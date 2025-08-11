Это неспешная прогулка по Исаакиевской площади и округе — в самом сердце Петербурга, где каждая постройка хранит отпечаток великой эпохи. Мы пройдёмся по знаковым местам, и вы почувствуете дух императорского города.
Конечно, зайдём и в сам собор: как такого гиганта умудрились построить на болотистых землях? Что за великие умы работали над ним? Обсудим это и многое другое.
Конечно, зайдём и в сам собор: как такого гиганта умудрились построить на болотистых землях? Что за великие умы работали над ним? Обсудим это и многое другое.
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание экскурсии
- Памятник Николаю I — инженерное чудо 19 века. Единственный в Европе конный памятник на двух точках опоры. Расскажу, как создавался его замысел, какую символику скрыл скульптор и почему вокруг памятника — четыре женские фигуры
- Исаакиевский собор — шедевр монументального зодчества. Вы увидите колонны из малахита и лазурита, мозаики, золочёную лепнину, огромный иконостас и росписи Брюллова
- Сенатская площадь и Медный всадник — легендарный памятник Петру Великому и символ неукротимого духа города. Вспомним историю создания памятника, разберёмся, что в нём правда, а что — миф, и почему его боялись снимать даже в советское время
Вы узнаете:
- о тайнах и трудностях строительства Исаакия: от болот до гранита
- символике Медного всадника и о том, почему он стал поэтическим образом судьбы города
- архитектурном языке империи: как монументы говорят о власти
- связи Сенатской площади с важнейшими событиями российской истории
Организационные детали
• Дополнительно оплачиваются билеты в собор — 450 ₽ за чел.
• Программа без подъёма на колоннаду собора — вы можете самостоятельно подняться после экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Исаакиевской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айтан — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 713 туристов
Меня зовут Айтан. Я лицензированный гид. Родилась в Ленинграде, живу в Санкт-Петербурге. Занимаюсь любимой работой уже 23 года. История — она бесконечна. Не зря говорят: «Век живи, век учись». Я следую этому завету. Лекции, курсы, выставки помогают мне постоянно расширять знания о городе. Приглашаю вас на свои экскурсии! Будет интересно и занимательно — с байками, легендами и смешными историями.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вячеслав
11 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Чувствуется,что экскурсовод глубоко разбирается в теме и любит свой город. Айтан рассказала нам много интересных фактов о соборе и ближайших с ним зданиях. Внутри собора Айтан с
И
Ирина
18 июл 2025
Интересная, содержательная экскурсия. Айтан прекрасный гид, готовая ответить на интересующие вопросы. Спасибо!
А
Александр
16 июн 2025
Хорошая прогулка по удивительному месту с замечательным гидом. Спасибо!
М
Мария
8 июн 2025
Прекрасная экскурсия. Подача информации восхитительная! И взрослые и дети в восторге! Спасибо.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
25%
Групповая
Обзорная экскурсия + посещение Исаакиевского собора или его колоннады
Начало: Площадь Островского
Расписание: Ежедневно, кроме СР в 9:30 и 13:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1200 ₽
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Коля Петю догоняет, да Исаакий мешает! Детская экскурсия вокруг собора
Приглашаем на увлекательное путешествие вокруг Исаакиевского собора и Медного всадника, где каждый ребенок станет частью увлекательной истории
Начало: На Исаакиевской площади
Сегодня в 10:00
19 ноя в 13:00
6900 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
«История парадных площадей»: с экскурсией в Исаакиевский собор
Начало: Дворцовая площадь, 1А
15 ноя в 14:30
22 ноя в 14:30
1580 ₽ за человека