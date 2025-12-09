Приглашаем вас исследовать два контрастных мира императорской России.
Екатерининский дворец впечатляет парадным блеском и демонстрирует торжественный образ империи 18 века.
А Александровский дворец, напротив, показывает личную историю царской семьи через камерные интерьеры, рабочие кабинеты и повседневную атмосферу начала 20 века.
Описание экскурсии
Екатерининский дворец с посещением Янтарной комнаты
- Вы побываете в летней резиденции трёх российских монархов
- Пройдёте по парадным залам Золотой анфилады, которые поражают роскошью
- Окажетесь в Большом зале, где проводились официальные приёмы и балы
- Полюбуетесь знаменитой Янтарной комнатой, которая была разграблена во времена войны, а затем воссоздана реставраторами по оригинальным чертежам
- Прогуляетесь по парку, который совершенствовался более двух веков под влиянием разных ландшафтных стилей
Александровский дворец и парк
- Вы познакомитесь с основной резиденцией Николая II, которая была торжественно открыта после реставрации только в 2021 году
- Узнаете о том, как здесь праздновался юбилей Дома Романовых, как отсюда царская семья отправилась в тобольскую ссылку
- Заглянете в личные апартаменты императора и его супруги, в рабочий кабинет, парадный кабинет, камердинерскую, Мавританскую приёмную, палисандровую гостиную и многие другие залы
Экскурсии в каждом из дворцов продолжаются около часа, а в парках у вас будет по 30–40 минут свободного времени.
Организационные детали
- Поездка проходит на больших туристических автобусах или микроавтобусах для группы до 18 человек. Дорога в одну сторону занимает около 1 часа 15 минут
- Входные билеты включены в стоимость
- Экскурсии во дворцах проводят местные гиды
- Обязательно возьмите с собой удостоверение личности
- Обед не предусмотрен программой — возьмите перекус с собой
- На экскурсии вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
в понедельник, четверг и субботу в 10:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4100 ₽
|Пенсионеры
|3900 ₽
|Студенты и Школьники 14 лет и старше
|3900 ₽
|Школьники 7 - 13 лет
|3300 ₽
|Иностранец
|4650 ₽
|Дошкольники (2 - 6 лет)
|1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 10:30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Роза — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 13650 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлечённые своим делом гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!
