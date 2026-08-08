Вот вы поднимаетесь на борт электросудна, городской шум остаётся за кормой, и вас окутывает тихий плеск воды. Никаких вибраций и гула двигателей — только плавное, бесшумное скольжение по акватории. Перед вами — подсвеченные золотом набережные, строгий силуэт Эрмитажа и знаменитый развод мостов. По желанию можно заказать блюда по рецептам русских регионов.

Описание экскурсии

Ночная панорама города

Подсвеченные набережные исторического центра — Эрмитаж — Петропавловская крепость — часть крейсера «Аврора» — Смольный собор — акватория Малой Невы — стадион «Газпром Арена» — «Лахта-центр» — главные разводные мосты города.

Поездка на электросудне «Ломоносов»

Без шума, вибраций и запаха топлива вы скользите по воде. На борту три комфортабельных салона разных категорий и открытая прогулочная палуба, откуда открываются панорамные виды на город. Современный интерьер, мягкая работа систем кондиционирования и продуманная эргономика создают атмосферу, в которой время летит незаметно.

Ужин

К вашим услугам ресторан с гастрономической концепцией «Родные берега», основанной на блюдах и рецептах российских регионов. По желанию здесь можно попробовать то, что редко встретишь в меню города: от брошета из корюшки по-петербуржски и валаамских щей до ладожского судака и свекольных блинчиков Арины Родионовны.

Организационные детали

Приходите на посадку за 20 минут до отправления

Блюда и напитки оплачиваются отдельно

О судне и правилах поездки