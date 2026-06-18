Описание экскурсии
Увлекательная трассовая экскурсия. Дорога до Петергофа занимает около часа. По пути гид расскажет о Петербурге и достопримечательностях, которые вы будете проезжать.
Знакомство с Большим дворцом. Вы посетите дворец, который был заложен в 1714 году, и долгое время удивлял гостей диковинками. Пройдёте по его залам и узнаете, как его перестраивали восемь архитекторов на протяжении двух веков.
Придворцовая часть парка. Во время прогулки вы зайдёте в один из малых дворцов («Марли», Екатерининский корпус) или музей (павильон Эрмитаж, Гроты) — выбор локации на усмотрение гида и в зависимости от ситуации.
Жемчужины русского Версаля. Вы спуститесь по лестнице вдоль Большого каскада и увидите знаменитые фонтаны: «Самсона» и «Фаворитку», «Шахматную гору» и «Римские фонтаны», «Солнце» и «Раковину», «Адама и Еву», «Пирамиду», «Золотую гору» и другие.
Фонтаны-шутихи. Не обойдёте стороной и «водные забавы», которые часто устраивали в регулярных садах 18 века. Такие фонтаны необычно выглядят и могут неожиданно обрызгать водой зазевавшихся зрителей.
А также вы услышите:
- как строили пышную загородную резиденцию, пристань и каналы
- почему у пригорода два имени — Петергоф и Петродворец
- как Большой дворец пережил Вторую мировую войну
- об оригинальных задумках и истории фонтанов
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе, в салоне действует свободная рассадка
- Входные билеты включены в стоимость
- У вас останется время для самостоятельной прогулки по парку
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Обратите внимание:
После внесения предоплаты на сайте мы пришлём вам ссылку-счёт для оплаты остатка (на месте оплата не принимается).
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|6500 ₽
|Дети до 7 лет
|2950 ₽
|Пенсионеры
|6500 ₽
|Школьники
|4850 ₽
|Студенты
|6200 ₽
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