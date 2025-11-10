Петербург туристический — это Невский проспект, соборы и дворцы. Но насладиться красотой и ощутить дух города мы предлагаем на Петроградской стороне. Вы увидите лицо Петербурга, его шарм, изысканность и утончённость.
Мы поговорим об архитектурных стилях, заглянем во дворы и парадные, отметим признаки классового разделения на примере одного из домов.
Описание экскурсии
- Улицы Петроградской стороны. Около 80% кино и сериалов были сняты именно здесь, на этих улицах и в этих домах
- Лабиринты дворов-колодцев. Вы прогуляетесь по ним и узнаете их историю. А мы покажем то, что скрыто от глаз
- Доходные дома: Бухарский дом, дом Бенуа, дом художников и другие. Над этими проектами трудились лучшие архитекторы
- Ключевые локации Петроградки: Австрийская площадь, театр им. Миронова, Ботанический сад, набережная Карповки, а также дом-участник съёмок фильма «Сёстры» Сергея Бодрова
Вы увидите лучшие места для фото, а гид поможет сделать удачные кадры.
Вы узнаете:
- Как и где жила богема 19 и начала 20 века
- Как представители разных слоёв общества уживались под одной крышей
- Чем парадная отличается от подъезда
- Что такое чёрный ход и для чего он нужен
- Сколько нужно было денег, чтобы построить дом
- На каких этажах жили богачи 100 лет назад
Организационные детали
- Мы уважительно относимся к участникам прогулки, жителям домов и прохожим, поэтому не допускаем на экскурсию путешественников в нетрезвом виде
- Экскурсия подойдёт детям от 12 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|800 ₽
|Дети до 12 лет
|720 ₽
|Пенсионеры
|720 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Петроградская»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 8321 туриста
Родился и вырос в Петербурге — городе, где каждый дом хранит историю, а каждая улочка полна загадок. Именно здесь началась любовь к экскурсиям и авторским маршрутам. Сегодня вместе с командой создаёмЗадать вопрос
