Роскошь и элегантность дворцов В Царском Селе находятся сразу две блистательные императорские резиденции — Екатерининский и Александровский дворцы. Такие близкие друг к другу по расстоянию и эпохе, но такие разные по архитектурному стилю и судьбам российских императоров, живших там! Об этом и многом другом мы будем говорить во время нашего путешествия. Мы перенесемся во время основания Царского Села Петром I, вспомним о красавице императрице Елизавете и о «золотом веке Екатерины II» —восхитимся залами знаменитого Екатерининского дворца и откроем тайны Янтарной комнаты. Оценим гармонию и уютную атмосферу Александровского дворца и поговорим о тех, для кого он был создан. Прогуляемся и по тенистым аллеям прекрасных парков, поговорим о российских «играх престола». Это путешествие станет увлекательным для взрослых и детей! Экскурсии во дворцах ведут только штатные экскурсоводы Царского Села.

Не забудьте об удобной обуви и зонтиках.

В день посещения дворцов при себе необходимо иметь документы для подтверждения льготы.

Последний экскурсионный сеанс в Екатерининском дворце начинается в 16:45, зайти во дворец можно до 17:00.

• Касса Александровского дворца работает до 16:45, вход во дворец возможен до 17:00. Важная информация:

