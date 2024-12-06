Описание билета
Неповторимый опыт в Зимнем Дворце
Представьте себе: никаких очередей, никаких ожиданий. Только вы и великолепие Зимнего Дворца, наполненное утренней свежестью. Это уникальная возможность насладиться искусством и историей в самом сердце Санкт-Петербурга.
Обзорная экскурсия по Эрмитажу
В рамках нашей программы опытный гид проведет вас по залам Эрмитажа, открывая перед вами их тайны и красоту. Вы сможете посетить:
- Зал Египта
- Иорданскую галерею
- Иорданскую парадную лестницу
- Парадные залы Дворца: Фельдмаршальский, Петровский, Гербовый и Апполонов
Шедевры мировой живописи
После этого вы плавно перейдете в залы, где собраны величайшие произведения искусства. Вас ждут работы таких мастеров, как:
- Рембрандт
- Рафаэль
- Рубенс
- Ван Дейк
Кроме того, вы посетите залы Итальянского Возрождения, где каждый экспонат рассказывает свою историю.
Уникальный маршрут
В общей сложности экскурсия охватывает более 20 залов музея, что позволяет вам погрузиться в атмосферу искусства и истории. Обратите внимание, что маршрут может быть изменен на усмотрение музея, чтобы сделать ваше посещение еще более интересным и насыщенным.
Не упустите шанс увидеть Зимний Дворец во всей его красе!
Ежедневно в 09:30, кроме понедельника
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Группа 1-2 человека
|20 900 ₽
|группа 3 человека
|23 800 ₽
|группа 4 человека
|26 700 ₽
|группа 5 человек
|29 600 ₽
|группа 6 человек
|32 500 ₽
|Группа 7 человек
|35 400 ₽
|Группа 8 человек
|38 300 ₽
|Группа 9 человек
|41 200 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Зал Египта
- Иорданскую парадную лестницу и парадные залы Дворца (Фельдмаршальский, Петровский, Гербовый и Апполонов)
- Произведения величайших художников - Леонардо да Винчи
- Рембрандт
- Рафаэль
- Рубенс
- Ван Дейк и много другое
Что включено
- Встреча организатором
- Входные билеты в Эрмитаж
- Экскурсионное обслуживание в Эрмитаже
Что не входит в цену
- Дополнительных расходов нет
Где начинаем и завершаем?
Когда и как рано покупать?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Проносить с собой воду запрещено. Габаритные сумки/рюкзаки и верхнюю одежду потребуется сдать в гардероб. Самостоятельное передвижение до момента официального открытия Эрмитажа не разрешается. Экскурсанты могут идти только по установленному маршруту с экскурсоводом. После окончания экскурсии и ПОСЛЕ открытия музея можно самостоятельно осмотреть те залы
- Которые Вам захочется