час доберёмся до Петергофа. По дороге поговорим о пригородных резиденциях Романовых и о том, почему именно «Александрия» стала их любимым местом отдыха.

Парк «Александрия»

Здесь нет парадной пышности, как в Нижнем парке Петергофа. «Александрия» — более камерная и личная резиденция императорской семьи. Мы проведём вас по тенистым аллеям и покажем главные постройки парка.

Готическая капелла

Эффектная неоготическая церковь — одна из архитектурных доминант «Александрии» и одно из самых фотогеничных мест парка.

Дворец «Коттедж»

Изящная резиденция императрицы Александры Фёдоровны. При желании можно посетить дворец и познакомиться с повседневной жизнью императорской семьи.

Фермерский дворец

Место, связанное с семьёй Николая I и его детьми. Здесь вы узнаете о воспитании наследников и увидите редкие исторические интерьеры.

Парковые детали

Вы также увидите караульный дом, старую телеграфную станцию, бывшие конюшни, кухню и Руинный мост. А ещё откроете, как императорские дети проводили время: занимались гимнастикой, учились военному делу и даже ухаживали за огородом.

Организационные детали

Едем на автомобиле BMW x3 или аналогичном

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы

Входной билет в парк — 300 ₽ для взрослых, дети до 14 лет бесплатно

Посещение дворца «Коттедж» — по желанию

Экскурсию можно провести в индивидуальном формате, только для вашей компании. Стоимость: