Приглашаем в зимнее путешествие по усадьбам Выборга и окрестностей.Вы не только рассмотрите архитектуру и погрузитесь в историю мест, но и попробуете любимое императорское угощение, горячий напиток на основе вина и

несколько сортов тёмного пива прямо из погреба. Зайдёте в гости к бюргеру и побываете в усадьбе 16 века, одной из старейших в Ленинградской области. Прогуляетесь по аутентичному Выборгу и тропам скального пейзажного парка «Монрепо». Старт и финиш в Санкт-Петербурге.

