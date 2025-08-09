Групповая
В экопарк "Долина водопадов" и музей "Кирьяж" - из Петербурга
Ощутить силу красоты Карелии, познакомиться с культурой саамов и погладить северных оленей
Начало: От СТ.М. "Площадь Восстания" и "Озерки"
«11:30 — экопарк «Долина водопадов»»
2 янв в 07:45
4 янв в 07:45
5150 ₽ за человека
Билеты
Вселенная аттракционов Smile Park для всей семьи в Петербурге
Зайти в гости к великану, устроить бой на подушках и снять стресс, разбив тарелки
Начало: На Большой Морской улице или на Невском проспекте
«Мы не ограничиваем время вашего пребывания (в рамках рабочих часов аттракционов)»
29 дек в 11:00
30 дек в 11:00
870 ₽ за билет
Индивидуальная
до 4 чел.
Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
Побывать в эко-парке и погулять с веселыми собаками и опытными инструкторами
Начало: У метро Василеостровская
30 дек в 08:00
31 дек в 08:00
от 28 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья9 августа 2025Всё отлично, только бы ещё было бы кафе, из выбора на поесть не было ничего, а своё брать нельзя
- ААнастасия3 октября 2024Великолепная экскурсия! Анастасия шикарный рассказчик и собеседник и аккуратный водитель. Нам очень понравилось ❤️
- ООльга26 мая 2023Анастасия- прекрасный гид: интересно рассказывает, выбирает незаезженные места, внимательна к пассажирам 😉 видно, что она делает то, что ей очень нравится 🤩
Особый восторг вызвал треккинг, хаски и, особенно, хозяева питомника 😊
- ДДарья14 апреля 2023Прекрасная Анастасия подарила нам самое прекрасное мини путешествие в Карелию и мы бесконечно благодарны за это! ❤️
По моей просьбе,она немного
- ТТатьяна7 августа 2022Впечатления замечательные! Гид Анастасия знакомит с Карелией, отмечая интересные факты и детали (а их очень много), без формальностей и общих
