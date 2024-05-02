За один день вы познакомитесь с главным украшением Карелии — горным парком «Рускеала», водопадами Ахвенкоски, увидите исторические достопримечательности города Сортавала.
Путешествие станет еще более красочным, если вы решите за дополнительную плату проехать по маршруту «Рускеала» – Сортавала на настоящем ретропоезде конца XIX века.
Путешествие станет еще более красочным, если вы решите за дополнительную плату проехать по маршруту «Рускеала» – Сортавала на настоящем ретропоезде конца XIX века.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Что вас ожидает:
- Город Приозерск (крепость Корела)
- Город Сортавала
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк Рускеала
- Магазин форелевого хозяйства
Описание экскурсии
Что вас ждетУ вас есть прекрасная возможность за один день окунуться в атмосферу сказки и увидеть настоящее сокровище Карелии — горный парк Рускеала! Путешествие станет еще более красочным, если вы решите за дополнительную плату проехать по маршруту «Рускеала» – Сортавала на настоящем ретропоезде конца XIX века. Маршрут продуман таким образом, чтобы дорога не была утомительной, а вы познакомились с самыми знаковыми местами региона. Важно! Правила оплаты тура от организатора:Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|3 190 ₽
|Дети до 7 лет
|3 090 ₽
|Школьники
|3 090 ₽
|Студенты
|3 090 ₽
|Люди 60+ лет
|3 090 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Приозерск (крепость Корела)
- Город Сортавала
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк Рускеала
- Магазин форелевого хозяйства
Что включено
- Трансфер на комфортном современном автобусе
- Внешний осмотр крепости Корела в городе Приозерск
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Посещение мест съемок знаменитых фильмов
- Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства
- Работа профессионального гида на протяжении всего тура
- Автобусная обзорная экскурсия по старинному городу Сортавала
- Увлекательные трассовые экскурсии о Карелии
Что не входит в цену
- Ж/д билеты: «Ретропоезд» Рускеала - Сортавала
- Активные развлечения в горном парке Рускеала (экскурсия «Подземный космос» по пещерам Рускеала, прокат лодок, троллей, веревочный парк и другое): по ценам парка
- Комплексные обеды: диапазон цен 500-700 руб. /чел.
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб. /чел. дети до 7 лет - бесплатно дети от 7 до 14 лет - 300 руб. /чел. студенты (очн.) - 300 руб. /чел. пенсионеры - 300 руб. /чел.
- Входной билет в горный парк «Рускеала»: по ценам в кассе парка
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завершение: М. пл. Восстания; м. Озерки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
2 мая 2024
Поездка не понравилась абсолютно.
Проход на водопады, в сам парк платный, единственное, что включено в стоимость, это автобус и никому ненужные рассказы о городах, которые проезжали
Проход на водопады, в сам парк платный, единственное, что включено в стоимость, это автобус и никому ненужные рассказы о городах, которые проезжали
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