Добро пожаловать в прошлое! В этой поездке вы увидите сразу три уголка Ленинградской области. Полюбуетесь величественной Копорской крепостью — одной из древнейших в стране. Погуляете по покинутой таинственной усадьбе «Утешение». Увидите руины усадьбы в деревне Лопухинка. И конечно, насладитесь красотой природы.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Деревня Лопухинка
Вы увидите знаменитые радоновые озера с водой редкого изумрудного оттенка. И изучите старинную полуразрушенную усадьбу, некогда принадлежавшую русским дворянским родам — Лопухиным, Хмельницким, Герингам.
Крепость Копорье
В нынешнем виде крепость сохранилась с 16 века — это одна из самых старых крепостей России и настоящий памятник древнерусского каменного зодчества. Вы полюбуетесь её величественными стенами и живописным видом на окрестности.
Усадьба «Утешение»
Сейчас полузаброшенная — некогда она поражала своей красотой. Вы увидите главный дом и хозяйственные постройки и насладитесь уединенностью этого места и красотой природы. И узнаете, почему усадьба получила такое необычное название.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Lifan X60
- Протяженность маршрута — около 250 км
- С вами будет один из профессиональных водителей нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Московского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 526 туристов
Обзорными мото-прогулками по Петербургу и мото-путешествиями по его окрестностям наша команда занимается уже 5 лет. Но опыт наших водителей намного больше. Они станут вашими надежными проводниками, гидами и телохранителями, покажутЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
23 сен 2024
Всё прошло замечательно, маршрут оптимальный для однодневной поездки.
Комфортный автомобиль, опытный водитель.
Рекомендуем!
Комфортный автомобиль, опытный водитель.
Рекомендуем!
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