В карельский экопарк «Долина водопадов» - из Петербурга

Бурная река, милые олени и невероятные пейзажи
Отправляемся в путешествие по живописным уголкам Карелии! Вы пройдёте по экотропе вдоль реки Иййоки, увидите каскад водопадов, покормите северных оленей в поселении саамов и познакомитесь с дружелюбными хаски. А ещё согреетесь карельским чаем у костра и почувствуете северную энергию на берегу Ладоги.
Описание экскурсии

7:45–8:00 — посадка в автобус и отправление от станции метро «Площадь Восстания»

8:25–8:30 — посадка в автобус и отправление от станции метро «Озерки»

08:30–10:30 — трассовая экскурсия. Мы расскажем об истории карельского перешейка, древних жителях Карелии и силе природы

10:30–11:30 — техническая остановка в Приозёрске

11:30 — экопарк «Долина водопадов»

  • Вы прогуляетесь по экотропе среди карельской природы — увидите реку Иййоки и живописный каскад водопадов
  • Заглянете к восстановленной водяной мельнице, созданной по образцу старинной
  • Согреетесь иван-чаем у костра и побываете в чуме саамов
  • Посетите историческую локацию «Поляна лопарей», где узнаете о быте саамов — первых жителей Приладожья
  • На территории парка живут северные олени и хаски — можно покормить животных, пообщаться с ними и сделать фото
  • А ещё будет время заглянуть в лавки с карельскими сувенирами и фермерскими продуктами

14:30 — обед (по желанию)

15:30 — Музей Кирьяж

  • Вы окажетесь в интерактивном музее в деревянном доме 19 века, где жил известный биолог Вели Рясянен
  • Узнаете об истории, природе и культуре Лахденпохского района
  • Сможете примерить карельские костюмы и украшения, заглянуть в голову великана и разобраться, кто был королём лишайников

17:00 — отправление в Санкт-Петербург

19:30 — прибытие к станции метро «Озерки»

20:00 — прибытие к станции метро «Площадь Восстания»

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе со свободной рассадкой, все входные билеты, чай у костра
  • Дополнительные расходы: обед — ~800–950 ₽ за чел., сувениры и личные покупки — по желанию
  • В путешествии будет интересно взрослым и детям от 5 лет — для безопасности возьмите привычный для ребёнка бустер
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые5150 ₽
Дети до 14 лет5050 ₽
Студенты5050 ₽
Люди 60+ лет5050 ₽
Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды5050 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1712 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
читать дальше

экскурсионных программ и стали экспертами в области туризма. Для нас важно, чтобы каждый путешественник нашёл тур по душе и интересам, увидел самые интересные достопримечательности, познакомился с историей, этнической культурой, насладился природным миром, разнообразными экскурсиями, отлично отдохнул и зарядился положительными эмоциями! Мы открываем путешественникам волшебный природный мир республики Карелия, знакомим с богатой историей, этнической культурой и разнообразными достопримечательностями региона. Мы хотим, чтобы каждый гость нашёл тур по душе и интересам, отлично отдохнул, насладился удивительной атмосферой края тысячи озёр, лесов и водопадов и полюбил Карелию так же, как любим её мы!

