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понравилось! Гид Светлана много знает о Карелии, рассказывает очень интересно, позитивный человек, спасибо ей большое) водитель Али настоящий профессионал, спасибо) в остроге рассказали как работает "гуляй поле", вкусный иван-чай на дикустации, прикупили домой вкусняшек) Долина водопадов- это просто восторг! Там же есть мини зоопарк: лоси, олени, хаски. С хаски можно можно сделать фотосессию, такие умницы))) Кирха Карелла, город ангелов: фигуры из дерева в виде ангелов с пояснениями тоже очень интересно 40 мин. пролетело не заметно. На обед финская уха, спасибо фирме "Акуловка". Всем рекомендую Дивный день в Карелии!)