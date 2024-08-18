Метеор в Петергоф туда и обратно – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Метеор в Петергоф туда и обратно» в Санкт-Петербурге, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Билет на метеор в Петергоф и из Петергофа
На метеоре
4181 отзыв
45 минут
Водная прогулка
Билет на метеор в Петергоф и из Петергофа
Начало: Адмиралтейская НАБ.Д. 2, прист. «Спуск со львами»
Расписание: Ежедневно. Доступность мест смотрите ниже.
Завтра в 10:00
28 авг в 10:00
от 1 000 за человека
В Петергоф на метеоре с билетами в Нижний парк
На метеоре
2621 отзыв
5 часов
Водная прогулка
В Петергоф на метеоре с билетами в Нижний парк
Начало: Адмиралтейская НАБ.Д. 2, прист. «Спуск со львами»
Расписание: С 10:00 до 18:00 каждые полчаса
Завтра в 10:00
28 авг в 10:00
от 1 450 за человека
Автобусная экскурсия на праздник фонтанов в Петергофе 2024
На автобусе
4 отзыва
5 часов
Водная прогулка
Автобусная экскурсия на праздник фонтанов в Петергофе 2024
20 сен в 15:00
21 сен в 15:00
4 550 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Метеор в Петергоф туда и обратно»

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  3. Автобусная экскурсия на праздник фонтанов в Петергофе 2024
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  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Исаакиевский собор
  9. Петропавловская крепость
  10. Медный всадник
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