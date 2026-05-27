Закат в Царском Селе — это особенное время, когда дворцы и парки раскрываются с новой стороны.
В лучах заходящего солнца позолота фасадов начинает светиться особенно ярко, а тени создают причудливые узоры на аллеях парка.
Вас ждёт подъём на Певческую башню с панорамными видами, прогулка по Екатерининскому парку и знакомство с его знаменитыми павильонами.
Описание экскурсииПриглашаем вас на вечернюю экскурсию в Царское Село — императорскую резиденцию, где история встречается с романтикой заката. Особая подсветка и тишина вечернего сада создадут атмосферу, которую невозможно забыть. Вы узнаете интересные факты о:
- Военной истории — роли армии и флота в развитии региона • Архитектурных памятниках — отражении исторических событий в зданиях • Императорской жизни — быте царской семьи в резиденции • Эволюции усадьбы — превращении небольшого владения в величественную резиденцию • Садово-парковом искусстве — различиях французского и английского стилей • Вкладе Романовых — развитии дворцово-паркового ансамбля Особенности вечера • Романтическая атмосфера заката • Особая подсветка архитектурных объектов • Тишина вечернего парка Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления от созерцания императорской резиденции в особом вечернем свете, когда каждый архитектурный элемент играет новыми красками, а парк раскрывает свою таинственную красоту. Важная информация:.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Павильон Эрмитаж - уединённое место отдыха императорской семьи
- Грот - таинственное сооружение с морскими мотивами
- Камеронова галерея - образец палладианского стиля
- Агатовые комнаты - уникальное творение мастеров
- Французский парк - образец геометрической планировки
- Английский парк - воплощение природной гармонии
- Турецкая баня - экзотический павильон в мавританском стиле
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Поездка на комфортабельном автобусе
- Билеты в парк
- Подъём на смотровую площадку
- Бокал игристого или сок
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиговский проспект, 10/118
Завершение: Лиговский пр. 10
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 17:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Пожалуйста, будьте внимательны при выборе билетов. При посадке необходимо будет предъявить документы, подтверждающие льготы: студенческие или ученические билеты, пенсионные удостоверения и т. д. При посещении дворца и парка в Пушкине также необходим паспорт
- Возможны незначительные изменения в маршруте из-за дорожной ситуации
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
