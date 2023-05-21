Вокруг Пяти Углов
Мы приглашаем вас на уникальную аудиопрогулку по историческому центру Санкт-Петербурга.
Во время аудиоэкскурсии вы познакомитесь с историей зданий на площади Пяти углов и их удивительными владельцами, а также прогуляетесь по тихим и живописным улочкам рядом с оживлённым перекрёстком. Сможете осмотреть здание Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, пройдётесь по местам Достоевского, увидите памятник писателю и музей, полюбуетесь прекрасными примерами архитектуры эпохи модерна — с необычными домами вокруг «Пяти углов», познакомитесь с культурной историей Санкт-Петербурга.
Во время аудиоэкскурсии вы познакомитесь с историей зданий на площади Пяти углов и их удивительными владельцами, а также прогуляетесь по тихим и живописным улочкам рядом с оживлённым перекрёстком. Сможете осмотреть здание Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, пройдётесь по местам Достоевского, увидите памятник писателю и музей, полюбуетесь прекрасными примерами архитектуры эпохи модерна — с необычными домами вокруг «Пяти углов», познакомитесь с культурной историей Санкт-Петербурга.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Дом-коммуна инженеров и писателей
- Памятник Ф. М. Достоевскому
- Музей Ф. М. Достоевского
- Доходный дом Ш. З. Иоффа
- Университет ИТМО
- Собор Владимирской Иконы Божией Матери
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вокруг Пяти угловАудиопрогулка познакомит с культурной историей Санкт-Петербурга. Пять углов — название этого перекрёстка не найти на картах города, но прочувствовать дух культурной столицы можно именно здесь, где жили Достоевский, Довлатов, Римский-Корсаков, Чайковский, Рубинштейн и Глинка.
Во время аудиоэкскурсии вы познакомитесь с историей зданий на площади Пяти углов и их удивительными владельцами, а также прогуляетесь по тихим и живописным улочкам рядом с оживлённым перекрёстком.
На прогулке вы также сможете осмотреть здание Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой — старейшей балетной школы мира. Затем вы пройдётесь по местам Достоевского, увидите памятник писателю и музей, а также услышите историю этих достопримечательностей.
Вы также полюбуетесь прекрасными примерами архитектуры эпохи модерна — с необычными домами вокруг «Пяти углов».
Далее вас ждёт аудиоэкскурсия по знаковым местам на улице Рубинштейна. Здесь вы сможете посетить открытую парадную одного из исторических жилых зданий, а также погрузиться в гастрономический мир Петербурга в одном из знаковых мест ресторанной улицы.
Как проходит аудиоэкскурсия:
- После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- . Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Спланированный маршрут по центру Петербурга с офлайн-картой для удобной навигации
- Маршрут прохода по сквозным дворам Петербурга
- Посещение открытой парадной на Рубинштейна
- Что не входит
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены — необходимо взять свои
- Билет на смотровую площадку Владимирского собора (стоимость - 200 рублей, приобретается на месте)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Загородный проспект, 11, Санкт-ПетербургЗавершение: улица Рубинштейна, 15-17, Санкт-Петербург, Россия
- Когда и сколько длится?
- Когда: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас времяЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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