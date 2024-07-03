13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
В Карелию! Каньон Рускеала и поездка на ретропоезде
Залюбоваться природой, открыть историю заповедного края и прокатиться на уникальном экспрессе
Начало: Любой адрес в черте города
1 окт в 06:00
3 окт в 06:00
39 900₽ за всё до 2 чел.
13 часов
Групповая
до 18 чел.
Карелия: фьорды, водопады, Рускеала в мини-группе с ретро-поездом
Откройте для себя красоту Карелии в уютной группе до 18 человек. Фьорды, водопады, Рускеала и путешествие на ретро-поезде ждут вас
Начало: На площади Искусств
Завтра в 08:00
26 авг в 08:00
6 490₽ за человека
скидка
50%
10 часов
Групповая
В «Рускеалу» из Петербурга: водопады, ретропоезд и мраморный каньон
Прогуляться среди отвесных скал и побывать в местах съёмок фильма «А зори здесь тихие»
Начало: На Казанской площади
Завтра в 07:00
26 авг в 07:00
41802 090₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕмельянова3 июля 2024Все было просто отлично! Интересно, познавательно, увлекательно!!!
- ННаталья5 июня 2024Экскурсовод прекрасен. Более грязной машины я не видела за свою жизнь…. в салоне бардак наивысшего уровня. Конечно, надо было отказаться при посадке, но было как-то неловко… На 1 день в Карелию-галопом по Европам. Утомительно. Укачало. Слава Богу назад поехали поездом.
- ККэрри29 мая 2024Спасибо Антон Очень приятно
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «В «Рускеалу» на ретропоезде»
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