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По Царскосельской дороге мы отправимся в город Пушкин — вы побываете в Екатерининском дворце с местным гидом, полюбуетесь красотой Янтарной комнаты и прогуляетесь с нами по живописному парку с роскошными архитектурными сооружениями.



Узнаете, где учился Александр Сергеевич и провела остаток дней императорская семья, а ещё — где была проложена первая железная дорога.