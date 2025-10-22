Вы не только рассмотрите архитектуру и погрузитесь в историю мест, но и попробуете любимое императорское угощение, горячий напиток на основе вина и
Описание тура
Организационные детали
Вы можете оплатить тур полностью или внести предоплату 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее, чем за 14 дней до начала вашего путешествия.
За несколько дней до начала тура вы получите ФИО и телефон вашего гида, точное время и место встречи в первый день.
Проживание. В гостинице «Дружба» 3* в стандартных 1-, 2-, 3-местных номерах (стоимость зависит от номера). Санузел в номере. Полотенца предоставляются. Есть фен, Wi-Fi. Утром можно бесплатно посетить сауну. Если все места в «Дружбе» будут заняты, предложим варианты в гостинице «Выборг» или аналогичной. Также вы можете приобрести тур без включённого проживания и питания.
Питание. В стоимость включены завтрак «шведский стол» и 2 обеда в кафе. Также вы попробуете глёг, крендель и пиво. Ужины оплачиваются отдельно.
Транспорт. Автобус туристического класса.
Дети. Рекомендуем брать детей со школьного возраста.
Уровень сложности. В программе есть пешеходные экскурсии по городу с остановками на отдых.
Программа тура по дням
Музей-усадьба Репина и дегустация пива в усадьбе Киискиля
В 9:30 встречаемся на Московском вокзале.
По дороге в Выборг вы узнаете об исторических событиях, происходивших на этой земле, и посетите музей-усадьбу И. Е. Репина «Пенаты». В доме художника увидите большую мастерскую и рассмотрите интерьер начала 20 века.
После обеда отправимся в усадьбу Киискиля, история которой связана с российским пивоварением. Вы побываете в здании 16 века, где до сих пор ведётся реставрация, а затем продегустируете хмельной напиток.
В 18:30 заселимся в гостиницу.
Монрепо, дегустация в усадьбе Бюргера и прогулка по Выборгу
Сегодня отправимся в скальный пейзажный парк «Монрепо». Он находится на бывшей частной территории баронов, служивших России на поприще просвещения и дипломатии. С французского название парка переводится как «мой покой», «моё вдохновение». Прогуляемся по романтичным аллеям, полюбуемся Выборгским заливом, посидим на скамье возле столетней берёзы. Также в «Монрепо» увидим Главный усадебный дом, памятник эпохи классицизма.
Далее зайдём в усадьбу Бюргера, где попробуем императорское угощение, которое подавали ко двору Петра I и отправляли Александру III. Здесь мы перевоплотимся в героев средневекового Выборга, продегустируем не только крендель, но и глёг — горячий напиток на основе красного вина.
После обеда прогуляемся по центру Выборга. Вы увидите Рыночную площадь, соборы, башню и бастион. Послушаете легенды, узнаете о тайнах и истории города. Затем у вас будет полтора часа свободного времени на покупку сувениров и самостоятельную прогулку.
В 18:00 выезжаем в Санкт-Петербург. На Московском вокзале — ориентировочно в 21:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местный номер (за одного)
|15 500 ₽
|Доп. место в 2-местном номере
|14 100 ₽
|1-местный номер
|18 100 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак и обеды
- Все переезды по программе от Санкт-Петербурга в Выборг и обратно
- Дегустация кренделя и глёга в усадьбе Бюргера
- Дегустация пива в усадьбе Киискиля
- Входные билеты на объекты по программе
- Экскурсионное сопровождение
- Индивидуальные наушники
- Утренняя сауна в гостинице
Что не входит в цену
- Билеты до Санкт-Петербурга и обратно в ваш город
- Ужины
- Повышение категории номера (улучшенный) - цены по запросу
- 1-местное размещение - 15 950 ₽
- Размещение на доп. месте в 2-местном номере - 13 350 ₽ за тур
- Стоимость тура без проживания и питания (только экскурсии и трансфер) - 9050 ₽
- Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее чем за 14 дней до начала вашего путешествия