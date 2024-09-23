Скрытые жемчужины Ленинградской области: поездка из Петербурга

Увидеть радоновые озера, крепость Копорье и старинную усадьбу Альбрехтов
Добро пожаловать в прошлое! В этой поездке вы увидите сразу три уголка Ленинградской области. Полюбуетесь величественной Копорской крепостью — одной из древнейших в стране. Погуляете по покинутой таинственной усадьбе «Утешение». Увидите руины усадьбы в деревне Лопухинка. И конечно, насладитесь красотой природы.
5
1 отзыв
Скрытые жемчужины Ленинградской области: поездка из Петербурга
Скрытые жемчужины Ленинградской области: поездка из Петербурга
Скрытые жемчужины Ленинградской области: поездка из Петербурга
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Деревня Лопухинка

Вы увидите знаменитые радоновые озера с водой редкого изумрудного оттенка. И изучите старинную полуразрушенную усадьбу, некогда принадлежавшую русским дворянским родам — Лопухиным, Хмельницким, Герингам.

Крепость Копорье

В нынешнем виде крепость сохранилась с 16 века — это одна из самых старых крепостей России и настоящий памятник древнерусского каменного зодчества. Вы полюбуетесь её величественными стенами и живописным видом на окрестности.

Усадьба «Утешение»

Сейчас полузаброшенная — некогда она поражала своей красотой. Вы увидите главный дом и хозяйственные постройки и насладитесь уединенностью этого места и красотой природы. И узнаете, почему усадьба получила такое необычное название.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Lifan X60
  • Протяженность маршрута — около 250 км
  • С вами будет один из профессиональных водителей нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Московского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Д
23 сен 2024
Всё прошло замечательно, маршрут оптимальный для однодневной поездки.
Комфортный автомобиль, опытный водитель.
Рекомендуем!
Всё прошло замечательно, маршрут оптимальный для однодневной поездки.Всё прошло замечательно, маршрут оптимальный для однодневной поездки.Всё прошло замечательно, маршрут оптимальный для однодневной поездки.Всё прошло замечательно, маршрут оптимальный для однодневной поездки.

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