По Царскосельской дороге мы отправимся в город Пушкин — вы побываете в Екатерининском дворце с местным гидом, полюбуетесь красотой Янтарной комнаты и прогуляетесь с нами по живописному парку с роскошными архитектурными сооружениями.
Узнаете, где учился Александр Сергеевич и провела остаток дней императорская семья, а ещё — где была проложена первая железная дорога.
Узнаете, где учился Александр Сергеевич и провела остаток дней императорская семья, а ещё — где была проложена первая железная дорога.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Вы насладитесь пейзажами за окном по пути в город Пушкин, оцените великолепие Екатерининского дворца и парка в Царском Селе и узнаете:
- Как появилось название города
- Кто особенно любил посещать летнюю резиденцию императоров
- Почему дворец называется Екатерининским
- Как появилась и пропала Янтарная комната
- О чём писала Екатерина II эту фразу: «Они разрушат завтра то, что построили сегодня, чтоб угодить Елизавете Петровне»
- Почему архитектор Растрелли сделал главный вход во дворец с угла здания
И многое другое!
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе, сопровождение гида, билеты во дворец и парк
- Дорога от Петербурга до Пушкина занимает около 1 часа
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3 550 ₽
|Дети 13-18 лет
|3 100 ₽
|Дети до 12 лет
|2 500 ₽
|Пенсионеры
|3 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 356 туристов
Здравствуйте, я аккредитованный гид-переводчик. Работаю с 2014 года, провожу экскурсии на русском, немецком и английском. Дважды оканчивала курсы гидов на разных языках, проводила экскурсии в музеях. Нахожу общий язык сЗадать вопрос
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