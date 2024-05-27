В Карелию на майские праздники – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 6 экскурсий в категории «В Карелию на майские праздники» в Санкт-Петербурге, цены от 2 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Жемчужина Карелии - Рускеала
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
30 отзывов
Жемчужина Карелии - Рускеала
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
от 3 190 за человека
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
91 отзыв
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
Начало: Казанская пл. /м. Проспект просвещения
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2 990 за человека
Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
🚌 На автобусе
Групповая
17 часов
15 отзывов
Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
Начало: Ул. Казанская, д. 2
Расписание: Ежедневно с 07:00
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
3 250 за человека
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
12 июня в 07:30
15 июня в 07:30
3 690 за человека
Жемчужина Карелии - Рускеала в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
15 часов
21 отзыв
Жемчужина Карелии - Рускеала в мини-группе
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
9 июня в 07:00
12 июня в 07:00
5 690 за человека
Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Круиз
16 часов
Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
9 июня в 07:30
12 июня в 07:30
3 690 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Милена
    27 мая 2024
    Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
    Поездка выдалась замечательной! Гид Александр-профессионал, хотелось бы отправиться в следующее путешествие именно с ним!
  • Э
    Энгельман
    25 мая 2024
    Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
    Все было отлично, гид молодец. Спасибо за отличную экскурсию!!!
  • Г
    Галина
    25 мая 2024
    Жемчужина Карелии - Рускеала
    Очень понравилась экскурсия. Был предоставлен большой экскурсионный автобус с кондиционером и панорамными окнами. Были на водопадах, посетили крепость, мраморный карьер,
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    заезжали на обед в Сартовале. Очень интересны рассказы гида Никиты, он профессионал своего дела, время в дороге в буквальном смысле пролетело очень быстро. Рекомендую всем, о поездке не пожалеете, получите массу ярких впечатлений.

  • Е
    Еатерина
    25 мая 2024
    Жемчужина Карелии - Рускеала
    Все очень понравилось,экскурсовод Марина все очень доступно и интересно рассказывает,Карелия прекрасна
  • Ю
    Юлия
    17 мая 2024
    Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
    Очень информативная экскурсия. Гид Александр очень увлекательно рассказал про историю заселения Карельской территории. Много исторических фактов. По пути следования по
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    маршруту сообщал о каждом значимом месте. Мы посетили все запланированные программой достопримечательности. Комфортный автобус, прекрасный водитель. Получила большое удовольствие от поездки. На водопадах хотелось бы быть дольше - уж очень живописно!!!

  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
    Провели дивный день в Карелии! И это правда, не смотря на изменения в программе (не было фарелевой фермы) все очень
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    понравилось! Гид Светлана много знает о Карелии, рассказывает очень интересно, позитивный человек, спасибо ей большое) водитель Али настоящий профессионал, спасибо) в остроге рассказали как работает "гуляй поле", вкусный иван-чай на дикустации, прикупили домой вкусняшек) Долина водопадов- это просто восторг! Там же есть мини зоопарк: лоси, олени, хаски. С хаски можно можно сделать фотосессию, такие умницы))) Кирха Карелла, город ангелов: фигуры из дерева в виде ангелов с пояснениями тоже очень интересно 40 мин. пролетело не заметно. На обед финская уха, спасибо фирме "Акуловка". Всем рекомендую Дивный день в Карелии!)

  • Е
    Екатерина
    10 мая 2024
    Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
    Прекрасный был экскурсовод. Всём нам путешественникам повезло с погодой. Маршрут был построен таким образом, что скучать было некогда. И долина
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    водопадов (очень здорово), и музей Город ангелов и гора Филина (военный музей внутри горы. Посвящённый советско-финским отношениям. Чудесный маршрут. Нас накормили ухой с форелью: всё было накрыто к приезду нашего автобуса, очень веусно, необычная подача блюда Кто хотел - купил домой рыбную продукцию (и я в том числе) отменного качества Такой форели я ни разу в жизни не пробовала! Поэтому рекомендую всем данный однодневный тур: масса удовольствия, дорога до Карелии пролетит незаметно, а впечатления, эмоции останутся надолго А также незабываемые фотографии!

  • А
    Анастасия
    14 апреля 2024
    Места силы Карелии: Долина водопадов и земля древних
    Замечательный тур. Прекрасная работа гида Миланы! Спасибо за поездку!
  • Т
    Трухачева
    12 ноября 2023
    Хиты Карелии: долина водопадов, финская уха и музей в скале
    Всё было великолепно!
  • Т
    Татьяна
    29 октября 2023
    Хиты Карелии: долина водопадов, финская уха и музей в скале
    Очень красивые места, знающий экскурсовод и приятный водитель. Неочень понравился сам туроператор: в последний момент поменяли программу экскурсии, толком не объяснив ничего и пришлось всё узнавать уже у экскурсовода. Но это мелочи в сравнении с теми впечатлениями, что мы получили.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «В Карелию на майские праздники»

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