Приглашаем вас на увлекательную велопрогулку по заповеднику «Гряда Вярямянселькя»! Наш маршрут пройдет по живописным тропам заповедника, его протяжённость составляет примерно 11-13 км. В пути вас ждут великолепные виды и чистый воздух природы.

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Описание экскурсии

Приглашаем на велопрогулку!

Друзья! Мы рады пригласить вас на увлекательную велопрогулку по живописному заповеднику «Гряда Вярямянселькя»! Это отличная возможность провести время на свежем воздухе и насладиться красотой природы.

План мероприятия

Время встречи: 09:00 у станции метро Девяткино.

09:00 у станции метро Девяткино. Отправление: Поезд отправляется в 09:34 с Финляндского вокзала.

Поезд отправляется в 09:34 с Финляндского вокзала. Направление: Станция Петяярви.

Станция Петяярви. Время в пути: 1 час 23 минуты.

Во время нашего путешествия вы сможете насладиться великолепными видами и чистым воздухом заповедника. Это уникальная возможность увидеть природу в её первозданном виде!

Возвращение домой

Обратно мы вернёмся на поезде, который отправляется в 18:45 или 20:07, в зависимости от темпа нашей прогулки. Убедитесь, что у вас есть достаточно времени, чтобы насладиться каждым моментом!

Не упустите шанс провести день на природе и зарядиться положительной энергией! Ждем вас на нашей велопрогулке!