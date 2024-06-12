Гран-тур Вся Карелия. Лайт

Гран-тур Вся Карелия
Совершите ваше личное большое путешествие по Карелии! Вас ждет дивная красота природы Русского Севера и продуманный маршрут с веселыми интерактивами, познавательными экскурсиями, посещением питомника хаски, фермы северных оленей и жемчужины Карелии — горного парка «Рускеала».
Гран-тур Вся Карелия. Лайт
Гран-тур Вся Карелия. Лайт
Гран-тур Вся Карелия. Лайт
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Что вас ожидает:

  • Фермерская усадьба
  • Александро-Свирский монастырь
  • Олонец - Музей карелов-ливвиков
  • Деревня Киндасово
  • Петрозаводск
  • Водопады Ахвенкоски
  • Горный парк «Рускеала»

Описание тура

Что вас ждет

Что должен увидеть каждый гость Карелии? Ответ – в нашем туре! «Гран-тур» — так раньше называлось путешествие, в которое отправлялись аристократы, чтобы увидеть мир. Таким образом они знакомились с другими странами, их обычаями и особенностями. Отсюда и название — Grand Tour, «большое путешествие». Мы предлагаем совершить ваш личный гран-тур по Карелии! Вас ждет дивная красота природы Русского Севера и продуманный маршрут с веселыми интерактивами, познавательными экскурсиями, посещением питомника хаски, фермы северных оленей и жемчужины Карелии — горного парка «Рускеала»! Важно! Правила оплаты тура от организатора:Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель категории «Экстра»26 750 ₽
Отель категории «Оптима»15 950 ₽
Отель категории «Бюджет»14 450 ₽
Отель категории «Хит»19 250 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Фермерская усадьба
  • Александро-Свирский монастырь
  • Олонец - Музей карелов-ливвиков
  • Деревня Киндасово
  • Петрозаводск
  • Водопады Ахвенкоски
  • Горный парк «Рускеала»
Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи
  • Завтраки в отеле (кроме категории размещения «бюджет»)
  • Посещение Александро-Свирского монастыря
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Посещение фирменного магазина при форелевом хозяйстве
  • Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с местным гидом
  • Экскурсия по Олонецкому музею карелов-ливвиков
  • Входные билеты в Олонецкий музей
  • Интерактивная программа в веселой деревне Киндасово
  • Входные билеты в парк "Вотчина Талви Укко" и экскурсия "Северная сага"
  • Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
Что не входит в цену
  • "Ж/д билеты: ретропоезд"Рускеала " - Сортавала", "Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 500-700 руб. /чел.", " Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб. /чел
  • Дети до 7 лет - бесплатно, дети от 7 до 14 лет - 300 руб. /чел., студенты (очн.) - 300 руб. /чел., пенсионеры - 300 руб. /чел. ", "Входной билет в горный парк "Рускеала": по ценам в кассе"
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завершение: М. Площадь Восстания, Лиговский просп., 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
  • Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Внимание! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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