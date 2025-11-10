Ощутите атмосферу духовности в монастыре и в древней столице Руси.
В Старой Ладоге вы проникнетесь русским колоритом и полюбуетесь удивительными архитектурными ансамблями в обрамлении тихой природы на берегу могучей реки Волхов.
Время начала: 07:30, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииВыездная экскурсия Приглашаем вас ощутить атмосферу духовности в монастыре и в древней столице Руси. По пути гид расскажет об Ингерманландии, крепости Орешек, о войнах, которые велись на приневских землях, о святом князе Александре Невском и Петре I и о многом другом. Во время путешествия вы пересечёте несколько могучих рек — Неву, Волхов, Сясь, Оять, Свирь и полюбуетесь величественными северными лесами. Александро-Свирский монастырь — Рощинское озеро Это путешествие в один из древнейших монастырей в окрестностях Петербурга, который находится на границе Ленинградской области и Карелии. Вы полюбуетесь берегами Рощинского озера, ощутите необыкновенную атмосферу духовности. Вы узнаете о преподобном Александре Свирском, услышите о многочисленных случаях помощи святого и поймёте, почему его называют Новозаветным Авраамом. Вы побываете в часовне, где произошло величайшее событие в истории человечества – Явление Святой Троицы, подойдете к нетленным мощам Преподобного и полюбуетесь памятниками архитектуры 16-19 веков. Старая Ладога Старая Ладога — первая столица Руси и поселение в 110 километрах от Санкт-Петербурга на берегу могучей реки Волхов. Здесь хранятся величайшие загадки российской истории и проходили варяжские торговые пути. Мы покажем все главные места этого удивительного города: крепость, монастыри, и курганы, а также вы сможете совершить омовение в оборудованной купели древнего святого источника Параскевы Пятницы. Важная информация:
- Транспорт подбирается в зависимости от количества участников — от легкового автомобиля до микроавтобуса.
- Одевайтесь по погоде. Не забывайте зонты и удобную обувь.
- Гид пришлёт марку и номер автомобиля накануне поездки. Уточняйте детали в личных сообщениях.
- По желанию, возьмите с собой термос с чаем или кофе, бутылочку воды, небольшой перекус.
- Из-за недобора группы поездка может быть отменена. В этом случае, можно внести доплату до минимальной, поездка состоится, и у вас получится индивидуальная экскурсия. Уточняйте детали в личных сообщениях.
Экскурсия в определённые дни и время по договорённости с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Александро-Свирский монастырь
- Рощинское озеро
- Старая Ладога
- Староладожская крепость
- Древний святой источник Параскевы Пятницы
- Никольский мужской монастырь
- Успенский девичий монастырь
- Реки: Нева, Волхов, Сясь, Оять, Свирь
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Экскурсия по монастырю (по желанию), Стоимость уточняется на день экскурсии.
- Есть возможность поехать в эту поездку на два дня (по договоренности с гидом). Размещение в доме Паломника около монастыря Александра Свирского. Либо в гостинице в более комфортных номерах.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро "Улица Дыбенко", перед торговым центром "Невский"
Завершение: Метро «Улица Дыбенко»
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия в определённые дни и время по договорённости с гидом.
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
