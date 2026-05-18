77 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю вас в один из самых красивых пригородов Петербурга — город Пушкин, который с 1741 года служил официальной летней резиденцией российских императоров. Во время прогулки мы увидим главные достопримечательности и затронем множество исторических тем.
Описание экскурсии
- Уголок Древней Руси.
- Китайская деревня.
- Усадьба Великого князя Бориса Владимировича.
- Символическая могила Григория Распутина.
- Интимные павильоны и романтические руины Александровского парка.
- Дворец Палей, где вы услышите любовную историю Великого князя Дмитрия Павловича и Коко Шанель.
- Район София (город-утопия) — коснёмся темы оккупации Пушкина во время Великой Отечественной войны и утраты знаменитой Янтарной комнаты.
Организационные детали
- Экскурсия начинается уже в Царском Селе, куда вам нужно добраться самостоятельно. Либо возможен трансфер по запросу (оплачивается дополнительно).
- Прогулка-экскурсия построена по необычному маршруту, проходящему вдали от туристических троп.
- Посещение дворцов (Екатерининский и Александровский) по желанию и оплачивается отдельно — подробности уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 6435 туристов
Гид по Санкт-Петербургу и пригородам высшей категории, аккредитованный Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Профессиональный экскурсовод и краевед, страстно люблю Санкт-Петербург и родной Пушкин. Собираю материалы о времени оккупации Пушкина, интересуюсь историей
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 115 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мы были на экскурсии у Светланы в прошлом году. Испытали невероятный восторг от знаний, компетенций, человеческого подхода. В этом году друг полетел в Царское село по делам и я посоветовал
+2
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А
Большое спасибо Светлане за прекрасное проведенное время ❤️🥰 Очень приятная женщина.
Так как мы были последний день (03.12.2025)в Санкт-Петербурге, я решила взять экскурсию, но перепутала даты, заказала экскурсию на 04.12.
Созвонившись со Светланой, она без проблем встретилась с нами 03.12 и мы провели с пользой время, ещё и посетили замечательный Екатерининский дворец ❤️✨
Так как мы были последний день (03.12.2025)в Санкт-Петербурге, я решила взять экскурсию, но перепутала даты, заказала экскурсию на 04.12.
Созвонившись со Светланой, она без проблем встретилась с нами 03.12 и мы провели с пользой время, ещё и посетили замечательный Екатерининский дворец ❤️✨
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Светлана, большое спасибо за замечательную экскурсию!
Очень живо и легко!
Советую всем без исключения, это большое удовольствие- слушать, удивляться и познавать💗💗💗
Очень живо и легко!
Советую всем без исключения, это большое удовольствие- слушать, удивляться и познавать💗💗💗
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Е
Светлана-редкий экскурсовод! Помимо огромного объёма знаний она умеет так неординарно, с юмором подать информацию, что её хочется слушать целый день. Спасибо за прогулку в Пушкине!
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Светлана изумительно творческий и харизматичный экскурсовод!) В монолог фактов мастерски вставляла и стихи, и песни, прям пропитались атмосферой прошлого! По нашей просьбе поделилась списком литературы, где можно еще узнать об
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К
Хочу выразить благодарность Светлане за чудесный день в Пушкине. За короткое время Светлана рассказала максимум информации, описав каждый уголок парка в мельчайших подробностях. Живо, интересно, легко - вот как можно
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