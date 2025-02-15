В Эрмитаже можно заблудиться, растеряться, быстро устать, но так и не увидеть главное.
Ваш гид покажет все самое интересное и важное, построит маршрут так, чтобы вы вышили из музея приятно утомленными, полными впечатления, но готовыми к новым свершениям.
Ваш гид покажет все самое интересное и важное, построит маршрут так, чтобы вы вышили из музея приятно утомленными, полными впечатления, но готовыми к новым свершениям.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Важно: Эрмитаж в понедельник не работает! Мы встретимся на Дворцовой площади около Александровской Колонны и, полюбовавшись ансамблем Дворцовой Площади и поймем: чем отличается Эрмитаж от Зимнего дворца. Далее, наш путь будет лежать в знаменитый Эрмитаж, где доступно и интересно для всех возрастов перед вами предстанет история музея, его экспонаты и жизнь монархов. Вы увидите как парадные залы и интерьеры, так и знаковые произведения Европы, начиная со времен античности. Начало маршрута• Парадные залы и интерьеры. Наш маршрут начнется на сверкающей каррарским мрамором и позолотой Иорданской лестнице. После чего ваш персональный гид проведет вас по самому лучшему – классическому маршруту. Перед вами предстанут парадные интерьеры Зимнего дворца, такие как:
- Фельдмаршальский зал, хранящий память о великих русских полководцах;
- Малый Тронный зал, созданный в память о Петре I. В отделке интерьера зала использованы вензель императора (две латинские буквы «P»), двуглавые орлы и короны.
- Гербовый зал — одно из самых больших парадных помещений Зимнего дворца. Вы сможете представить, как в этом зале звучала музыка, кружились нарядно одетые дамы и кавалеры, проводились дворцовые маскарады, парадные приёмы и балы.
- Галерея 1812 года, воспетая А. С. Пушкиным и посвящённая победе над армией Наполеона; на стенах портреты 332 героев, участников войны.
- Георгиевский или Большой тронный зал, по праву считается главным, здесь принимались воистину судьбоносные решения. Вы полюбуетесь богатым убранством: великолепным паркетом и подлинным царским троном.
- Павильонный зал. Мы перейдем в следующее здание – Малый Эрмитаж, построенный для первой коллекции картин. Здесь вы будете впечатлены знаменитыми часами «Павлин». Продолжение маршрута • Живопись и скульптура. Среди художественных сокровищ Эрмитажа особо выделяется коллекция западноевропейского искусства, насчитывающая около 600 000 экспонатов и являющаяся одной из лучших в мире. Постоянные выставки занимают 120 залов музея и располагаются в 4-х зданиях. Мы увидим все самые значительные предметы искусства. Гордость собрания — произведения великих мастеров эпохи Возрождения: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Джорджоне, Тициана. Картины, скульптуры, древние артефакты, предметы интерьера: мы познакомим вас с главными шедеврами Эрмитажа со всего света.
- Итальянское искусство. В России, только Эрмитаж обладает картинами Леонардо да Винчи, двумя из дошедших до наших дней – «Мадонна с цветком» («Мадонна Бенуа», 1478) и «Мадонна Литта» (между 1480-1491). Рафаэль Санти представлен также двумя работами — «Мадонной Конестабиле» (между 1502-1503) и «Святым семейством» (ок. 1506). С творчеством Рафаэля знакомят и Лоджии Рафаэля, созданные по подобию галереи Ватиканского дворца. Вы полюбуетесь деталями и серией картин на библейские мотивы. Вас ждут также произведения Тициана, Веронезе, Караваджо, Микеланджело.
- Просветы Нового Эрмитажа — залы, которые изначально проектировались для картин большого масштаба. Перед вами предстанут также столы, вазы и торшеры, облицованные полудрагоценными камнями.
- Испанское искусство. Вы полюбуетесь мастерством знаменитых живописцев — Эль Греко, Веласкеса, Мурильо, Гойи.
- Голландское искусство.
- Искусству Рембрандта посвящён целый зал. Каждое из полотен привлекает и завораживает. В числе самых знаменитых шедевров значится "Даная". Рассматривая картины, вы проследите развитие мастерства великого художника и увидите одну из последних работ художника. Возвращение блудного сына».
- Также, в Шатровом зале, где вы узнаете о жанровом разнообразии Голландии, перед вами предстанут небольшие полотна «Малых голландцев».
- В Рыцарском зале вы увидите доспехи разных эпох.
- Далее вас ждут фламандские живописцы — Рембрандт, Рубенс, Франс Халси другие. и Фландрии 17 века и творчестве выдающихся художников.
• Искусство Древнего Египта. В завершение вы перенесетесь во времена фараонов, в культуру древней цивилизации. Важная информация:
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды — у всех нас большой опыт работы с детьми разного возраста • Обратите внимание: мы не посещаем залы импрессионистов, так как это другая часть Эрмитажа • Маршрут может быть изменен в зависимости от ситуации в музее (в том числе, с учетом ограничений со стороны его сотрудников) • Стандартный размер группы — 4 человека. Если участников больше, нам необходимо будет разделить вас на 2-3 подгруппы (это связано с внутренними правилами музея) • По запросу экскурсия может быть проведена на иностранном языке.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги профессионального экскурсовода
Что не входит в цену
- Билеты не входят в стоимость экскурсии. Билеты вы покупаете самостоятельно на себя и на гида
- Экскурсию можно продлить с доплатой: на 30 минут (+850 руб.), на 1 час (+1500 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: У Александровской колонны на Дворцовой площади
Завершение: По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Организационные детали
- Билеты не входят в стоимость экскурсии. Билеты вы покупаете самостоятельно на вашу группу и на гида
- Экскурсию можно продлить с доплатой: на 30 минут (+850 руб.), на 1 час (+1500 руб.)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды - у всех нас большой опыт работы с детьми разного возраста
- Обратите внимание: мы не посещаем залы импрессионистов, так как это другая часть Эрмитажа
- Маршрут может быть изменен в зависимости от ситуации в музее (в том числе, с учетом ограничений со стороны его сотрудников)
- Стандартный размер группы - 4 человека. Если участников больше, нам необходимо будет разделить вас на 2-3 подгруппы (это связано с внутренними правилами музея)
- Экскурсию для вас проведёт один из лицензированных гидов нашей команды
- По запросу экскурсия может быть проведена на иностранном языке
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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