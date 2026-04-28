В Сортавалу, комплексы "Бастiонъ" и "Гора Филина" - из Петербурга

Увидеть и узнать, как жили викинги, а затем спуститься в гигантский рукотворный бункер
Предлагаем вам открыть тайны прошлого на территории Карелии! В комплексе «Бастiонъ» вы осмотрите реконструированное поселение древних викингов и все его уголки — от жилых домов до кузницы и капища.

А затем посетите один из крупнейших подземных музеев Северной Европы — «Гору Филина», где погрузитесь в историю и геологию Лахденпохского района.
Описание экскурсии

7:15 — подача автобуса к ст. м. «Площадь Восстания»

7:30 — подача автобуса к ст. м. «Озерки»

8:10 — отправление от ст. м. «Озерки». Авторская трассовая экскурсия «История карельского перешейка и красота карельской природы»

10:00 — Приозерск. Техническая остановка

По пути мы сделаем остановку, где будет возможность купить чай или кофе, отдохнуть и набраться сил перед дальнейшей экскурсией.

10:15 — отправление в Сортавала. Трассовая экскурсия о Карелии

Дорога вьётся между покрытыми тайгой холмами, озëрами и лесными речками, минуя карельские деревни и посёлки. В пути вы узнаете об истории и природе Карелии.

12:30 — Сортавала. Автобусная обзорная экскурсия и обед

На подъезде к городу гид расскажет вам об истории Сортавалы и её достопримечательностях, которые стоит посетить.

14:00 — комплекс «Бастiонъ»

«Бастiонъ», или Svartbjarnarborg («Крепость черного медведя») — это музей живой истории, посвящëнный эпохе викингов. Вы увидите походный лагерь мореходов, кузницу, гончарную мастерскую, жилые дома и небольшой монетный двор. Вас пригласят в священное место — капище, а также покажут первую в России реконструкцию длинного дома викингов с крышей в виде перевернутого драккара! А ещё вы попробуете здесь легендарную медовуху, сваренную по исконным рецептам.

16:20 — военно-исторический комплекс «Гора Филина»

«Гора Филина» — один из самых крупных подземных музеев в Северной Европе. Он размещается в гигантском рукотворном бункере, внутри величественной гранитной скалы, имеющей два входа. Вы прогуляетесь по подземным залам музея, познакомитесь с его экспозициями, историей и геологией Лахденпохского района.

17:35 — выезд в сторону Санкт-Петербурга

18:35 — техническая остановка в Приозерске

Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург: 20:20 — ст. м. «Озерки», 20:55 — ст. м. «Площадь Восстания»

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автобусе, все входные билеты
  • Дополнительно оплачивается комплексный обед: диапазон цен — 800–950 ₽ за чел.
  • Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги. На локациях могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет
  • Обязательно берите с собой документы, подтверждающие льготы
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые5590 ₽
Дети до 7 лет4190 ₽
Школьники5340 ₽
Студенты5340 ₽
Люди 60+ лет5340 ₽
Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды4690 ₽
Участники СВО5040 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От СТ.М. "Площадь Восстания" и "Озерки"
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1662 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
экскурсионных программ и стали экспертами в области туризма. Для нас важно, чтобы каждый путешественник нашёл тур по душе и интересам, увидел самые интересные достопримечательности, познакомился с историей, этнической культурой, насладился природным миром, разнообразными экскурсиями, отлично отдохнул и зарядился положительными эмоциями! Мы открываем путешественникам волшебный природный мир республики Карелия, знакомим с богатой историей, этнической культурой и разнообразными достопримечательностями региона. Мы хотим, чтобы каждый гость нашёл тур по душе и интересам, отлично отдохнул, насладился удивительной атмосферой края тысячи озёр, лесов и водопадов и полюбил Карелию так же, как любим её мы!

