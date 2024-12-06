Утреннее посещение Эрмитажа - зайти в Музей первее всех

Приглашаем Вас на экскурсию в с полным погружением в искусство и интерьеры Эрмитажа! Никаких очередей. Никаких ожиданий. Только Вы и Зимний Дворец во всей его красе и утренней прохладе.
Утреннее посещение Эрмитажа - зайти в Музей первее всех
Утреннее посещение Эрмитажа - зайти в Музей первее всех
Утреннее посещение Эрмитажа - зайти в Музей первее всех
Ближайшие даты:
Время начала: 09:45

Описание билета

Неповторимый опыт в Зимнем Дворце

Представьте себе: никаких очередей, никаких ожиданий. Только вы и великолепие Зимнего Дворца, наполненное утренней свежестью. Это уникальная возможность насладиться искусством и историей в самом сердце Санкт-Петербурга.

Обзорная экскурсия по Эрмитажу

В рамках нашей программы опытный гид проведет вас по залам Эрмитажа, открывая перед вами их тайны и красоту. Вы сможете посетить:

  • Зал Египта
  • Иорданскую галерею
  • Иорданскую парадную лестницу
  • Парадные залы Дворца: Фельдмаршальский, Петровский, Гербовый и Апполонов

Шедевры мировой живописи

После этого вы плавно перейдете в залы, где собраны величайшие произведения искусства. Вас ждут работы таких мастеров, как:

  • Рембрандт
  • Рафаэль
  • Рубенс
  • Ван Дейк

Кроме того, вы посетите залы Итальянского Возрождения, где каждый экспонат рассказывает свою историю.

Уникальный маршрут

В общей сложности экскурсия охватывает более 20 залов музея, что позволяет вам погрузиться в атмосферу искусства и истории. Обратите внимание, что маршрут может быть изменен на усмотрение музея, чтобы сделать ваше посещение еще более интересным и насыщенным.

Не упустите шанс увидеть Зимний Дворец во всей его красе!

Ежедневно в 09:30, кроме понедельника

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Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Группа 1-2 человека20 900 ₽
группа 3 человека23 800 ₽
группа 4 человека26 700 ₽
группа 5 человек29 600 ₽
группа 6 человек32 500 ₽
Группа 7 человек35 400 ₽
Группа 8 человек38 300 ₽
Группа 9 человек41 200 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Зал Египта
  • Иорданскую парадную лестницу и парадные залы Дворца (Фельдмаршальский, Петровский, Гербовый и Апполонов)
  • Произведения величайших художников - Леонардо да Винчи
  • Рембрандт
  • Рафаэль
  • Рубенс
  • Ван Дейк и много другое
Что включено
  • Встреча организатором
  • Входные билеты в Эрмитаж
  • Экскурсионное обслуживание в Эрмитаже
Что не входит в цену
  • Дополнительных расходов нет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая площадь
Завершение: Государственный Эрмитаж
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно в 09:30, кроме понедельника
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Проносить с собой воду запрещено. Габаритные сумки/рюкзаки и верхнюю одежду потребуется сдать в гардероб. Самостоятельное передвижение до момента официального открытия Эрмитажа не разрешается. Экскурсанты могут идти только по установленному маршруту с экскурсоводом. После окончания экскурсии и ПОСЛЕ открытия музея можно самостоятельно осмотреть те залы
  • Которые Вам захочется
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Покупка билета в Эрмитаж в Санкт-Петербурге
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