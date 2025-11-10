Мои заказы

Дворы-колодцы и шикарные парадные Петроградской стороны

Отыскать душу города на богемной Петроградке
Петербург туристический — это Невский проспект, соборы и дворцы. Но насладиться красотой и ощутить дух города мы предлагаем на Петроградской стороне. Вы увидите лицо Петербурга, его шарм, изысканность и утончённость.

Мы поговорим об архитектурных стилях, заглянем во дворы и парадные, отметим признаки классового разделения на примере одного из домов.
Время начала: 12:00

Описание экскурсии

  • Улицы Петроградской стороны. Около 80% кино и сериалов были сняты именно здесь, на этих улицах и в этих домах
  • Лабиринты дворов-колодцев. Вы прогуляетесь по ним и узнаете их историю. А мы покажем то, что скрыто от глаз
  • Доходные дома: Бухарский дом, дом Бенуа, дом художников и другие. Над этими проектами трудились лучшие архитекторы
  • Ключевые локации Петроградки: Австрийская площадь, театр им. Миронова, Ботанический сад, набережная Карповки, а также дом-участник съёмок фильма «Сёстры» Сергея Бодрова

Вы увидите лучшие места для фото, а гид поможет сделать удачные кадры.

Вы узнаете:

  • Как и где жила богема 19 и начала 20 века
  • Как представители разных слоёв общества уживались под одной крышей
  • Чем парадная отличается от подъезда
  • Что такое чёрный ход и для чего он нужен
  • Сколько нужно было денег, чтобы построить дом
  • На каких этажах жили богачи 100 лет назад

Организационные детали

  • Мы уважительно относимся к участникам прогулки, жителям домов и прохожим, поэтому не допускаем на экскурсию путешественников в нетрезвом виде
  • Экскурсия подойдёт детям от 12 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный800 ₽
Дети до 12 лет720 ₽
Пенсионеры720 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Петроградская»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав
Вячеслав — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 8321 туриста
Родился и вырос в Петербурге — городе, где каждый дом хранит историю, а каждая улочка полна загадок. Именно здесь началась любовь к экскурсиям и авторским маршрутам. Сегодня вместе с командой создаём
прогулки по Северной столице, в которые вложены душа и внимание к каждой детали. Эти маршруты — не просто экскурсии, а живые истории, позволяющие почувствовать настоящий Петербург, увидеть его скрытые уголки и узнать тайны, незаметные на первый взгляд. Всегда рады делиться любовью к городу и делать каждую встречу особенной. Добро пожаловать в Петербург — и до скорой встречи!

