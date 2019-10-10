77 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие в город Пушкин с профессиональным экскурсоводом и краеведом

Светлана
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Светлана – ваш гид
Я хочу пригласить вас в один из самых красивых пригородов Санкт-Петербурга, являющийся официальной летней царской резиденцией с 1741 г.

— город Пушкин.

В ходе прогулки мы увидим все основные исторические объекты города и поговорим на разные исторические темы.
От 2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии77 отзывов
4.97
Неизвестное Царское Село
Неизвестное Царское Село

Программа

  • Уголок Древней Руси,
  • Китайскую деревню,
  • Усадьбу Великого князя Бориса Владимировича,
  • Символическую могилу Г. Распутина,
  • Интимные павильоны и романтические руины Александровского парка,
  • Дворец Палей, где услышим любовную историю Великого князя Дмитрия Павловича с Коко Шанель,
  • Мы проедем по району София (город-утопия), коснемся темы оккупации г. Пушкина во время Великой Отечественной войны и утраты знаменитой Янтарной комнаты.

Организационные детали

  • Прогулка-экскурсия построена по необычному маршруту, проходящему вдали от туристических троп.
  • В экскурсию не включены билеты во дворцы (Екатерининский и Александровский) и парки. Вход в парк после 18.00 бесплатно.
Неизвестное Царское Село
Неизвестное Царское Село
Неизвестное Царское Село
Неизвестное Царское Село
Неизвестное Царское Село
Неизвестное Царское Село

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Гид по Санкт-Петербургу и пригородам высшей категории, аккредитованный Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Профессиональный экскурсовод, краевед, страстно любящий Санкт-Петербург и родной Пушкин. Собираю материалы, касающиеся времени оккупации г. Пушкина.
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77 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 октября 2019
Получили удовольствие от экскурсии! Светлана - Экскурсовод замечательный!!!
7 сентября 2019
Самый энерегичный, неравнодушный, светлый и замечательный гид! Со Светланой время пролетело незаметно, просто в прогулке и обсуждении. Счастье, что человек так много знает и так самозабвенно готов делиться своими знаниями с другими людьми, спасибо Вам огромное!
16 августа 2019
Спасибо Светлане! Нам очень понравилась экскурсия!
2 августа 2019
Очень интересная экскурсия! замечательный экскурсовод Светлана! Умная (что в данном случае не портит женщину), эрудированная, отличный рассказчик. Спасибо большое!!!
1 августа 2019
Огромное спасибо Светлане за чудесную экскурсию по Царскому Селу. Мы прошли по историческим местам Александровского сада - места последнего проживания царской семьи. На этой пешей экскурсии мы не только узнали о архитектурных и природных особенностях парка, но много исторических фактов, связанных с этими чудесными местами. Незаметно мы переместились из парка в сам город и тут нам открылись места, до которых мы сами, наверное, не добрались бы. Оказалось, что в Царском селе столько интересных дворцов, зданий, дач. А это ведь за каждым из них стоят конкретные люди и наша история. Огромное спасибо за это Светлане. Очень жаль, что время экскурсии ограничено. Мы очень полюбили Царское село с его неповторимыми парками. Будем рады еще и еще раз посетить сей милый уголок и , конечно, надеемся встретиться и пройтись по нему в компании со Светланой.
12 июля 2019
Отличная экскурсия! Все понравилось, интересные места посетили, содержательный интересный рассказ. Большое спасибо гиду Светлане, надеемся посетить ещё экскурсии с ее участием.
2 июня 2019
Замечательная прогулка по Александровскому и Екатерининскому паркам с любящей Петербург и его историю Светланой. Очень интересный и эмоциональный рассказчик. Рекомендую!
Гуляли в комфортном для нас темпе, любовались красотой парков и слушали их историю.
Безусловно, для нас это время, проведённое с пользой.
Екатерина
22 мая 2019
Светлана-прекрасный рассказчик, провела нас по всем уголкам Царского села-рассказала много исторических интересных сведений-не загружая датами, влюбила нас буквально в Царское Село-после экскурсии со Светланой решили в следующий раз остановиться не в Петербурге, а в самом Царском Селе и посетить концерты по совету Светланы. Теперь в планах Павловск-без светланы туда не поедем!
17 апреля 2019
Экскурсия очень понравилась, узнали много нового! С удовольствием сходим еще на какую-нибудь экскурсию к этому гиду!:)
10 марта 2019
Если вы цените интеллект, эрудицию в сочетании с утонченным юмором и хорошими знаниями истории, это ваш шанс прекрасно провести время и узнать много нового, чего вы не вычитаете в учебниках и интернете. Светлана -прекрасный Гид, умеющий заинтересовать любого туриста рассказами о родной культуре и не только . Не часто встретишь человека, который бы с такой любовью подходил к предмету ознакомления. Отдельное спасибо за вершину мужской красоты - Аполлона Бельведерского.
Ещё 67 отзывов

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