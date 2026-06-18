Приглашаем вас изучить блистательную резиденцию императорской семьи! Наша программа включает в себя самые интересные достопримечательности Петергофа: Большой и малый дворцы, а также Нижний парк с его великолепными фонтанами. Профессиональный гид поделится любопытными историями и фактами о судьбе русского Версаля.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии

Увлекательная трассовая экскурсия. Дорога до Петергофа занимает около часа. По пути гид расскажет о Петербурге и достопримечательностях, которые вы будете проезжать.

Знакомство с Большим дворцом. Вы посетите дворец, который был заложен в 1714 году, и долгое время удивлял гостей диковинками. Пройдёте по его залам и узнаете, как его перестраивали восемь архитекторов на протяжении двух веков.

Придворцовая часть парка. Во время прогулки вы зайдёте в один из малых дворцов («Марли», Екатерининский корпус) или музей (павильон Эрмитаж, Гроты) — выбор локации на усмотрение гида и в зависимости от ситуации.

Жемчужины русского Версаля. Вы спуститесь по лестнице вдоль Большого каскада и увидите знаменитые фонтаны: «Самсона» и «Фаворитку», «Шахматную гору» и «Римские фонтаны», «Солнце» и «Раковину», «Адама и Еву», «Пирамиду», «Золотую гору» и другие.

Фонтаны-шутихи. Не обойдёте стороной и «водные забавы», которые часто устраивали в регулярных садах 18 века. Такие фонтаны необычно выглядят и могут неожиданно обрызгать водой зазевавшихся зрителей.

А также вы услышите:

как строили пышную загородную резиденцию, пристань и каналы

почему у пригорода два имени — Петергоф и Петродворец

как Большой дворец пережил Вторую мировую войну

об оригинальных задумках и истории фонтанов

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автобусе, в салоне действует свободная рассадка

Входные билеты включены в стоимость

У вас останется время для самостоятельной прогулки по парку

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Обратите внимание:

После внесения предоплаты на сайте мы пришлём вам ссылку-счёт для оплаты остатка (на месте оплата не принимается).