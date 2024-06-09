Места, которые мы проезжаем — арена борьбы с древнейших времен. Мы вспомним князя Александра Ярославовича, который здесь, на берегах Невы, одержал свою знаменитую победу над шведами за что и получил прозвище «Невский». Под Полтавой Пётр Первый разгромил сильнейшую армию Европы, отвоевал древние земли великого Новгорода, утвердив себя наследником великого прошлого. В XX веке на этих землях велась отчаянная борьба с немецкими захватчиками, о чем свидетельствуют множество памятников, которые встретятся нам по пути. Главные достопримечательности в Старой Ладоге: 1. Никольский мужской монастырь 2. Староладожская крепость 3. Варяжская улица и памятник Олегу и Рюрику 4. Успенский девичий монастырь 5. Церковь Иоанна Предтечи на Малышевой горке 6. Святой источник Параскевы Пятницы с купелью — из самых древних святых источников в России (можно совершить омовение) 7. Курган Вещего Олега 8. Сказочными виды на Волхов, на кручи и курганы, в одном из которых, по легенде, похоронен Вещий Олег О чем вы узнаете во время экскурсии:

о происхождении Рюрика, который считается основателем Древнерусского государства • почему Олега называли «Вещим», знающим будущее и какое деяние Вещего Олега считается наиболее значимым • в каком белокаменном храме находятся фрески XII века • о богатой истории Староладожской крепости • кто и зачем основал неподалеку город Новая Ладога • об истории древних Никольском мужском и Свято-Успенском девичьем монастыре • о четырёх известных женщин, в разное время и при разных обстоятельствам попавших в Успенский женский монастырь • в память о какой царственной узнице река Ладожка имеет второе название — Елена • какому храму в Старой Ладоге царь Борис Годунов пожертвовал два колокола с надписями • кто такая Великомученица Параскева, в честь которой назван источник, один из самых древних святых источников в России • о Кургане Вещего Олега и почему многие люди верят в особую магическую силу этого кургана.