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Выборгский замок — главная достопримечательность Выборга

Знакомство с Выборгом определенно должно начаться с его доминанты, главной достопримечательности, с представителем уникальной для России средневековой архитектуры — рыцарском замке. Мы отправимся гулять по Замковому острову. Рассмотрим стены, башни и обязательно заглянем во внутренний дворик.

Чудесное путешествие по средневековым улочкам

Продолжаем наслаждаться атмосферой Средневековья в старом городе, где местные улочки так напоминают старые улицы Стокгольма, Праги или Таллина. После знакомства с площадью Старой Ратуши отправляемся изучать улицу Крепостная — главную улицу старого Выборга. Здесь нам попадутся интереснейшие постройки XVI-XVII веков, возможно мы услышим и голос города — звон колокола Часовой башни.

Не обойдётся и без гастрономического знакомства с городом, в частности вы сможете вкусить знаменитый выборгский крендель и скандинавский глёг. Кроме того вы поймете почему так важно обращаться с культурными ценностями бережно. Обязательно заглянем на Рыночную площадь и убедимся, что это место не только торговый, но и деловой центр города. Полюбуемся на сказочные здания уникальной Торккельской улицы, здесь мы порассуждаем о судьбах людей, затянутых в трагический водоворот революционных событий. Проследить связь с Петербургом и Россией, мы сможем посетив Застройку бывшей эспланады.

Выборг русский, шведский или финский?

Мы раскроем характер современного Выборга и поговорим не только о древних временах, но и о событиях 1710 года, когда Выборг брал Пётр I. И о Зимней войне 1939-1940 годов.

Несмотря на то что в центральной части знаменитого парка Монрепо еще идет реконструкция, мы обязательно его посетим, так как большая часть парка уже готова для посещения. Здесь мы проникнемся спокойствием и умиротворением северной природы. Оставим позади спешку города и мировые проблемы, сбавим обороты и отдохнем от суеты.

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