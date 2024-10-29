Велопрогулка по экотропе «Гряда Вярямянселькя»

Приглашаем вас на увлекательную велопрогулку по заповеднику «Гряда Вярямянселькя»! Наш маршрут пройдет по живописным тропам заповедника, его протяжённость составляет примерно 11-13 км. В пути вас ждут великолепные виды и чистый воздух природы.
Велопрогулка по экотропе «Гряда Вярямянселькя»
Велопрогулка по экотропе «Гряда Вярямянселькя»
Велопрогулка по экотропе «Гряда Вярямянселькя»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Приглашаем на велопрогулку!

Друзья! Мы рады пригласить вас на увлекательную велопрогулку по живописному заповеднику «Гряда Вярямянселькя»! Это отличная возможность провести время на свежем воздухе и насладиться красотой природы.

План мероприятия

  • Время встречи: 09:00 у станции метро Девяткино.
  • Отправление: Поезд отправляется в 09:34 с Финляндского вокзала.
  • Направление: Станция Петяярви.
  • Время в пути: 1 час 23 минуты.

Во время нашего путешествия вы сможете насладиться великолепными видами и чистым воздухом заповедника. Это уникальная возможность увидеть природу в её первозданном виде!

Возвращение домой

Обратно мы вернёмся на поезде, который отправляется в 18:45 или 20:07, в зависимости от темпа нашей прогулки. Убедитесь, что у вас есть достаточно времени, чтобы насладиться каждым моментом!

Не упустите шанс провести день на природе и зарядиться положительной энергией! Ждем вас на нашей велопрогулке!

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Билет со своим велосипедом1 500 ₽
Билет с прокатным велосипедом3 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Озеро Лебяжье
  • Заброшенная финская ГЭС на р. Волчья
  • Пикник на озере
  • Холмистый лес заказника
Что включено
  • Организация маршрута
  • Пикник с чаем и бутербродами/печеньем
Что не входит в цену
  • Билеты на электричку
  • Личный перекус
  • Аренда велосипедов (можем помочь взять в аренду)
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. Девяткино или ст. Петяярви
Завершение: Санкт-Петербург
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • После бронирования гид свяжется с вами по указанному номеру в Телеграме и Вотсап. Сделайте свой аккаунт открытыми для поиска или сами свяжитесь по номеру 89992049327
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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