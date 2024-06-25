Настоящий отпуск в окружении потрясающей северной природы! За пять дней мы отправимся в путешествие по маршруту, завоевавшему множество наград, и увидим все самые главные достопримечательности Карелии. Помимо этого каждый сможет сделать свой отпуск идеальным, настроив его под себя.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ваш гид в Санкт-Петербурге

Скантур Ваш гид в Санкт-Петербурге

Время начала: 07:00

Описание тура

Увлекательное путешествие по Карелии

Летний тур в Карелию – это возможность насладиться уникальными природными пейзажами и культурными сокровищами региона. Вы сможете познакомиться с творениями талантливых мастеров, которые делают этот край поистине уникальным.

Что вас ждет в этом путешествии?

Захватывающие экскурсии по природным достопримечательностям.

Посещение одного из крупнейших питомников хаски и северных оленей.

Встречи с местными жителями, которые поделятся душевными традициями и культурой.

Увлекательные истории о природе, этносе и истории региона.

Комфорт для всех

Программа тура разработана с учетом удобства путешественников всех возрастов. Неторопливый темп и достаточное количество свободного времени позволят вам наслаждаться каждым моментом.

Важно знать

Обратите внимание на правила оплаты тура от организатора:

Предоплата осуществляется на платформе «Спутник8». Остаток суммы необходимо оплатить по ссылке организаторов в течение 2-х дней после подтверждения заявки.

Не упустите шанс окунуться в атмосферу Карелии и создать незабываемые воспоминания!