В поисках Гатчинских гейзеров (начало и завершение в Гатчине)
Посетить необычные природные объекты и поразмыслить над феноменом их происхождения
Под Гатчиной, в Корпинском лесу, находятся таинственные гейзеры, бьющие из-под земли и летом, и зимой. Многие о них слышали, но мало кто видел.
Приглашаем вас посмотреть на это маленькое чудо света, послушать гипотезы их образования, узнать особенности их «поведения» и сделать выводы: откуда в лесу могли взяться непересыхающие источники чистых водяных фонтанов.
Описание экскурсии
Секреты Корпинского леса
Как Гатчинские гейзеры связаны с периодом холодной войны? И правда ли, что эта вода изобилует серебром? Вы услышите три основных версии появления гейзеров и узнаете, что показал химический анализ.
Всего шесть источников, мы посетим пять самых интересных как с эстетической, так и с «технологической» точки зрения. Шестой находится в стороне от нашего маршрута и не в лесу, а вдоль шоссе. Если захотите, мы расскажем, как до него дойти.
Высота гейзеров время от времени меняется, но не зависит от сезона: у одного, например, от 50 см до 2-3 м, у другого — стабильно в пределах 70 см. Какие интересные явления мы наблюдали в походах сюда — расскажем при встрече!
Зимний маршрут
Зимой порой гораздо удобнее проходить по лесным тропам, чем в весенний или дождливый период. А самое главное: только в период, когда температура воздуха опускается до минус 15 градусов и ниже, вокруг гейзеров вырастают ледяные «хрустальные» дворцы. С учётом нестабильного зимнего климата Петербурга, это довольно редкое зрелище, и далеко не всем удаётся посетить это место при столь низкой температуре.
Мы — не обычные экскурсоводы, а практики-путешественники. Поэтому с удовольствием общаемся не только на темы наших экскурсий, но и на темы активных приключений вообще.
Организационные детали
Трансфер и параметры маршрута
Трансфер от места встречи до начала пешей части маршрута входит в стоимость
При большой группе мы можем использовать несколько автомобилей либо автобус. Вы также можете поехать на личном автомобиле.
Пешая часть маршрута — около 5 км и включает переход по лесным тропам. В дождливую погоду или весной и осенью лучше иметь непромокаемую обувь (как вариант, взять с собой запасную обувь). В сухую же погоду либо снежной зимой мы пройдём маршрут в обычной обуви по погоде.
Дополнительные опции
Питание: сосиски на решётке на костре у гейзера и наш фирменный шашлык из сочного куриного филе. Порции большие, и всё очень вкусно. 5000 руб. за группу. Продолжительность программы увеличится на 1-1,5 часа.
Авторский познавательный квест в Дворцовом парке Гатчины. 2000 р. за группу до 5 человек. Продолжительность программы увеличится на 1-1,5 часа.
При необходимости возьмите с собой спрей от комаров и средства от клещей, так как мы будем в лесу
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д вокзале в Гатчине
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентин — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 50 минут
То, что мы делаем, это не просто экскурсии — это приключения. Организацией таких путешествий занимаемся уже более 10 лет. Я никогда не задавался целью создать конкуренцию обычным гидам. Основная деятельность читать дальшеуменьшить
нашей команды — посещение нетуристических и небанальных мест. Таких, как, например, Гатчинские гейзеры, форт Ино, Линия Маннергейма и т. д. А ещё мы проводим походы от 1 до 10 дней как по воде, так и по суше, включая восхождение на Эльбрус. Как путешественникам-практикам, нам есть о чём рассказать, и не только по теме экскурсии. Все наши программы — не отработка заученного материала, а в первую очередь живое общение с участниками как с друзьями.
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