Наш маршрут начинается у дома №1 и закончится у дома Зингера и Казанского собора.
Мы поговорим о том, каким был проспект во время основания города, и о том, как он менялся с течением времени.
Также вы услышите удивительные истории из жизни великих людей, связанных с домами на Невском проспекте.
Описание экскурсииОбзорная прогулка по Невскому проспекту Во время прогулки мы увидим Строгановский дворец, дворец Елисеевых, кондитерскую Вольфа и Беранже, Голландскую церковь и Петришуле, Казанский собор и дом Зингера. Вы узнаете:
- Где жила любовница двух императоров: российского и французского;
- Кому и сколько задолжал Пушкин, а выплачивала опека;
- Кто потчевал гостей губами оленя и щеками селедок;
- Про то, как Чехов стал «марксистом», а еще про врача-оборотня, про истории небывалого коммерческого успеха, про «Сумасшедший корабль» и про то, что за пирожные Блок готов был продать душу.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Строгановский дворец
- Дворец Елисеевых
- Кондитерская Вольфа и Беранже
- Голландская церковь
- Петришуле
- Казанский собор
- Дом Зингера
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник-бюст Василию Андреевичу Жуковскому в Александровском саду
Завершение: Казанский собор
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
