Предлагаем вам открыть тайны прошлого на территории Карелии! В комплексе «Бастiонъ» вы осмотрите реконструированное поселение древних викингов и все его уголки — от жилых домов до кузницы и капища. А затем посетите один из крупнейших подземных музеев Северной Европы — «Гору Филина», где погрузитесь в историю и геологию Лахденпохского района.

Описание экскурсии

7:15 — подача автобуса к ст. м. «Площадь Восстания»

7:30 — подача автобуса к ст. м. «Озерки»

8:10 — отправление от ст. м. «Озерки». Авторская трассовая экскурсия «История карельского перешейка и красота карельской природы»

10:00 — Приозерск. Техническая остановка

По пути мы сделаем остановку, где будет возможность купить чай или кофе, отдохнуть и набраться сил перед дальнейшей экскурсией.

10:15 — отправление в Сортавала. Трассовая экскурсия о Карелии

Дорога вьётся между покрытыми тайгой холмами, озëрами и лесными речками, минуя карельские деревни и посёлки. В пути вы узнаете об истории и природе Карелии.

12:30 — Сортавала. Автобусная обзорная экскурсия и обед

На подъезде к городу гид расскажет вам об истории Сортавалы и её достопримечательностях, которые стоит посетить.

14:00 — комплекс «Бастiонъ»

«Бастiонъ», или Svartbjarnarborg («Крепость черного медведя») — это музей живой истории, посвящëнный эпохе викингов. Вы увидите походный лагерь мореходов, кузницу, гончарную мастерскую, жилые дома и небольшой монетный двор. Вас пригласят в священное место — капище, а также покажут первую в России реконструкцию длинного дома викингов с крышей в виде перевернутого драккара! А ещё вы попробуете здесь легендарную медовуху, сваренную по исконным рецептам.

16:20 — военно-исторический комплекс «Гора Филина»

«Гора Филина» — один из самых крупных подземных музеев в Северной Европе. Он размещается в гигантском рукотворном бункере, внутри величественной гранитной скалы, имеющей два входа. Вы прогуляетесь по подземным залам музея, познакомитесь с его экспозициями, историей и геологией Лахденпохского района.

17:35 — выезд в сторону Санкт-Петербурга

18:35 — техническая остановка в Приозерске

Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург: 20:20 — ст. м. «Озерки», 20:55 — ст. м. «Площадь Восстания»

