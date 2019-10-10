77 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Огромное спасибо Светлане за чудесную экскурсию по Царскому Селу. Мы прошли по историческим местам Александровского сада - места последнего проживания царской семьи. На этой пешей экскурсии мы не только узнали о архитектурных и природных особенностях парка, но много исторических фактов, связанных с этими чудесными местами. Незаметно мы переместились из парка в сам город и тут нам открылись места, до которых мы сами, наверное, не добрались бы. Оказалось, что в Царском селе столько интересных дворцов, зданий, дач. А это ведь за каждым из них стоят конкретные люди и наша история. Огромное спасибо за это Светлане. Очень жаль, что время экскурсии ограничено. Мы очень полюбили Царское село с его неповторимыми парками. Будем рады еще и еще раз посетить сей милый уголок и , конечно, надеемся встретиться и пройтись по нему в компании со Светланой.