В одной поездке вы не только увидите главные места Пушкина — Екатерининский дворец, парк и здание Царскосельского лицея.
Но также познакомитесь с трёхсотлетней историей этой загородной царской резиденции с 18 по 20 век, что часто остаётся за рамками традиционной экскурсии.
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Екатерининский дворец — официальную летнюю резиденцию Екатерины I, Елизаветы I, Екатерины II.
- Феодоровский Государев собор и Фёдоровский городок — они были построены в стиле древнего русского зодчества по приказу Николая II.
- Ратную палату — одно из зданий Фёдоровского городка и единственный в стране музей, посвящённый Первой мировой войне.
- Александровский дворец — здесь прошли последние годы жизни Николая II, и именно отсюда венценосная семья была отправлена в ссылку.
- Софийский собор — полковую церковь лейб-гвардии гусарского полка, где служили Чаадаев, Давыдов и Лермонтов.
- Здание Царскосельского лицея — место, где воспитывался Пушкин.
Вы также узнаете:
- где в Царском селе жил и работал Карамзин — автор «Истории государства Российского».
- где жили и учились Ахматова и Гумилёв.
- где в Царском селе снимали сцены из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
Организационные детали
- Поездка пройдёт на минивэне Mercedes-Benz Viano.
- Дополнительно оплачиваются билеты в Екатерининский дворец + парк — 1100 ₽ за чел.
- Программа будет интересна взрослым и детям от 6 лет.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Санкт-Петербурге
Наша компания успешно работает на рынке туристических услуг Санкт-Петербурга с 22 октября 2007 года. Мы принимаем путешественников в Петербурге и знакомим с ним наших гостей. Для нас нет мелочей в работе. Всё, что мы делаем, соответствует высокому уровню качества. Рады быть вам полезными, обращайтесь!Задать вопрос
