В Царском Селе находятся сразу две блистательные императорские резиденции — Екатерининский и Александровский дворцы.
Такие близкие друг к другу по расстоянию и эпохе, но такие разные по архитектурному стилю и судьбам
Описание экскурсии
Роскошь и элегантность дворцов В Царском Селе находятся сразу две блистательные императорские резиденции — Екатерининский и Александровский дворцы. Такие близкие друг к другу по расстоянию и эпохе, но такие разные по архитектурному стилю и судьбам российских императоров, живших там! Об этом и многом другом мы будем говорить во время нашего путешествия. Мы перенесемся во время основания Царского Села Петром I, вспомним о красавице императрице Елизавете и о «золотом веке Екатерины II» —восхитимся залами знаменитого Екатерининского дворца и откроем тайны Янтарной комнаты. Оценим гармонию и уютную атмосферу Александровского дворца и поговорим о тех, для кого он был создан. Прогуляемся и по тенистым аллеям прекрасных парков, поговорим о российских «играх престола». Это путешествие станет увлекательным для взрослых и детей! Экскурсии во дворцах ведут только штатные экскурсоводы Царского Села.
- Не забудьте об удобной обуви и зонтиках.
- В день посещения дворцов при себе необходимо иметь документы для подтверждения льготы.
- Последний экскурсионный сеанс в Екатерининском дворце начинается в 16:45, зайти во дворец можно до 17:00.
Касса Александровского дворца работает до 16:45, вход во дворец возможен до 17:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дорога в Царское Село
- Екатерининский дворец и парк
- Янтарная комната
- Александровский дворец и парк
- Федоровский собор
Что включено
- Экскурсия и трансфер
Что не входит в цену
- Билеты во дворцы
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом, возможно у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
А
Александр
28 апр 2025
