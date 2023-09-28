В поисках Гатчинских гейзеров (начало и завершение в Гатчине)

Посетить необычные природные объекты и поразмыслить над феноменом их происхождения

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Под Гатчиной, в Корпинском лесу, находятся таинственные гейзеры, бьющие из-под земли и летом, и зимой. Многие о них слышали, но мало кто видел.

Приглашаем вас посмотреть на это маленькое чудо света, послушать гипотезы их образования, узнать особенности их «поведения» и сделать выводы: откуда в лесу могли взяться непересыхающие источники чистых водяных фонтанов.
В поисках Гатчинских гейзеров (начало и завершение в Гатчине)
В поисках Гатчинских гейзеров (начало и завершение в Гатчине)
В поисках Гатчинских гейзеров (начало и завершение в Гатчине)
В поисках Гатчинских гейзеров (начало и завершение в Гатчине)
В поисках Гатчинских гейзеров (начало и завершение в Гатчине)
В поисках Гатчинских гейзеров (начало и завершение в Гатчине)
В поисках Гатчинских гейзеров (начало и завершение в Гатчине)
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Секреты Корпинского леса

Как Гатчинские гейзеры связаны с периодом холодной войны? И правда ли, что эта вода изобилует серебром? Вы услышите три основных версии появления гейзеров и узнаете, что показал химический анализ.

Всего шесть источников, мы посетим пять самых интересных как с эстетической, так и с «технологической» точки зрения. Шестой находится в стороне от нашего маршрута и не в лесу, а вдоль шоссе. Если захотите, мы расскажем, как до него дойти.

Высота гейзеров время от времени меняется, но не зависит от сезона: у одного, например, от 50 см до 2-3 м, у другого — стабильно в пределах 70 см. Какие интересные явления мы наблюдали в походах сюда — расскажем при встрече!

Зимний маршрут

Зимой порой гораздо удобнее проходить по лесным тропам, чем в весенний или дождливый период. А самое главное: только в период, когда температура воздуха опускается до минус 15 градусов и ниже, вокруг гейзеров вырастают ледяные «хрустальные» дворцы. С учётом нестабильного зимнего климата Петербурга, это довольно редкое зрелище, и далеко не всем удаётся посетить это место при столь низкой температуре.

Мы — не обычные экскурсоводы, а практики-путешественники. Поэтому с удовольствием общаемся не только на темы наших экскурсий, но и на темы активных приключений вообще.

Организационные детали

Трансфер и параметры маршрута

  • Трансфер от места встречи до начала пешей части маршрута входит в стоимость
  • При большой группе мы можем использовать несколько автомобилей либо автобус. Вы также можете поехать на личном автомобиле.
  • Пешая часть маршрута — около 5 км и включает переход по лесным тропам. В дождливую погоду или весной и осенью лучше иметь непромокаемую обувь (как вариант, взять с собой запасную обувь). В сухую же погоду либо снежной зимой мы пройдём маршрут в обычной обуви по погоде.

Дополнительные опции

  • Питание: сосиске на решётке на костре у гейзера и наш фирменный шашлык из сочного куриного филе. Порции большие, и всё очень вкусно. 5000 руб. за группу. Продолжительность программы увеличится на 1-1,5 часа.
  • Авторский познавательный квест в Дворцовом парке Гатчины. 2000 р. за группу до 5 человек. Продолжительность программы увеличится на 1-1,5 часа.
  • При необходимости возьмите с собой спрей от комаров и средства от клещей, так как мы будем в лесу

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ж/д вокзале в Гатчине
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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