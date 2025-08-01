Комбинированный тур в Петергоф: вы отправитесь из центра Санкт-Петербурга на скоростном метеоре по Неве и Финскому заливу, проведёте около 3 часов в Нижнем парке с профессиональным гидом, увидите легендарные фонтаны и каскады, а затем вернётесь в город на минивэне, проезжая живописные пригороды. Билеты включены, маршрут — живой и насыщенный.
Описание экскурсии
Петергоф — это место, которое нельзя просто «посетить» — его нужно прочувствовать! И лучший способ начать это путешествие — с воды. Вы отправитесь из центра Петербурга на скоростном метеоре и всего за 40 минут, пролетая над гладью Финского залива, окажетесь у причала знаменитой императорской резиденции. По пути вас ждёт захватывающий вид на набережные, купола соборов и корабли Невы — Петербург с воды откроется с новой стороны. В Петергофе наш профессиональный гид проведёт вас по Нижнему парку — настоящему фонтанному королевству. За 3 часа вы увидите и узнаете:
- как создавался «русский Версаль» и почему он удивлял даже европейских монархов;
- легенды о фонтанах-шутихах и символику золотого Самсона;
тайны гротов, каскадов и «поющих» струй фонтана «Пирамида». Вы прогуляетесь по тенистым аллеям, услышите удивительные истории и сделаете десятки эффектных снимков. А после — вернётесь в Петербург на комфортном минивэне или микроавтобусе, проезжая живописные пригороды и отдыхая после ярких впечатлений. Билеты на метеор и в парк уже включены в стоимость, мы всё организуем заранее, чтобы вы могли просто наслаждаться днём. Присоединяйтесь — Петергоф ждёт вас! Важная информация:.
тайны гротов, каскадов и «поющих» струй фонтана «Пирамида». Вы прогуляетесь по тенистым аллеям, услышите удивительные истории и сделаете десятки эффектных снимков. А после — вернётесь в Петербург на комфортном минивэне или микроавтобусе, проезжая живописные пригороды и отдыхая после ярких впечатлений. Билеты на метеор и в парк уже включены в стоимость, мы всё организуем заранее, чтобы вы могли просто наслаждаться днём. Присоединяйтесь — Петергоф ждёт вас! Важная информация:.
• тайны гротов, каскадов и «поющих» струй фонтана «Пирамида». Вы прогуляетесь по тенистым аллеям, услышите удивительные истории и сделаете десятки эффектных снимков. А после — вернётесь в Петербург на комфортном минивэне или микроавтобусе, проезжая живописные пригороды и отдыхая после ярких впечатлений. Билеты на метеор и в парк уже включены в стоимость, мы всё организуем заранее, чтобы вы могли просто наслаждаться днём. Присоединяйтесь — Петергоф ждёт вас! Важная информация:
- В случае приобретения льготных билетов необходимо взять с собой подтверждающие документы.
- Экскурсию проводят сертифицированные гиды из нашей команды.
- Билеты на метеор и вход в Нижний парк включены в стоимость.
- Все билеты приобретаются заранее, чтобы вы избежали очередей — в случае отмены бронирования, стоимость билетов удерживается.
- Перекусить можно в одном из кафе в парке, либо захватите с собой бутерброды и воду.
- Место встречи: у фонтана перед Эрмитажем (точное место будет указано после бронирования).
Тур проводится каждый день с 11.00 до 17.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нева
- Дельта Финского залива
- Петергоф
- Нижний Парк с фонтанами
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты в Нижний парк Петергофа
- Билеты на метеор до Петергофа
- Трансфер из Петергофа в Санкт-Петербург на микроавтобусе
Что не входит в цену
- Билеты в Большой дворец
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Дворцовая площадь д. 2, Фонтан Зимнего дворца
Завершение: Пл. Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Тур проводится каждый день с 11.00 до 17.00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
- В случае приобретения льготных билетов необходимо взять с собой подтверждающие документы
- Экскурсию проводят сертифицированные гиды из нашей команды
- Билеты на метеор и вход в Нижний парк включены в стоимость
- Все билеты приобретаются заранее, чтобы вы избежали очередей - в случае отмены бронирования, стоимость билетов удерживается
- Перекусить можно в одном из кафе в парке, либо захватите с собой бутерброды и воду
- Место встречи: у фонтана перед Эрмитажем (точное место будет указано после бронирования)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Была 29 июля в Петергоф на метеоре. Экскурсовод Алина. Очень понрпвилась экскурсия. Содержательная. Много узнала и увидела. Изумительные фонтаны, дворец. Было свободное время для фото. Обратная дорога также была наполнена интересной информацией. Большое спасибо Алине. Мне очень было интересно. Приеду на Кубань, обязательно буду рекомендовать Вашу фирму своим диузьям и знакомым. Спасибо.
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А
Экскурсия в Петергоф была хорошо организована, прошла легко, экскурсовод рассказывал интересно и легко. Мы гуляли по нижнему парку и услышали множество историй про фонтаны и обитателей дворца.
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О
Гид Александр создал прекрасное настроение, вежлив, с юмором, в полной мере обладает знаниями о Санкт-Петербурге и пригородах, о русской истории! Огромное спасибо!
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С
Все отлично! Александр прекрасный гид! Очень грамотный и тактичный все показал! Экскурсия на -5+
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