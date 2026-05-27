Эта экскурсия для тех, кто хочет углубиться в историю известных достопримечательностей Санкт-Петербурга. Вы увидите императорскую резиденцию, прогуляетесь по одному из самых красивых парков города.
Узнаете, как Пётр Великий создавал первую фонтанную систему в России, расшифруете аллегории скульптур и вспомните героев басен у памятника Крылову.
Описание экскурсии
Вот наш маршрут:
- Памятник Петру I в Инженерном сквере.
- Михайловский замок (без посещения).
- Чижик-Пыжик.
- Летний сад.
О чём мы поговорим:
- об истории места, на котором был построен Михайловский замок.
- судьбе самого загадочного императора России Павла I.
- событиях и предзнаменованиях, сыгравших роковую роль в его жизни.
- Летнем саде как воплощении новаторских идей Петра I.
- истории создания первой фонтанной системы в России.
- мифах и легендах античного мира, герои которых воспроизведены в скульптурах Летнего сада.
- персонажах из басен Крылова — почти все животные с пьедестала памятника баснописцу, за исключением трёх, жили в мастерской скульптора Клодта.
Организационные детали
- Экскурсия предназначена для взрослых и детей от 10 лет.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Инженерном сквере
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 994 туристов
Я и мои коллеги — гиды с аккредитацией. Наше призвание — делиться знаниями и страстью к истории и культуре Санкт-Петербурга. С большим энтузиазмом проводим экскурсии по достопримечательностям, рассказываем увлекательные истории, раскрываем секреты искусства и великих личностей. На наших экскурсиях вы погружаетесь в историю легендарных и уникальных мест, чтобы получить незабываемый опыт от своего путешествия.
