4 усадьбы, дегустации и парк «Монрепо»: на праздники в Выборг

Узнать о тайнах и истории архитектурных комплексов и отведать пива из погреба, глёга и кренделя
Приглашаем в зимнее путешествие по усадьбам Выборга и окрестностей.

Вы не только рассмотрите архитектуру и погрузитесь в историю мест, но и попробуете любимое императорское угощение, горячий напиток на основе вина и
читать дальше

несколько сортов тёмного пива прямо из погреба. Зайдёте в гости к бюргеру и побываете в усадьбе 16 века, одной из старейших в Ленинградской области. Прогуляетесь по аутентичному Выборгу и тропам скального пейзажного парка «Монрепо». Старт и финиш в Санкт-Петербурге.

Ближайшие даты:
4
янв
Время начала: 09:30

Описание тура

Организационные детали

Вы можете оплатить тур полностью или внести предоплату 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее, чем за 14 дней до начала вашего путешествия.

За несколько дней до начала тура вы получите ФИО и телефон вашего гида, точное время и место встречи в первый день.

Проживание. В гостинице «Дружба» 3* в стандартных 1-, 2-, 3-местных номерах (стоимость зависит от номера). Санузел в номере. Полотенца предоставляются. Есть фен, Wi-Fi. Утром можно бесплатно посетить сауну. Если все места в «Дружбе» будут заняты, предложим варианты в гостинице «Выборг» или аналогичной. Также вы можете приобрести тур без включённого проживания и питания.

*Фото гостиницы взяты с сайта ostrovok.ru

Питание. В стоимость включены завтрак «шведский стол» и 2 обеда в кафе. Также вы попробуете глёг, крендель и пиво. Ужины оплачиваются отдельно.

Транспорт. Автобус туристического класса.

Дети. Рекомендуем брать детей со школьного возраста.

Уровень сложности. В программе есть пешеходные экскурсии по городу с остановками на отдых.

Программа тура по дням

1 день

Музей-усадьба Репина и дегустация пива в усадьбе Киискиля

В 9:30 встречаемся на Московском вокзале.

По дороге в Выборг вы узнаете об исторических событиях, происходивших на этой земле, и посетите музей-усадьбу И. Е. Репина «Пенаты». В доме художника увидите большую мастерскую и рассмотрите интерьер начала 20 века.

После обеда отправимся в усадьбу Киискиля, история которой связана с российским пивоварением. Вы побываете в здании 16 века, где до сих пор ведётся реставрация, а затем продегустируете хмельной напиток.

В 18:30 заселимся в гостиницу.

2 день

Монрепо, дегустация в усадьбе Бюргера и прогулка по Выборгу

Сегодня отправимся в скальный пейзажный парк «Монрепо». Он находится на бывшей частной территории баронов, служивших России на поприще просвещения и дипломатии. С французского название парка переводится как «мой покой», «моё вдохновение». Прогуляемся по романтичным аллеям, полюбуемся Выборгским заливом, посидим на скамье возле столетней берёзы. Также в «Монрепо» увидим Главный усадебный дом, памятник эпохи классицизма.

Далее зайдём в усадьбу Бюргера, где попробуем императорское угощение, которое подавали ко двору Петра I и отправляли Александру III. Здесь мы перевоплотимся в героев средневекового Выборга, продегустируем не только крендель, но и глёг — горячий напиток на основе красного вина.

После обеда прогуляемся по центру Выборга. Вы увидите Рыночную площадь, соборы, башню и бастион. Послушаете легенды, узнаете о тайнах и истории города. Затем у вас будет полтора часа свободного времени на покупку сувениров и самостоятельную прогулку.

В 18:00 выезжаем в Санкт-Петербург. На Московском вокзале — ориентировочно в 21:00.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местный номер (за одного)15 500 ₽
Доп. место в 2-местном номере14 100 ₽
1-местный номер18 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак и обеды
  • Все переезды по программе от Санкт-Петербурга в Выборг и обратно
  • Дегустация кренделя и глёга в усадьбе Бюргера
  • Дегустация пива в усадьбе Киискиля
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Экскурсионное сопровождение
  • Индивидуальные наушники
  • Утренняя сауна в гостинице
Что не входит в цену
  • Билеты до Санкт-Петербурга и обратно в ваш город
  • Ужины
  • Повышение категории номера (улучшенный) - цены по запросу
  • 1-местное размещение - 15 950 ₽
  • Размещение на доп. месте в 2-местном номере - 13 350 ₽ за тур
  • Стоимость тура без проживания и питания (только экскурсии и трансфер) - 9050 ₽
  • Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее чем за 14 дней до начала вашего путешествия
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал, 9:30
Завершение: Санкт-Петербург, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 119 туристов
Мы туроператор. Организуем путешествия в Санкт-Петербург и по России с 2000 года. Состоим в Ассоциации международного сотрудничества в туризме, являемся членом Ассоциации Туроператоров, на связи с путешественниками 24/7. В нашей команде только аккредитованные гиды, а программы продуманы и отработаны до мелочей.
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

