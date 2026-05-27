Отправляемся в путешествие по живописным уголкам Карелии! Вы пройдёте по экотропе вдоль реки Иййоки, увидите каскад водопадов, покормите северных оленей в поселении саамов и познакомитесь с дружелюбными хаски. А ещё согреетесь карельским чаем у костра и почувствуете северную энергию на берегу Ладоги.
Описание экскурсии
7:45–8:00 — посадка в автобус и отправление от станции метро «Площадь Восстания»
8:25–8:30 — посадка в автобус и отправление от станции метро «Озерки»
08:30–10:30 — трассовая экскурсия. Мы расскажем об истории карельского перешейка, древних жителях Карелии и силе природы
10:30–11:30 — техническая остановка в Приозёрске
11:30 — экопарк «Долина водопадов»
- Вы прогуляетесь по экотропе среди карельской природы — увидите реку Иййоки и живописный каскад водопадов
- Заглянете к восстановленной водяной мельнице, созданной по образцу старинной
- Согреетесь иван-чаем у костра и побываете в чуме саамов
- Посетите историческую локацию «Поляна лопарей», где узнаете о быте саамов — первых жителей Приладожья
- На территории парка живут северные олени и хаски — можно покормить животных, пообщаться с ними и сделать фото
- А ещё будет время заглянуть в лавки с карельскими сувенирами и фермерскими продуктами
14:30 — обед (по желанию)
15:30 — Музей Кирьяж
- Вы окажетесь в интерактивном музее в деревянном доме 19 века, где жил известный биолог Вели Рясянен
- Узнаете об истории, природе и культуре Лахденпохского района
- Сможете примерить карельские костюмы и украшения, заглянуть в голову великана и разобраться, кто был королём лишайников
17:00 — отправление в Санкт-Петербург
19:30 — прибытие к станции метро «Озерки»
20:00 — прибытие к станции метро «Площадь Восстания»
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе со свободной рассадкой, все входные билеты, чай у костра
- Дополнительные расходы: обед — ~800–950 ₽ за чел., сувениры и личные покупки — по желанию
- В путешествии будет интересно взрослым и детям от 5 лет — для безопасности возьмите привычный для ребёнка бустер
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|5150 ₽
|Дети до 14 лет
|5050 ₽
|Студенты
|5050 ₽
|Люди 60+ лет
|5050 ₽
|Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды
|5050 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1712 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «В карельский экопарк «Долина водопадов» - из Петербурга»
-
36%
Групповая
Знакомство с Карелией: хаски, олени, водопады и мраморный каньон Рускеала
Начало: Ул. Казанская, д. 2
Расписание: Среда, Суббота и Воскресенье в 7:00
30 мая в 07:00
31 мая в 07:00
2890 ₽
4490 ₽ за человека
Групповая
Карельские выходные: Рускеала и Сортавала за 2 дня
Сосчитать водопады Карелии, увидеть Ладожские шхеры и Рускеалу в автобусном туре из Санкт-Петербурга
Начало: У метро Площадь Восстания
Расписание: ежедневно в 07:30
29 мая в 07:30
30 мая в 07:30
14 300 ₽ за человека
Аудиогид
Северная Венеция: на теплоходе по рекам и каналам Петербурга
Отправьтесь в водное путешествие по каналам Петербурга и насладитесь видами на Исаакиевский собор, Летний сад и другие достопримечательности
Начало: На набережной реки Мойки
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:00
1300 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Из Санкт-Петербурга по Карелии: парк Рускеала, оленья ферма и водопады
Познакомиться с главными местами Северного Приладожья и прогуляться по каньону парка Рускеала
Начало: В районе площади Искусств
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
5500 ₽ за человека
5150 ₽ за человека