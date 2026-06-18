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Всё и сразу в Петергофе (из Петербурга)

Посетить Большой и малый дворцы, погулять по парку и увидеть фонтаны - без доплат
Приглашаем вас изучить блистательную резиденцию императорской семьи! Наша программа включает в себя самые интересные достопримечательности Петергофа: Большой и малый дворцы, а также Нижний парк с его великолепными фонтанами. Профессиональный гид поделится любопытными историями и фактами о судьбе русского Версаля.
3
5 отзывов
Всё и сразу в Петергофе (из Петербурга)
Всё и сразу в Петергофе (из Петербурга)
Всё и сразу в Петергофе (из Петербурга)

Описание экскурсии

Увлекательная трассовая экскурсия. Дорога до Петергофа занимает около часа. По пути гид расскажет о Петербурге и достопримечательностях, которые вы будете проезжать.

Знакомство с Большим дворцом. Вы посетите дворец, который был заложен в 1714 году, и долгое время удивлял гостей диковинками. Пройдёте по его залам и узнаете, как его перестраивали восемь архитекторов на протяжении двух веков.

Придворцовая часть парка. Во время прогулки вы зайдёте в один из малых дворцов («Марли», Екатерининский корпус) или музей (павильон Эрмитаж, Гроты) — выбор локации на усмотрение гида и в зависимости от ситуации.

Жемчужины русского Версаля. Вы спуститесь по лестнице вдоль Большого каскада и увидите знаменитые фонтаны: «Самсона» и «Фаворитку», «Шахматную гору» и «Римские фонтаны», «Солнце» и «Раковину», «Адама и Еву», «Пирамиду», «Золотую гору» и другие.

Фонтаны-шутихи. Не обойдёте стороной и «водные забавы», которые часто устраивали в регулярных садах 18 века. Такие фонтаны необычно выглядят и могут неожиданно обрызгать водой зазевавшихся зрителей.

А также вы услышите:

  • как строили пышную загородную резиденцию, пристань и каналы
  • почему у пригорода два имени — Петергоф и Петродворец
  • как Большой дворец пережил Вторую мировую войну
  • об оригинальных задумках и истории фонтанов

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе, в салоне действует свободная рассадка
  • Входные билеты включены в стоимость
  • У вас останется время для самостоятельной прогулки по парку
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Обратите внимание:

После внесения предоплаты на сайте мы пришлём вам ссылку-счёт для оплаты остатка (на месте оплата не принимается).

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:30

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный6500 ₽
Дети до 7 лет2950 ₽
Пенсионеры6500 ₽
Школьники4850 ₽
Студенты6200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 9555 туристов
Наша компания занимается организацией групповых и индивидуальных экскурсий в Санкт-Петербурге и пригородах. С нами вы можете посетить не только всемирно известные царские резиденции без очередей, но и заглянуть за закрытые двери особняков, которые своим внутренним убранством не уступают раскрученным дворцам. На наших прогулках вы точно не заскучаете.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
2
1
1
Е
Экскурсия была замечательная. Отвезли, привезли, по дороге интереснейшие факты рассказывали. По территории Петергофа водил экскурсовод самого Петергофа. Все было очень красиво и интересно. Час свободного времени после. Обязательно удобную обувь.
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Воду. Перекус и вода есть и на территории, но цены выше)

А теперь важное!) вся эта экскурсия не имела никакого отношения к компании tripster!!! Организована она была совершенно другой компанией, у которой просто выкупили билет на экскурсию и продали его с грабительской наценкой🤷♀️ Экскурсию очень советую, но покупать напрямую у организатора, чтобы не переплачивать 40% от стоимости. В доказательство прикладываю фото билета, который выдали перед посадкой в автобус

Экскурсия была замечательная. Отвезли, привезли, по дороге интереснейшие факты рассказывали. По территории Петергофа водил экскурсовод самого
Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Добрый день, Евгения! Спасибо за ваш отзыв! Мы рады, что сама экскурсия вам понравилась. Хотим уточнить, что Tripster — это
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платформа, которая обеспечивает связь между туристами и организаторами. Приносим извинения, из-за технической неполадки на билете была напечатана цена организатора без учета предоплаты на сайте. Надеемся, что это не сильно испортило общее впечатление от экскурсии

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Елена
Великолепная экскурсия, гид выше всяких похвал (Инесса), интересно, познавательно! Однозначно рекомендую!
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Ирина
Все очень понравилось👌🏻
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А
Экскурсия была плохо организована. Женщина, которая была экскурсоводом в пути, тихо рассказывала. На территории Петергофа, когда мы бежали уже толпой ее вообще не было слышно, микрофона у нее не было.
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40 минут просто стояли и ждали экскурсоводом от самого Петергофа. В самом дворце была просто давка, все терялись, группы шли одна за другой. Оценку плохо ставлю только за организацию. Мы обратно уехали сами, потому что невыносимо была эта гонка. Возможно сама экскурсовод и интересный рассказчик, но свои знания в таких мероприятиях проявить невозможно.

Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Здравствуйте, Анастасия!

Большое спасибо за Ваш отзыв. Мы искренне сожалеем, что Ваша экскурсия не оправдала ожиданий. Ваши замечания о работе экскурсовода
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и организации группового передвижения очень важны для нас.

Мы понимаем, как важно, чтобы экскурсия проходила комфортно и информативно, и мы обязательно рассмотрим Ваши комментарии, чтобы улучшить качество наших услуг. Ваше мнение поможет нам внести необходимые изменения и обеспечить более высокий уровень организации в будущем.

Мы надеемся, что у Вас будет возможность посетить наши экскурсии снова и получить положительный опыт.

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К
Началось все с того, что номер заказа, пришедший мне в ватс ап, и тот, который пропечатан у турагента, разные. Женщина в окошке даже не предпринимала попыток найти, кто ч и
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где. В итоге я случайно увидела свой номер телефона на листке и получила билет. Далее «экскурсовод» Жаклин первым делом огласила, что автобус от Петергофа отойдет ровно в 18:10 и никого ждать не будут. Приятное начало поездки. Под «экскурсию» по городу я уснула. На месте Жаклин ужасно организовала проход группы: нам практически не было видно, куда идти. Вместо флажка у нее была красная папка-регистратор, никого из группы она не знала, не пересчитывала, не ждала. После чего нас разделили на 2 подгруппы и экскурсовод из Петергофа прекрасно провела обзорную экскурсию по нижнему парку и малому дворцу. Далее мы с подгруппой минут 10 ждали Жаклин, которая уже вошла в большой дворец и пропустила первую подгруппу по билетам, забив на нас. Нас не впускали в большой дворец, тк Жаклин не могла назвать количество уже пропущенных ею людей, называя число так: ну примерно 4-8 школьников. Ужасная неорганизованность. То, что экскурсионные группы проходят без очередей тоже вранье, мы стояли с другими людьми, кто «по билетам», в очереди, они на нас еще и наорали. Прошли мы в итоге не благодаря предпримчивости Жаклин, а потому, что женщины нашей группы организовались и не пускали никого вперед. В итоге мы потеряли минут 30 только на том, чтобы войти в большой дворец. Экскурсия была интересная и длилась сколько положено, но свободное время после нее сгорело. Мы экстренно побежали назад на автобус. Уехали мы реально в полупустом автобусе, никто никого не ждал и не пересчитывал, об удобстве гостей никто не думал.

Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв. Нам очень жаль, что организация экскурсии вас разочаровала. Мы учтем ваши замечания и постараемся улучшить контроль
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за группой и входом в дворец. Это был новый гид, мы обязательно проведем с ним беседу для улучшения организации экскурсии! Мы рады, что экскурсия по самим дворцам Вам понравилась!

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