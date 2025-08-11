Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Это неспешная прогулка по Исаакиевской площади и округе — в самом сердце Петербурга, где каждая постройка хранит отпечаток великой эпохи. Мы пройдёмся по знаковым местам, и вы почувствуете дух императорского города.



Конечно, зайдём и в сам собор: как такого гиганта умудрились построить на болотистых землях? Что за великие умы работали над ним? Обсудим это и многое другое.