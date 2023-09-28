Посетить необычные природные объекты и поразмыслить над феноменом их происхождения
Приглашаем вас посмотреть на это маленькое чудо света, послушать гипотезы их образования, узнать особенности их «поведения» и сделать выводы: откуда в лесу могли взяться непересыхающие источники чистых водяных фонтанов.
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Описание
Что вас ожидает
Секреты Корпинского леса
Как Гатчинские гейзеры связаны с периодом холодной войны? И правда ли, что эта вода изобилует серебром? Вы услышите три основных версии появления гейзеров и узнаете, что показал химический анализ.
Всего шесть источников, мы посетим пять самых интересных как с эстетической, так и с «технологической» точки зрения. Шестой находится в стороне от нашего маршрута и не в лесу, а вдоль шоссе. Если захотите, мы расскажем, как до него дойти.
Высота гейзеров время от времени меняется, но не зависит от сезона: у одного, например, от 50 см до 2-3 м, у другого — стабильно в пределах 70 см. Какие интересные явления мы наблюдали в походах сюда — расскажем при встрече!
Зимний маршрут
Зимой порой гораздо удобнее проходить по лесным тропам, чем в весенний или дождливый период. А самое главное: только в период, когда температура воздуха опускается до минус 15 градусов и ниже, вокруг гейзеров вырастают ледяные «хрустальные» дворцы. С учётом нестабильного зимнего климата Петербурга, это довольно редкое зрелище, и далеко не всем удаётся посетить это место при столь низкой температуре.
Мы — не обычные экскурсоводы, а практики-путешественники. Поэтому с удовольствием общаемся не только на темы наших экскурсий, но и на темы активных приключений вообще.
Организационные детали
Трансфер и параметры маршрута
- Трансфер от места встречи до начала пешей части маршрута входит в стоимость
- При большой группе мы можем использовать несколько автомобилей либо автобус. Вы также можете поехать на личном автомобиле.
- Пешая часть маршрута — около 5 км и включает переход по лесным тропам. В дождливую погоду или весной и осенью лучше иметь непромокаемую обувь (как вариант, взять с собой запасную обувь). В сухую же погоду либо снежной зимой мы пройдём маршрут в обычной обуви по погоде.
Дополнительные опции
- Питание: сосиске на решётке на костре у гейзера и наш фирменный шашлык из сочного куриного филе. Порции большие, и всё очень вкусно. 5000 руб. за группу. Продолжительность программы увеличится на 1-1,5 часа.
- Авторский познавательный квест в Дворцовом парке Гатчины. 2000 р. за группу до 5 человек. Продолжительность программы увеличится на 1-1,5 часа.
- При необходимости возьмите с собой спрей от комаров и средства от клещей, так как мы будем в лесу
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ж/д вокзале в Гатчине
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.