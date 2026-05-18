77 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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описать прогулку в трех словах. Заметен высокий профессионализм и глубокое владение историческими знаниями - помимо темы экскурсии были затронуты темы такие как Великая Отечественная война, революция и современная жизнь города. Как приятный бонус - повезло с погодой, ходить по осеннему теплому парку в окружении уже понемного желтеющей зелени под плавный рассказ с погружением в историю - лучшего времяпрепровождения в этот день сложно представить.

Если еще раз брать экскурсию по СПб - однозначно снова к вам. Остались очень теплые впечатления от посещения бриллиантового пригорода Санкт-Петербурга в компании Светланы. Вы очень светлый (простите за тавтологию)) человек, ощущение, что были знакомы всю жизнь, у вас очень хорошая энергетика, домой возвращалась заряженная настроением по полной). Отдельная признательность за красивые фото на память. Спасибо большое!