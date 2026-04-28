А затем посетите один из крупнейших подземных музеев Северной Европы — «Гору Филина», где погрузитесь в историю и геологию Лахденпохского района.
Описание экскурсии
7:15 — подача автобуса к ст. м. «Площадь Восстания»
7:30 — подача автобуса к ст. м. «Озерки»
8:10 — отправление от ст. м. «Озерки». Авторская трассовая экскурсия «История карельского перешейка и красота карельской природы»
10:00 — Приозерск. Техническая остановка
По пути мы сделаем остановку, где будет возможность купить чай или кофе, отдохнуть и набраться сил перед дальнейшей экскурсией.
10:15 — отправление в Сортавала. Трассовая экскурсия о Карелии
Дорога вьётся между покрытыми тайгой холмами, озëрами и лесными речками, минуя карельские деревни и посёлки. В пути вы узнаете об истории и природе Карелии.
12:30 — Сортавала. Автобусная обзорная экскурсия и обед
На подъезде к городу гид расскажет вам об истории Сортавалы и её достопримечательностях, которые стоит посетить.
14:00 — комплекс «Бастiонъ»
«Бастiонъ», или Svartbjarnarborg («Крепость черного медведя») — это музей живой истории, посвящëнный эпохе викингов. Вы увидите походный лагерь мореходов, кузницу, гончарную мастерскую, жилые дома и небольшой монетный двор. Вас пригласят в священное место — капище, а также покажут первую в России реконструкцию длинного дома викингов с крышей в виде перевернутого драккара! А ещё вы попробуете здесь легендарную медовуху, сваренную по исконным рецептам.
16:20 — военно-исторический комплекс «Гора Филина»
«Гора Филина» — один из самых крупных подземных музеев в Северной Европе. Он размещается в гигантском рукотворном бункере, внутри величественной гранитной скалы, имеющей два входа. Вы прогуляетесь по подземным залам музея, познакомитесь с его экспозициями, историей и геологией Лахденпохского района.
17:35 — выезд в сторону Санкт-Петербурга
18:35 — техническая остановка в Приозерске
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург: 20:20 — ст. м. «Озерки», 20:55 — ст. м. «Площадь Восстания»
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автобусе, все входные билеты
- Дополнительно оплачивается комплексный обед: диапазон цен — 800–950 ₽ за чел.
- Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги. На локациях могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет
- Обязательно берите с собой документы, подтверждающие льготы
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|5590 ₽
|Дети до 7 лет
|4190 ₽
|Школьники
|5340 ₽
|Студенты
|5340 ₽
|Люди 60+ лет
|5340 ₽
|Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды
|4690 ₽
|Участники СВО
|5040 ₽