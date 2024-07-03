В «Рускеалу» на ретропоезде – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «В «Рускеалу» на ретропоезде» в Санкт-Петербурге, цены от 2 090 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
В Карелию! Каньон Рускеала и поездка на ретропоезде
На машине
63 отзыва
13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
В Карелию! Каньон Рускеала и поездка на ретропоезде
Залюбоваться природой, открыть историю заповедного края и прокатиться на уникальном экспрессе
Начало: Любой адрес в черте города
1 окт в 06:00
3 окт в 06:00
39 900 за всё до 2 чел.
Карелия в мини-группе: водопады, «Рускеала» и тот самый ретропоезд
На автобусе
На микроавтобусе
395 отзывов
13 часов
Групповая
до 18 чел.
Карелия: фьорды, водопады, Рускеала в мини-группе с ретро-поездом
Откройте для себя красоту Карелии в уютной группе до 18 человек. Фьорды, водопады, Рускеала и путешествие на ретро-поезде ждут вас
Начало: На площади Искусств
Завтра в 08:00
26 авг в 08:00
6 490 за человека
В «Рускеалу» из Петербурга: водопады, ретропоезд и мраморный каньон
На автобусе
скидка
50%
10 часов
Групповая
В «Рускеалу» из Петербурга: водопады, ретропоезд и мраморный каньон
Прогуляться среди отвесных скал и побывать в местах съёмок фильма «А зори здесь тихие»
Начало: На Казанской площади
Завтра в 07:00
26 авг в 07:00
41802 090 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «В «Рускеалу» на ретропоезде»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. В Карелию! Каньон Рускеала и поездка на ретропоезде
  2. Карелия в мини-группе: водопады, «Рускеала» и тот самый ретропоезд
  3. В «Рускеалу» из Петербурга: водопады, ретропоезд и мраморный каньон
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Исаакиевский собор
  9. Петропавловская крепость
  10. Зимний дворец
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
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