Петергоф — это место, которое нельзя просто «посетить» — его нужно прочувствовать! И лучший способ начать это путешествие — с воды. Вы отправитесь из центра Петербурга на скоростном метеоре и всего за 40 минут, пролетая над гладью Финского залива, окажетесь у причала знаменитой императорской резиденции. По пути вас ждёт захватывающий вид на набережные, купола соборов и корабли Невы — Петербург с воды откроется с новой стороны. В Петергофе наш профессиональный гид проведёт вас по Нижнему парку — настоящему фонтанному королевству. За 3 часа вы увидите и узнаете:

как создавался «русский Версаль» и почему он удивлял даже европейских монархов;

легенды о фонтанах-шутихах и символику золотого Самсона;

тайны гротов, каскадов и «поющих» струй фонтана «Пирамида». Вы прогуляетесь по тенистым аллеям, услышите удивительные истории и сделаете десятки эффектных снимков. А после — вернётесь в Петербург на комфортном минивэне или микроавтобусе, проезжая живописные пригороды и отдыхая после ярких впечатлений. Билеты на метеор и в парк уже включены в стоимость, мы всё организуем заранее, чтобы вы могли просто наслаждаться днём. Присоединяйтесь — Петергоф ждёт вас! Важная информация:.

тайны гротов, каскадов и «поющих» струй фонтана «Пирамида». Вы прогуляетесь по тенистым аллеям, услышите удивительные истории и сделаете десятки эффектных снимков. А после — вернётесь в Петербург на комфортном минивэне или микроавтобусе, проезжая живописные пригороды и отдыхая после ярких впечатлений. Билеты на метеор и в парк уже включены в стоимость, мы всё организуем заранее, чтобы вы могли просто наслаждаться днём. Присоединяйтесь — Петергоф ждёт вас! Важная информация:.

• тайны гротов, каскадов и «поющих» струй фонтана «Пирамида». Вы прогуляетесь по тенистым аллеям, услышите удивительные истории и сделаете десятки эффектных снимков. А после — вернётесь в Петербург на комфортном минивэне или микроавтобусе, проезжая живописные пригороды и отдыхая после ярких впечатлений. Билеты на метеор и в парк уже включены в стоимость, мы всё организуем заранее, чтобы вы могли просто наслаждаться днём. Присоединяйтесь — Петергоф ждёт вас! Важная информация: