Вокруг Пяти угловАудиопрогулка познакомит с культурной историей Санкт-Петербурга. Пять углов — название этого перекрёстка не найти на картах города, но прочувствовать дух культурной столицы можно именно здесь, где жили Достоевский, Довлатов, Римский-Корсаков, Чайковский, Рубинштейн и Глинка.

Во время аудиоэкскурсии вы познакомитесь с историей зданий на площади Пяти углов и их удивительными владельцами, а также прогуляетесь по тихим и живописным улочкам рядом с оживлённым перекрёстком.

На прогулке вы также сможете осмотреть здание Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой — старейшей балетной школы мира. Затем вы пройдётесь по местам Достоевского, увидите памятник писателю и музей, а также услышите историю этих достопримечательностей.

Вы также полюбуетесь прекрасными примерами архитектуры эпохи модерна — с необычными домами вокруг «Пяти углов».

Далее вас ждёт аудиоэкскурсия по знаковым местам на улице Рубинштейна. Здесь вы сможете посетить открытую парадную одного из исторических жилых зданий, а также погрузиться в гастрономический мир Петербурга в одном из знаковых мест ресторанной улицы.

Как проходит аудиоэкскурсия: