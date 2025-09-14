Поедем знакомиться с карельскими красотами вместе! В составе небольшой группы мы прогуляемся у стен древней крепости, зарядимся энергией карельских водопадов, и увидим старинный город Сортавала, в пригороде которого мы прокатимся на эксклюзивном ретропоезде «Ладожская Нерпочка». Это маневровый поезд станет для вас «машиной времени». Внутренний интерьер оформлен согласно основным веяниям моды начала 20-ого столетия!
Описание экскурсии
Собираетесь в Карелию? Будьте готовы к долгой дороге. Поверьте, ехать знакомиться с карельскими красотами небольшой группой в микроавтобусе куда приятнее, чем в автобусе с 50 другими туристами. Мы погуляем у стен древней крепости, увидим старинный финский город Сортавала и живописные карельские фьорды, исследуем бывшие мраморные каменоломни и зарядимся энергией карельских водопадов. Вишенкой на торте нашего насыщенного дня станет поездка на ретропоезде Рускеальский экспресс Рано утром мы отправимся из Петербурга в город Сортавала. Нас ждет живописная дорога через Карельский перешеек. По дороге мы остановимся в Приозерске, чтобы захватить утренний кофе и погулять у стен крепости Корела, которые когда-то были северным форпостом Новгородской Руси. По пути я расскажу о том, как история трех государств – Швеции, России и Финляндии – переплелась в этих живописных местах. Вспомним и о “незнаменитой” Зимней войне, сведений о которой не встретишь в учебниках истории. Остановимся в городе Сортавала — удивительном месте, чудом сохранившем атмосферу уездного финского городка. Здесь мы пообедаем, оценив национальные карельские блюда – рыбную уху на сливках локикейто и карельские калитки, а потом отправимся на небольшую прогулку – любоваться архитектурными шедеврами финского национального романтизма. Мы полюбуемся “карельскими фьордами” – так зачастую называют ладожские шхеры. Именно эти места когда-то вдохновили советского поэта Кима Рыжова на создание песни “Долго будет Карелия сниться”. Мы прогуляемся по тропе сказок близ каскадов водопадов Ахинкоски, чтобы насладиться шумом водопадов и живописным карельским лесом со скалами и озерами, а заодно вспомним, как когда-то здесь снимали сцены фильма «А зори здесь тихие». Самая дальняя точка нашего маршрута – жемчужина Северного Приладожья — горный парк Рускеала. Нас ждут озера с чистейшей изумрудной водой, карьеры, в которых когда-то добывали мрамор, украшающий сегодня фасады петербургских дворцов и соборов, и даже подземная штольня. У вас будет свободное время, чтобы насладиться прогулкой по парку, перекусить или опробовать активный отдых (тарзанку, зиплайн, катание на лодке). Обратно в город Сортавала вы отправитесь на уникальном транспорте – единственном в России ежедневном поезде с самым настоящим паровозом во главе. Вагоны Рускеальского экспресса оформлены в стиле начала XX века – это станет самым настоящим путешествием во времени.
По возращении в Петербург тех, кому это будет необходимо, мы высадим у метро, а закончим экскурсию в центре города
Услуги профессионального гида
Транспортные расходы
Билеты на Рускеальский экспресс
Что не включено:
Питание (средний чек: 400-700 руб. на одного человека). Входные билеты в парк Рускеала: Взрослый — 650 руб., студенты/школьники/пенсионеры — 400 руб. Входные билеты на водопады: Взрослый — 1250 руб., студенты/школьники/пенсионеры – 1000 руб. Важная информация:
- Ретропоезд на маршруте — «Ладожская Нерпочка»! Эксклюзивный, необычный поезд, который почти в два раза меньше классического паровоза.
- Длительность поездки 20 минут, НЕ идет в Рускеалу, а курсирует в пригороде Сортавала. Является альтернативой Рускеальскому эксперссу.
- Одевайтесь по погоде, обязательно возьмите с собой удобную обувь.
- Рекомендую взять с собой легкий перекус и воду.
- Если Вас может укачать, не помешают таблетки от укачивания.
- Билеты на объекты можно приобрести на месте, в кассе парков, или онлайн. Если туристам удобно, гид может собрать деньги и купить билет на всю группу без очереди.
- С животными — нельзя.
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Корела
- Сортавала
- Долина Водопадов
- Горный парк Рускеала
- Ретро-поезд
Место начала и завершения?
Площадь Искусств, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 44 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
с
софия
14 сен 2025
Все что было запланировано на этой экскурсии мы все увидели. Андрей экскурсовод замечательный, умеет рассказывать и его хочется слушать.
Y
Yulia
9 сен 2025
О
Ольга
29 авг 2025
Замечательная экскурсия! Экскурсовод Наталья - это любовь! Спасибо за красоту и эмоции!
Н
Наталия
20 авг 2025
Мы с сыном-подростком получили прекрасные впечатления от поездки по Карелии: природа, ландшафт, животные, ретро-поезд и конечно же Рускаела.
А
Александр
20 авг 2025
Получили огромное удовольствие. Спасибо всем кто занимался организацией поездки
В
Виталий
16 авг 2025
Шикарные виды, красивая природа, интересный ретропоезд, приветливые хаски)
Очень харизматичный гид Александр, очень много интересной информации в поездке рассказал, было нескучно ехать)
Для лучшего восприятия лучше заранее скачать карту Карелии на телефон чтобы хоть как-то ориентироваться в названиях)
И
Ирина
15 авг 2025
Очень довольны поездкой. Понравился экскурсовод Марина. Внимательна, доброжелательна, профессионал своего дела. Остались под большим впечатлением от природы Карелии. Поездка оказазалвсь не утомительной, всем советуем.
А
Анастасия
14 авг 2025
К сожалению, мы не ощутили Карелии. Было 2 точки, где можно было почувствовать К. природу, но они самые туристические в плохом смысле слова.
Т
Татьяна
12 авг 2025
Несмотря на долгую дорогу, очень понравилось. Прекрасная организация, всё продумано. Гид Александр блестяще владеет информацией и доступно её доносит. Спасибо!
А
Анна
11 авг 2025
Природа просто сказка, нехватило времени. В следующий раз поедем на несколько дней. Поездка была на транспорте по типу маршрутки, не очень удобные места попались с зади. В целом всё понравилось
Т
Татьяна
28 июл 2025
Понравилось абсолютно всё! Гид Юлия рассказывала очень интересно и много. Побывали в городке Сортавала, сходили в долину водопадов, в этно парк, прокатились на ретро поезде, прогулялись в горном парке Рускеала. Вкусно пообедали. Сделали много красивых фотографий Для кого актуально, остановки на туалет каждые 1.5-2 часа.
К
Ксения
23 июл 2025
Замечательная экскурсия, остались довольны, отличный гид, были и стихи и музыка, много полезной информации, сам маршрут спланирован отлично, времени хватает на всех остановках)))) вообщем, остались очень довольны, спасибо огромное Спуснику🥰❤️
Т
Татьяна
22 июл 2025
Наш гид Надежда: умница, красавица! Очень хорошо организовала поездку, тему свою знает. Всё прошло спокойно. Поездка была очень интересная. Рекомендую
А
Анастасия
22 июл 2025
Добрый день! Я под впечатлением от Карелии в целом:) прекрасное аутентичное место со своей великолепной историей о которой нам во всех подробностях грамотно рассказала наш Гид:) Спасибо ей:)
Спасибо водителю. Аккуратно вез, дорогу знает замечательно, вежлив, пунктуален.
Спасибо в целом за организацию, подход к туристам, профессионализм.
Не произвел впечатления ретро поезд. Проезжали мимо помоев, строек и маргиналов. Такое себе. .
М
Марианна
8 июл 2025
Замечательная природа Карелии покорила нас! Чудесный профессиональный экскурсовод и водитель. Ретро поезд супер, остались под впечатлениями. Получили подзарядку на год вперед. И фотографии отменные вышли. Спасибо вам! 👏🏻
