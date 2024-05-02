За один день вы познакомитесь с главным украшением Карелии — горным парком «Рускеала», водопадами Ахвенкоски, увидите исторические достопримечательности города Сортавала. Путешествие станет еще более красочным, если вы решите за дополнительную плату проехать по маршруту «Рускеала» – Сортавала на настоящем ретропоезде конца XIX века.

Описание экскурсии