45 минут
Водная прогулка
Билет на метеор в Петергоф и из Петергофа
Начало: Адмиралтейская НАБ.Д. 2, прист. «Спуск со львами»
Расписание: Ежедневно. Доступность мест смотрите ниже.
Завтра в 10:00
28 авг в 10:00
от 1 000₽ за человека
5 часов
Водная прогулка
В Петергоф на метеоре с билетами в Нижний парк
Начало: Адмиралтейская НАБ.Д. 2, прист. «Спуск со львами»
Расписание: С 10:00 до 18:00 каждые полчаса
Завтра в 10:00
28 авг в 10:00
от 1 450₽ за человека
5 часов
Водная прогулка
20 сен в 15:00
21 сен в 15:00
4 550₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДина18 августа 2024Был туман. Сервис.
- ООльга17 августа 2024Мне понравилось. Быстро и удобно. Остались только хорошее впечатление от поездки. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Метеор в Петергоф туда и обратно»
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