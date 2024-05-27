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Групповая
16 часов
Жемчужина Карелии - Рускеала
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
от 3 190₽ за человека
Групповая
16 часов
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
Начало: Казанская пл. /м. Проспект просвещения
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2 990₽ за человека
Групповая
17 часов
Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
Начало: Ул. Казанская, д. 2
Расписание: Ежедневно с 07:00
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
3 250₽ за человека
Групповая
12 часов
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
12 июня в 07:30
15 июня в 07:30
3 690₽ за человека
Мини-группа
15 часов
Жемчужина Карелии - Рускеала в мини-группе
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
9 июня в 07:00
12 июня в 07:00
5 690₽ за человека
Круиз
16 часов
Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
9 июня в 07:30
12 июня в 07:30
3 690₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММилена27 мая 2024Поездка выдалась замечательной! Гид Александр-профессионал, хотелось бы отправиться в следующее путешествие именно с ним!
- ЭЭнгельман25 мая 2024Все было отлично, гид молодец. Спасибо за отличную экскурсию!!!
- ГГалина25 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Был предоставлен большой экскурсионный автобус с кондиционером и панорамными окнами. Были на водопадах, посетили крепость, мраморный карьер,
- ЕЕатерина25 мая 2024Все очень понравилось,экскурсовод Марина все очень доступно и интересно рассказывает,Карелия прекрасна
- ЮЮлия17 мая 2024Очень информативная экскурсия. Гид Александр очень увлекательно рассказал про историю заселения Карельской территории. Много исторических фактов. По пути следования по
- ИИрина11 мая 2024Провели дивный день в Карелии! И это правда, не смотря на изменения в программе (не было фарелевой фермы) все очень
- ЕЕкатерина10 мая 2024Прекрасный был экскурсовод. Всём нам путешественникам повезло с погодой. Маршрут был построен таким образом, что скучать было некогда. И долина
- ААнастасия14 апреля 2024Места силы Карелии: Долина водопадов и земля древнихЗамечательный тур. Прекрасная работа гида Миланы! Спасибо за поездку!
- ТТрухачева12 ноября 2023Хиты Карелии: долина водопадов, финская уха и музей в скалеВсё было великолепно!
- ТТатьяна29 октября 2023Хиты Карелии: долина водопадов, финская уха и музей в скалеОчень красивые места, знающий экскурсовод и приятный водитель. Неочень понравился сам туроператор: в последний момент поменяли программу экскурсии, толком не объяснив ничего и пришлось всё узнавать уже у экскурсовода. Но это мелочи в сравнении с теми впечатлениями, что мы получили.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «В Карелию на майские праздники»
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