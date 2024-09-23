Добро пожаловать в прошлое! В этой поездке вы увидите сразу три уголка Ленинградской области. Полюбуетесь величественной Копорской крепостью — одной из древнейших в стране. Погуляете по покинутой таинственной усадьбе «Утешение». Увидите руины усадьбы в деревне Лопухинка. И конечно, насладитесь красотой природы.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Деревня Лопухинка

Вы увидите знаменитые радоновые озера с водой редкого изумрудного оттенка. И изучите старинную полуразрушенную усадьбу, некогда принадлежавшую русским дворянским родам — Лопухиным, Хмельницким, Герингам.

Крепость Копорье

В нынешнем виде крепость сохранилась с 16 века — это одна из самых старых крепостей России и настоящий памятник древнерусского каменного зодчества. Вы полюбуетесь её величественными стенами и живописным видом на окрестности.

Усадьба «Утешение»

Сейчас полузаброшенная — некогда она поражала своей красотой. Вы увидите главный дом и хозяйственные постройки и насладитесь уединенностью этого места и красотой природы. И узнаете, почему усадьба получила такое необычное название.

Организационные детали