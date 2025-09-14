Собираетесь в Карелию? Будьте готовы к долгой дороге. Поверьте, ехать знакомиться с карельскими красотами небольшой группой в микроавтобусе куда приятнее, чем в автобусе с 50 другими туристами. Мы погуляем у стен древней крепости, увидим старинный финский город Сортавала и живописные карельские фьорды, исследуем бывшие мраморные каменоломни и зарядимся энергией карельских водопадов. Вишенкой на торте нашего насыщенного дня станет поездка на ретропоезде Рускеальский экспресс Рано утром мы отправимся из Петербурга в город Сортавала. Нас ждет живописная дорога через Карельский перешеек. По дороге мы остановимся в Приозерске, чтобы захватить утренний кофе и погулять у стен крепости Корела, которые когда-то были северным форпостом Новгородской Руси. По пути я расскажу о том, как история трех государств – Швеции, России и Финляндии – переплелась в этих живописных местах. Вспомним и о “незнаменитой” Зимней войне, сведений о которой не встретишь в учебниках истории. Остановимся в городе Сортавала — удивительном месте, чудом сохранившем атмосферу уездного финского городка. Здесь мы пообедаем, оценив национальные карельские блюда – рыбную уху на сливках локикейто и карельские калитки, а потом отправимся на небольшую прогулку – любоваться архитектурными шедеврами финского национального романтизма. Мы полюбуемся “карельскими фьордами” – так зачастую называют ладожские шхеры. Именно эти места когда-то вдохновили советского поэта Кима Рыжова на создание песни “Долго будет Карелия сниться”. Мы прогуляемся по тропе сказок близ каскадов водопадов Ахинкоски, чтобы насладиться шумом водопадов и живописным карельским лесом со скалами и озерами, а заодно вспомним, как когда-то здесь снимали сцены фильма «А зори здесь тихие». Самая дальняя точка нашего маршрута – жемчужина Северного Приладожья — горный парк Рускеала. Нас ждут озера с чистейшей изумрудной водой, карьеры, в которых когда-то добывали мрамор, украшающий сегодня фасады петербургских дворцов и соборов, и даже подземная штольня. У вас будет свободное время, чтобы насладиться прогулкой по парку, перекусить или опробовать активный отдых (тарзанку, зиплайн, катание на лодке). Обратно в город Сортавала вы отправитесь на уникальном транспорте – единственном в России ежедневном поезде с самым настоящим паровозом во главе. Вагоны Рускеальского экспресса оформлены в стиле начала XX века – это станет самым настоящим путешествием во времени.

По возращении в Петербург тех, кому это будет необходимо, мы высадим у метро, а закончим экскурсию в центре города Что включено

Услуги профессионального гида

Транспортные расходы

Билеты на Рускеальский экспресс

Что не включено:

Питание (средний чек: 400-700 руб. на одного человека). Входные билеты в парк Рускеала: Взрослый — 650 руб., студенты/школьники/пенсионеры — 400 руб. Входные билеты на водопады: Взрослый — 1250 руб., студенты/школьники/пенсионеры – 1000 руб. Важная информация: