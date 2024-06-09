На комфортабельном автомобиле мы совершим путешествие в уникальное место — в Старую Ладогу, поселение на берегу могучей реки Волхов, которое появилось еще в середине VIII века. Эти воды были частью
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Курган Вещего Олега и другие курганы
- Белокаменный храм, где находятся фрески 12-го века
- Староладожскую Крепость
- Новую Ладогу (по желанию и договоренности с гидом)
- Два древних монастыря: Никольский мужской и Свято-Успенский девичий монастырь
- Святой Источник Великомученицы Параскевы
- И многое другое
Описание экскурсии
Места, которые мы проезжаем — арена борьбы с древнейших времен. Мы вспомним князя Александра Ярославовича, который здесь, на берегах Невы, одержал свою знаменитую победу над шведами за что и получил прозвище «Невский». Под Полтавой Пётр Первый разгромил сильнейшую армию Европы, отвоевал древние земли великого Новгорода, утвердив себя наследником великого прошлого. В XX веке на этих землях велась отчаянная борьба с немецкими захватчиками, о чем свидетельствуют множество памятников, которые встретятся нам по пути. Главные достопримечательности в Старой Ладоге: 1. Никольский мужской монастырь 2. Староладожская крепость 3. Варяжская улица и памятник Олегу и Рюрику 4. Успенский девичий монастырь 5. Церковь Иоанна Предтечи на Малышевой горке 6. Святой источник Параскевы Пятницы с купелью — из самых древних святых источников в России (можно совершить омовение) 7. Курган Вещего Олега 8. Сказочными виды на Волхов, на кручи и курганы, в одном из которых, по легенде, похоронен Вещий Олег О чем вы узнаете во время экскурсии:
о происхождении Рюрика, который считается основателем Древнерусского государства • почему Олега называли «Вещим», знающим будущее и какое деяние Вещего Олега считается наиболее значимым • в каком белокаменном храме находятся фрески XII века • о богатой истории Староладожской крепости • кто и зачем основал неподалеку город Новая Ладога • об истории древних Никольском мужском и Свято-Успенском девичьем монастыре • о четырёх известных женщин, в разное время и при разных обстоятельствам попавших в Успенский женский монастырь • в память о какой царственной узнице река Ладожка имеет второе название — Елена • какому храму в Старой Ладоге царь Борис Годунов пожертвовал два колокола с надписями • кто такая Великомученица Параскева, в честь которой назван источник, один из самых древних святых источников в России • о Кургане Вещего Олега и почему многие люди верят в особую магическую силу этого кургана.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Курган Вещего Олега и другие курганы
- Белокаменный храм, где находятся фрески 12-го века
- Староладожскую Крепость
- Новую Ладогу (по желанию и договоренности с гидом)
- Два древних монастыря: Никольский мужской и Свято-Успенский девичий монастырь
- Святой Источник Великомученицы Параскевы
- И многое другое
Что включено
- Услуги профессионального экскурсовода
- Транспортное обслуживание группы до 4-х человек. Если вас больше - доплата за минивэн или автобус
- Встреча в отеле и доставка обратно в заранее указанное место
Что не входит в цену
- Экспозиция музея-заповедника "Старая Ладога", Время работы и стоимость входного билета для одного посетителя (без экскурсионного обслуживания), Крепостной комплекс (территория крепости, экспозиция "Военно-политическая история Ладоги", экспозиция "Археология: от неолита до раннего средневековья", экспозиция "Церкви Георгия и Дмитрия Солунского. История, фрески"), С 1 июня по 31 августа - ежедневно с 9.00 до 18.00. С 1 сентября по 31 мая - ежедневно с 9.00 до 17.00. Выходной день - 31 декабря, 1 января, Стоимость входного билета:, взрослые граждане РФ - 300 руб., Бесплатно - Дети 0-6 лет, Храм святого Георгия XII в:, С 1 июня по 31 августа - ежедневно с 10.00 до 18.00 (при допустимых погодных условиях). С 1 по 31 мая и с 1 по 30 сентября - ежедневно с 10.00 до 17.00 (при допустимых погодных условиях), Дом П.В. Калязина на Варяжской улице (экспозиции "Ладога христианская", "Белое золото. Фарфор" временные выставки):, Среда - воскресенье - с 10.00 до 17.00. Выходной день - понедельник, вторник, 31 декабря, 1 января, Обед (по желанию) ", " Экскурсии внутри в монастырях проводят только местные гиды или служители
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Ваш гид подъедет за вами в условленное место: в отель (аэропорт, на вокзал), и после экскурсии также отвезет в заранее согласованное место. Вам не надо будет тратить время и деньги на дорогу
- Одевайтесь по погоде, не забывайте зонты и удобную обувь. Можно взять бутерброды и термос
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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