Мои заказы

Билеты в парки аттракционов и развлечений Санкт-Петербурга

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки аттракционов» в Санкт-Петербурге, цены от 870 ₽. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и март 2026 г.
В экопарк "Долина водопадов" и музей "Кирьяж" - из Петербурга
На автобусе
12 часов
Групповая
В экопарк "Долина водопадов" и музей "Кирьяж" - из Петербурга
Ощутить силу красоты Карелии, познакомиться с культурой саамов и погладить северных оленей
Начало: От СТ.М. "Площадь Восстания" и "Озерки"
«11:30 — экопарк «Долина водопадов»»
2 янв в 07:45
4 янв в 07:45
5150 ₽ за человека
Вселенная аттракционов Smile Park для всей семьи в Петербурге
3 часа
2 отзыва
Билеты
Вселенная аттракционов Smile Park для всей семьи в Петербурге
Зайти в гости к великану, устроить бой на подушках и снять стресс, разбив тарелки
Начало: На Большой Морской улице или на Невском проспекте
«Мы не ограничиваем время вашего пребывания (в рамках рабочих часов аттракционов
29 дек в 11:00
30 дек в 11:00
870 ₽ за билет
Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
На машине
10 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
Побывать в эко-парке и погулять с веселыми собаками и опытными инструкторами
Начало: У метро Василеостровская
30 дек в 08:00
31 дек в 08:00
от 28 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    9 августа 2025
    Вселенная аттракционов Smile Park для всей семьи в Петербурге
    Всё отлично, только бы ещё было бы кафе, из выбора на поесть не было ничего, а своё брать нельзя
  • А
    Анастасия
    3 октября 2024
    Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
    Великолепная экскурсия! Анастасия шикарный рассказчик и собеседник и аккуратный водитель. Нам очень понравилось ❤️
  • О
    Ольга
    26 мая 2023
    Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
    Анастасия- прекрасный гид: интересно рассказывает, выбирает незаезженные места, внимательна к пассажирам 😉 видно, что она делает то, что ей очень нравится 🤩
    Особый восторг вызвал треккинг, хаски и, особенно, хозяева питомника 😊
    Анастасия- прекрасный гид: интересно рассказывает, выбирает незаезженные места, внимательна к пассажирам 😉 видно, что она делаетАнастасия- прекрасный гид: интересно рассказывает, выбирает незаезженные места, внимательна к пассажирам 😉 видно, что она делаетАнастасия- прекрасный гид: интересно рассказывает, выбирает незаезженные места, внимательна к пассажирам 😉 видно, что она делает
  • Д
    Дарья
    14 апреля 2023
    Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
    Прекрасная Анастасия подарила нам самое прекрасное мини путешествие в Карелию и мы бесконечно благодарны за это! ❤️
    По моей просьбе,она немного
    читать дальше

    переделала наш маршрут и сделала его незабываемым.
    Мы съездили посмотреть водопады,погуляли в Рускеале и самое главное - посетили наимилейших хаски!
    Она приготовила для нас вкуснейший пикник на берегу озера и мы говорили без остановки.
    Спасибо за этот чудесный день,если возвращаться в Карелию,то только в компании Анастасии!

  • Т
    Татьяна
    7 августа 2022
    Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
    Впечатления замечательные! Гид Анастасия знакомит с Карелией, отмечая интересные факты и детали (а их очень много), без формальностей и общих
    читать дальше

    мест. Ощущение перегруженности и усталости не возникает от слова совсем)) Пейзажи - волшебные (возможно даже купание в озере, но нам немного не повезло с погодой). Хаски очень дружелюбные и рады пообщаться с гостями, а их владельцы Ольга и Сергей встречают вас как близких друзей. Спасибо ♥️♥️♥️

    Впечатления замечательные! Гид Анастасия знакомит с Карелией, отмечая интересные факты и детали (а их очень много)Впечатления замечательные! Гид Анастасия знакомит с Карелией, отмечая интересные факты и детали (а их очень много)

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Парки аттракционов»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. В экопарк "Долина водопадов" и музей "Кирьяж" - из Петербурга;
  2. Вселенная аттракционов Smile Park для всей семьи в Петербурге;
  3. Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски.
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное;
  2. Дворцовая площадь;
  3. Невский проспект;
  4. Набережная;
  5. Эрмитаж;
  6. Зимний дворец;
  7. Петропавловская крепость;
  8. Спас на Крови;
  9. Казанский собор;
  10. Медный всадник.
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в декабре 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Парки аттракционов" можно забронировать 3 экскурсии от 870 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2026 год по теме «Парки аттракционов», 6 ⭐ отзывов, цены от 870₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль