Вы оцените восхитительную коллекцию Эрмитажа. Пройдёте по Невскому и увидите главные достопримечательности Петербурга. Подниметесь на Думскую башню и рассмотрите город с высоты. А в Музее Фаберже вас очаруют драгоценные пасхальные яйца. И конечно, мы поговорим о городе на Неве — его дворцах, интригах и тайнах, правителях и переворотах. И многом другом!