Ужин под разводными мостами - на электросудне «Ломоносов» (по выходным)
Увидеть ночной Санкт-Петербург с воды и по желанию заказать необычные блюда русской кухни
Вот вы поднимаетесь на борт электросудна, городской шум остаётся за кормой, и вас окутывает тихий плеск воды. Никаких вибраций и гула двигателей — только плавное, бесшумное скольжение по акватории. Перед вами — подсвеченные золотом набережные, строгий силуэт Эрмитажа и знаменитый развод мостов. По желанию можно заказать блюда по рецептам русских регионов.
Описание экскурсии
Ночная панорама города
Подсвеченные набережные исторического центра — Эрмитаж — Петропавловская крепость — часть крейсера «Аврора» — Смольный собор — акватория Малой Невы — стадион «Газпром Арена» — «Лахта-центр» — главные разводные мосты города.
Поездка на электросудне «Ломоносов»
Без шума, вибраций и запаха топлива вы скользите по воде. На борту три комфортабельных салона разных категорий и открытая прогулочная палуба, откуда открываются панорамные виды на город. Современный интерьер, мягкая работа систем кондиционирования и продуманная эргономика создают атмосферу, в которой время летит незаметно.
Ужин
К вашим услугам ресторан с гастрономической концепцией «Родные берега», основанной на блюдах и рецептах российских регионов. По желанию здесь можно попробовать то, что редко встретишь в меню города: от брошета из корюшки по-петербуржски и валаамских щей до ладожского судака и свекольных блинчиков Арины Родионовны.
Организационные детали
Приходите на посадку за 20 минут до отправления
Блюда и напитки оплачиваются отдельно
О судне и правилах поездки
Перед выходом проводим инструктаж по технике. На борту есть спасательные жилеты
На борту работает ресторан авторской кухни «Родные берега» с обслуживанием по меню
На борт нельзя проносить еду и напитки. Мы не перевозим животных, кроме собак-поводырей, велосипеды и крупногабаритный багаж. Складные детские коляски и инвалидные кресла допускаются, при необходимости экипаж поможет с посадкой
в пятницу, субботу и воскресенье в 23:45
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 5 лет
Бесплатно
Детский от 6 до 12 лет
1800 ₽
Стандарт
2000 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой набережной
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 23:45
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 130 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ВодоходЪ — Организатор в Санкт-Петербурге
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