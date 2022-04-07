В Выборг на комфортном автомобиле в мини-группе

Всего в 130 километрах от Петербурга находится самый европейский город России - Выборг

4.9
8 отзывов
Мини-группа
Всего в 130 километрах от Петербурга находится самый европейский город России — Выборг.

Со мной вы отправитесь в однодневное путешествие по истории Выборга.

Вы посетите Выборгский замок и прогуляетесь по средневековым улочкам, попробуете выборгский крендель и скандинавский глёг.

А еще мы попробуем ответить на вопрос, чей же Выборг — русский, финский или шведский?
В Выборг на комфортном автомобиле в мини-группе
В Выборг на комфортном автомобиле в мини-группе
В Выборг на комфортном автомобиле в мини-группе
В Выборг на комфортном автомобиле в мини-группе
В Выборг на комфортном автомобиле в мини-группе
В Выборг на комфортном автомобиле в мини-группе

Что вас ожидает 🤩

  • Выборгский замок
  • Площадь Старой Ратуши
  • Часовая башня
  • Крепостная улица
  • Улица Водной Заставы
  • Костёл святого Гиацинта
  • Усадьба Бюргера
  • Самый старый жилой дом в России
  • Спасо-Преображенский собор
  • Рыночная площадь
  • Круглая башня
  • Выборгский рынок
  • Парк Эспланада
  • Парк Монрепо

Что вас ожидает:

    Выборгский замок — главная достопримечательность Выборга
    Знакомство с Выборгом определенно должно начаться с его доминанты, главной достопримечательности, с представителем уникальной для России средневековой архитектуры — рыцарском замке. Мы отправимся гулять по Замковому острову. Рассмотрим стены, башни и обязательно заглянем во внутренний дворик.
    Чудесное путешествие по средневековым улочкам
    Продолжаем наслаждаться атмосферой Средневековья в старом городе, где местные улочки так напоминают старые улицы Стокгольма, Праги или Таллина. После знакомства с площадью Старой Ратуши отправляемся изучать улицу Крепостная — главную улицу старого Выборга. Здесь нам попадутся интереснейшие постройки XVI-XVII веков, возможно мы услышим и голос города — звон колокола Часовой башни.
    Не обойдётся и без гастрономического знакомства с городом, в частности вы сможете вкусить знаменитый выборгский крендель и скандинавский глёг. Кроме того вы поймете почему так важно обращаться с культурными ценностями бережно. Обязательно заглянем на Рыночную площадь и убедимся, что это место не только торговый, но и деловой центр города. Полюбуемся на сказочные здания уникальной Торккельской улицы, здесь мы порассуждаем о судьбах людей, затянутых в трагический водоворот революционных событий. Проследить связь с Петербургом и Россией, мы сможем посетив Застройку бывшей эспланады.

    Выборг русский, шведский или финский?

    Мы раскроем характер современного Выборга и поговорим не только о древних временах, но и о событиях 1710 года, когда Выборг брал Пётр I. И о Зимней войне 1939-1940 годов.
    Несмотря на то что в центральной части знаменитого парка Монрепо еще идет реконструкция, мы обязательно его посетим, так как большая часть парка уже готова для посещения. Здесь мы проникнемся спокойствием и умиротворением северной природы. Оставим позади спешку города и мировые проблемы, сбавим обороты и отдохнем от суеты.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Трансфер на комфортабельном автомобиле
    • Экскурсия в пути до Выборга
    • Экскурсия по Замковому острову, старому городу.
    • Время на обед
    • Экскурсия по парку Монрепо
    Что не входит
    • Обед
    Место начала и завершения?
    Казанская площадь, 2
    Когда и сколько длится
    Когда: Согласно расписанию в календаре
    Экскурсия длится около 10 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Согласно расписанию в календаре

    Отзывы от туристов

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