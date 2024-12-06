Приглашаем Вас на экскурсию в с полным погружением в искусство и интерьеры Эрмитажа! Никаких очередей. Никаких ожиданий. Только Вы и Зимний Дворец во всей его красе и утренней прохладе.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 8 чел.)

Описание билета

Неповторимый опыт в Зимнем Дворце

Представьте себе: никаких очередей, никаких ожиданий. Только вы и великолепие Зимнего Дворца, наполненное утренней свежестью. Это уникальная возможность насладиться искусством и историей в самом сердце Санкт-Петербурга.

Обзорная экскурсия по Эрмитажу

В рамках нашей программы опытный гид проведет вас по залам Эрмитажа, открывая перед вами их тайны и красоту. Вы сможете посетить:

Зал Египта

Иорданскую галерею

Иорданскую парадную лестницу

Парадные залы Дворца: Фельдмаршальский, Петровский, Гербовый и Апполонов

Шедевры мировой живописи

После этого вы плавно перейдете в залы, где собраны величайшие произведения искусства. Вас ждут работы таких мастеров, как:

Рембрандт

Рафаэль

Рубенс

Ван Дейк

Кроме того, вы посетите залы Итальянского Возрождения, где каждый экспонат рассказывает свою историю.

Уникальный маршрут

В общей сложности экскурсия охватывает более 20 залов музея, что позволяет вам погрузиться в атмосферу искусства и истории. Обратите внимание, что маршрут может быть изменен на усмотрение музея, чтобы сделать ваше посещение еще более интересным и насыщенным.

Не упустите шанс увидеть Зимний Дворец во всей его красе!