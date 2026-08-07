Под Гатчиной, в Корпинском лесу, находятся таинственные гейзеры, бьющие из-под земли и летом, и зимой. Многие о них слышали, но мало кто видел. Приглашаем вас посмотреть на это маленькое чудо света, послушать гипотезы их образования, узнать особенности их «поведения» и сделать выводы: откуда в лесу могли взяться непересыхающие источники чистых водяных фонтанов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Секреты Корпинского леса

Как Гатчинские гейзеры связаны с периодом холодной войны? И правда ли, что эта вода изобилует серебром? Вы услышите три основных версии появления гейзеров и узнаете, что показал химический анализ.

Всего шесть источников, мы посетим пять самых интересных как с эстетической, так и с «технологической» точки зрения. Шестой находится в стороне от нашего маршрута и не в лесу, а вдоль шоссе. Если захотите, мы расскажем, как до него дойти.

Высота гейзеров время от времени меняется, но не зависит от сезона: у одного, например, от 50 см до 2-3 м, у другого — стабильно в пределах 70 см. Какие интересные явления мы наблюдали в походах сюда — расскажем при встрече!

Зимний маршрут

Зимой порой гораздо удобнее проходить по лесным тропам, чем в весенний или дождливый период. А самое главное: только в период, когда температура воздуха опускается до минус 15 градусов и ниже, вокруг гейзеров вырастают ледяные «хрустальные» дворцы. С учётом нестабильного зимнего климата Петербурга, это довольно редкое зрелище, и далеко не всем удаётся посетить это место при столь низкой температуре.

Мы — не обычные экскурсоводы, а практики-путешественники. Поэтому с удовольствием общаемся не только на темы наших экскурсий, но и на темы активных приключений вообще.

Организационные детали

Трансфер и параметры маршрута

Трансфер от места встречи до начала пешей части маршрута входит в стоимость

При большой группе мы можем использовать несколько автомобилей либо автобус. Вы также можете поехать на личном автомобиле.

Пешая часть маршрута — около 5 км и включает переход по лесным тропам. В дождливую погоду или весной и осенью лучше иметь непромокаемую обувь (как вариант, взять с собой запасную обувь). В сухую же погоду либо снежной зимой мы пройдём маршрут в обычной обуви по погоде.

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