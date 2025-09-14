Мои заказы

Ретро-паровоз в Карелии: Рускеала и живые пейзажи

Поедем знакомиться с карельскими красотами вместе! В составе небольшой группы мы прогуляемся у стен древней крепости, зарядимся энергией карельских водопадов, и увидим старинный город Сортавала, в пригороде которого мы прокатимся на эксклюзивном ретропоезде «Ладожская Нерпочка». Это маневровый поезд станет для вас «машиной времени». Внутренний интерьер оформлен согласно основным веяниям моды начала 20-ого столетия!
4.9
44 отзыва
Описание экскурсии

Собираетесь в Карелию? Будьте готовы к долгой дороге. Поверьте, ехать знакомиться с карельскими красотами небольшой группой в микроавтобусе куда приятнее, чем в автобусе с 50 другими туристами. Мы погуляем у стен древней крепости, увидим старинный финский город Сортавала и живописные карельские фьорды, исследуем бывшие мраморные каменоломни и зарядимся энергией карельских водопадов. Вишенкой на торте нашего насыщенного дня станет поездка на ретропоезде Рускеальский экспресс Рано утром мы отправимся из Петербурга в город Сортавала. Нас ждет живописная дорога через Карельский перешеек. По дороге мы остановимся в Приозерске, чтобы захватить утренний кофе и погулять у стен крепости Корела, которые когда-то были северным форпостом Новгородской Руси. По пути я расскажу о том, как история трех государств – Швеции, России и Финляндии – переплелась в этих живописных местах. Вспомним и о “незнаменитой” Зимней войне, сведений о которой не встретишь в учебниках истории. Остановимся в городе Сортавала — удивительном месте, чудом сохранившем атмосферу уездного финского городка. Здесь мы пообедаем, оценив национальные карельские блюда – рыбную уху на сливках локикейто и карельские калитки, а потом отправимся на небольшую прогулку – любоваться архитектурными шедеврами финского национального романтизма. Мы полюбуемся “карельскими фьордами” – так зачастую называют ладожские шхеры. Именно эти места когда-то вдохновили советского поэта Кима Рыжова на создание песни “Долго будет Карелия сниться”. Мы прогуляемся по тропе сказок близ каскадов водопадов Ахинкоски, чтобы насладиться шумом водопадов и живописным карельским лесом со скалами и озерами, а заодно вспомним, как когда-то здесь снимали сцены фильма «А зори здесь тихие». Самая дальняя точка нашего маршрута – жемчужина Северного Приладожья — горный парк Рускеала. Нас ждут озера с чистейшей изумрудной водой, карьеры, в которых когда-то добывали мрамор, украшающий сегодня фасады петербургских дворцов и соборов, и даже подземная штольня. У вас будет свободное время, чтобы насладиться прогулкой по парку, перекусить или опробовать активный отдых (тарзанку, зиплайн, катание на лодке). Обратно в город Сортавала вы отправитесь на уникальном транспорте – единственном в России ежедневном поезде с самым настоящим паровозом во главе. Вагоны Рускеальского экспресса оформлены в стиле начала XX века – это станет самым настоящим путешествием во времени.
По возращении в Петербург тех, кому это будет необходимо, мы высадим у метро, а закончим экскурсию в центре города Что включено

Услуги профессионального гида

Транспортные расходы

Билеты на Рускеальский экспресс

Что не включено:

Питание (средний чек: 400-700 руб. на одного человека). Входные билеты в парк Рускеала: Взрослый — 650 руб., студенты/школьники/пенсионеры — 400 руб. Входные билеты на водопады: Взрослый — 1250 руб., студенты/школьники/пенсионеры – 1000 руб. Важная информация:
  • Ретропоезд на маршруте — «Ладожская Нерпочка»! Эксклюзивный, необычный поезд, который почти в два раза меньше классического паровоза.
  • Длительность поездки 20 минут, НЕ идет в Рускеалу, а курсирует в пригороде Сортавала. Является альтернативой Рускеальскому эксперссу.
  • Одевайтесь по погоде, обязательно возьмите с собой удобную обувь.
  • Рекомендую взять с собой легкий перекус и воду.
  • Если Вас может укачать, не помешают таблетки от укачивания.
  • Билеты на объекты можно приобрести на месте, в кассе парков, или онлайн. Если туристам удобно, гид может собрать деньги и купить билет на всю группу без очереди.
  • С животными — нельзя.

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Крепость Корела
  • Сортавала
  • Долина Водопадов
  • Горный парк Рускеала
  • Ретро-поезд
Место начала и завершения?
Площадь Искусств, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
38
4
5
3
2
1
1
с
софия
14 сен 2025
Все что было запланировано на этой экскурсии мы все увидели. Андрей экскурсовод замечательный, умеет рассказывать и его хочется слушать.
Y
Yulia
9 сен 2025
О
Ольга
29 авг 2025
Замечательная экскурсия! Экскурсовод Наталья - это любовь! Спасибо за красоту и эмоции!
Н
Наталия
20 авг 2025
Мы с сыном-подростком получили прекрасные впечатления от поездки по Карелии: природа, ландшафт, животные, ретро-поезд и конечно же Рускаела.
Замечательный гид Андрей очень хороший рассказчик: рассказал самые интересные факты о Карелии, показал
читать дальше

красивые места, ставил нам песни на Карельском языке, расслабляющие мелодии и читал стихи. Экскурсионный день прошел незаметно и впечатления остались с нами надолго.
Мы ездили на микроавтобусе. Группа небольшая -16 человек и мне это понравилось больше, чем с большой группой.
Спасибо большое за экскурсию.

А
Александр
20 авг 2025
Получили огромное удовольствие. Спасибо всем кто занимался организацией поездки
В
Виталий
16 авг 2025
Шикарные виды, красивая природа, интересный ретропоезд, приветливые хаски)

Очень харизматичный гид Александр, очень много интересной информации в поездке рассказал, было нескучно ехать)
Для лучшего восприятия лучше заранее скачать карту Карелии на телефон чтобы хоть как-то ориентироваться в названиях)
И
Ирина
15 авг 2025
Очень довольны поездкой. Понравился экскурсовод Марина. Внимательна, доброжелательна, профессионал своего дела. Остались под большим впечатлением от природы Карелии. Поездка оказазалвсь не утомительной, всем советуем.
А
Анастасия
14 авг 2025
К сожалению, мы не ощутили Карелии. Было 2 точки, где можно было почувствовать К. природу, но они самые туристические в плохом смысле слова.
Долина водопадов оказалась одним названием. Водопадами здесь называют
читать дальше

пару небольших порогов горной речки. Да, мы ездили не весной в сезон, но тем не менее. Аутентичности не почувствовали, тк она сделана искусственно. В остальном развл. зоны, мини-зоопарк, поле с подсолнухами. Наверное, здорово съездить развлечься с детьми, но ожидания были иные.
Рускеала оказалась еще большим разочарованием. Это тоже развл. турист. парк. Каньон красив, но нет ощущения «живого пейзажа», тк перетянут тросами для развлечений туристов. Карелию больше узнаешь из сувенирных лавок, какая она могла бы быть.
Отдельная история про ретро-поезд в рамках этой экскурсии, как пишут «альтернатива Рускеальского экспресса» 🤡 На РЭ нам не удалось прокатиться, но если это считают альтернативой, то, видимо, и не стоит) Хотя уверена, что больше для красивого слова написали. На самом деле вы отправитесь в тур через стройки Сортавалы, красивых пейзажей- 0.
Важно отметить, что в принципе не являлись сторонниками такого подхода к путешествиям, но взяли тур, тк не хватило билетов на ласточку, чтобы самостоятельно съездить. Экскурсию хотелось бы сделать более “живой” в плане подхода в целом. Вместо стихов про красоту К. природы любопытнее было бы послушать про мистические истории, обряды народов и т. п. Улучшить звук. Порой напоминало сломанное радио.

Т
Татьяна
12 авг 2025
Несмотря на долгую дорогу, очень понравилось. Прекрасная организация, всё продумано. Гид Александр блестяще владеет информацией и доступно её доносит. Спасибо!
А
Анна
11 авг 2025
Природа просто сказка, нехватило времени. В следующий раз поедем на несколько дней. Поездка была на транспорте по типу маршрутки, не очень удобные места попались с зади. В целом всё понравилось
Т
Татьяна
28 июл 2025
Понравилось абсолютно всё! Гид Юлия рассказывала очень интересно и много. Побывали в городке Сортавала, сходили в долину водопадов, в этно парк, прокатились на ретро поезде, прогулялись в горном парке Рускеала. Вкусно пообедали. Сделали много красивых фотографий Для кого актуально, остановки на туалет каждые 1.5-2 часа.
К
Ксения
23 июл 2025
Замечательная экскурсия, остались довольны, отличный гид, были и стихи и музыка, много полезной информации, сам маршрут спланирован отлично, времени хватает на всех остановках)))) вообщем, остались очень довольны, спасибо огромное Спуснику🥰❤️
Т
Татьяна
22 июл 2025
Наш гид Надежда: умница, красавица! Очень хорошо организовала поездку, тему свою знает. Всё прошло спокойно. Поездка была очень интересная. Рекомендую
А
Анастасия
22 июл 2025
Добрый день! Я под впечатлением от Карелии в целом:) прекрасное аутентичное место со своей великолепной историей о которой нам во всех подробностях грамотно рассказала наш Гид:) Спасибо ей:)
Спасибо водителю. Аккуратно вез, дорогу знает замечательно, вежлив, пунктуален.
Спасибо в целом за организацию, подход к туристам, профессионализм.
Не произвел впечатления ретро поезд. Проезжали мимо помоев, строек и маргиналов. Такое себе. .
М
Марианна
8 июл 2025
Замечательная природа Карелии покорила нас! Чудесный профессиональный экскурсовод и водитель. Ретро поезд супер, остались под впечатлениями. Получили подзарядку на год вперед. И фотографии отменные вышли. Спасибо вам! 👏🏻

