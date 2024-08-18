Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Метеор в Петергоф туда и обратно" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 4 550. Туристы уже оставили гидам 6806 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5