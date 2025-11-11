Вы оцените восхитительную коллекцию Эрмитажа. Пройдёте по Невскому и увидите главные достопримечательности Петербурга. Подниметесь на Думскую башню и рассмотрите город с высоты. А в Музее Фаберже вас очаруют драгоценные пасхальные яйца. И конечно, мы поговорим о городе на Неве — его дворцах, интригах и тайнах, правителях и переворотах. И многом другом!
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Описание экскурсии
Шедевры Эрмитажа
- Вместе оценим парадные залы и интерьеры — начнём с Иорданской лестницы и пойдём по классическому маршруту. Вы увидите Фельдмаршальский зал, Гербовый и Тронный залы, посмотрите на часы «Павлин» — и многое другое
- Вы восхититесь лоджиями Рафаэля, которые созданы по подобию галереи Ватиканского дворца, увидите творения Тициана и Рембрандта, Рубенса и других мастеров
- Наконец, перенесёмся во времена фараонов в Египетском зале. Познакомимся с таинственными саркофагами, великолепными статуями и даже с настоящей мумией
Прогулка по Невскому
- Мы пройдём по самой узкой части Невского проспекта, где когда-то появились первые дворцы
- Пересечём Мойку и на углу отыщем кондитерскую, где Александр Пушкин выпил последнюю чашку кофе
- Прогуляемся у Казанского собора и Строгановского дворца — одного из старейших и богатейших в городе
- Насладимся видом на архитектурную жемчужину города — Спас на Крови, посмотрим на Елисеевский магазин и Дом книги
А если захотите — поднимемся на смотровую площадку на Думской башне. С высоты 47 метров вам откроется чудесная панорама Петербурга.
Музей Фаберже
- Вы рассмотрите девять императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Фаберже
- Полюбуетесь ювелирными шедеврами: украшениями, столовым серебром, иконами в драгоценных окладах
- Увидите произведения знаменитых художников — Айвазовского, Маковского, Брюллова, Поленова и многое другое
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия, но по запросу мы можем провести её в автомобильном формате для группы не более 4 человек — детали уточняйте в переписке
- Обратите внимание: по понедельникам в Эрмитаже выходной
- Чтобы подняться на открытую смотровую на Думской башне, нужно пройти 233 ступени, рассчитывайте свои силы заранее
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Билет в Эрмитаж — 500 ₽ за человека (также приобретаете для гида). Вы можете купить их на официальном сайте Эрмитажа
- Билет в Музей Фаберже — 600 ₽ за человека без экскурсии или 1300 ₽ с экскурсией, которую проведет ваш гид (билет ему покупать не нужно)
- Вход на смотровую площадку (по желанию) — 500 ₽ за человека. Наверх вы поднимаетесь самостоятельно
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 8990 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существуетЗадать вопрос
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Петербургом: обзорная экскурсия + Эрмитаж (билеты включены)
Увидеть главные достопримечательности города и посетить великолепный музей
Начало: На площади Искусств или в любом удобном месте в це...
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
от 22 900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Увидеть Петербург, посетить Эрмитаж (в минигруппе, на автомобиле)
Начало: Начало экскурсии у Эрмитажа, на Дворцовой площади
11 ноя в 11:00
12 ноя в 11:00
13 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Петербург: шедевры Эрмитажа и музей Фаберже
Начало: Начало экскурсии у Эрмитажа, на Дворцовой площади
Расписание: Со вторника по воскресенье с 9:30 до 19:30.
11 ноя в 09:30
12 ноя в 09:30
15 800 ₽ за всё до 4 чел.