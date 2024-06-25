Настоящий отпуск в окружении потрясающей северной природы! За пять дней мы отправимся в путешествие по маршруту, завоевавшему множество наград, и увидим все самые главные достопримечательности Карелии. Помимо этого каждый сможет сделать свой отпуск идеальным, настроив его под себя.
Описание тура
Увлекательное путешествие по Карелии
Летний тур в Карелию – это возможность насладиться уникальными природными пейзажами и культурными сокровищами региона. Вы сможете познакомиться с творениями талантливых мастеров, которые делают этот край поистине уникальным.
Что вас ждет в этом путешествии?
- Захватывающие экскурсии по природным достопримечательностям.
- Посещение одного из крупнейших питомников хаски и северных оленей.
- Встречи с местными жителями, которые поделятся душевными традициями и культурой.
- Увлекательные истории о природе, этносе и истории региона.
Комфорт для всех
Программа тура разработана с учетом удобства путешественников всех возрастов. Неторопливый темп и достаточное количество свободного времени позволят вам наслаждаться каждым моментом.
Важно знать
Обратите внимание на правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата осуществляется на платформе «Спутник8».
- Остаток суммы необходимо оплатить по ссылке организаторов в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Не упустите шанс окунуться в атмосферу Карелии и создать незабываемые воспоминания!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фермерская усадьба
- Александро-Свирский монастырь
- Олонец. Музей карелов-ливвиков
- Деревня Киндасово
- Петрозаводск
- Вулкан Гирвас
- Заповедник и водопад Кивач
- Питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции ТалвиУкко
- Экскурсия на остров Кижи (По желанию, за доп. плату)
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Ретропоезд (по желанию)
- Валаам
- Ладожские шхеры
- Экспедиция к лесным водопадам и месторождению камня граната
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи
- Проживание в отеле выбранной категории в регионе города Сортавала (2 ночи)
- Завтраки в отеле (кроме категории размещения «бюджет»)
- Посещение древнего вулкана Гирвас
- Посещение водопада Кивач
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
- Посещение фирменного магазина при форелевом хозяйстве
- Посещение Александро-Свирского монастыря
- Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с местным гидом
- Экскурсия по Олонецкому музею карелов-ливвиков
- Входные билеты в Олонецкий музей
- Интерактивная программа в веселой деревне Киндасово
- Входные билеты в заповедник «Кивач»
- Входные билеты в парк "Вотчина Талви Укко" и экскурсия "Северная сага", включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, саамской деревни, подворья с домашними животными, гранд-макета "Карелия"/nВ период новогодних праздников (30.12.2023 - 08.01.2024) посещение дворца Снегурочки Лумикки, осмотр гранд-макета Карелия и визит в резиденцию не входит в стоимость и приобретается по желанию на месте.
- Входные билеты в Музей изобразительных искусств Республики Карелия
- Входные билеты в горный парк «Рускеала»
- Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку "Рускеала" с аттестованным местным гидом
- Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
- Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
- Интерактивная программа"Вселенная "Калевала" в Музее изобразительных искусств Республики Карелия
- Входные билеты на территорию вулкана Гирвас
Что не входит в цену
- ВАЖНО! ПОДСЕЛЕНИЯ НЕТ. Турист, путешествующий один, бронирует одноместный номер.
- Ж/д билеты: ретропоезд «Рускеала» - Сортавала
- При посещении особо охраняемых природных территорий Карелии, по постановлению Правительства, взимается обязательный платеж за посещение объектов:/n - Белые мосты/n - Валаамский архипелаг/n - Парк «Ладожские шхеры» (на основании статьи № 15 ФЗ № 33-ФЗ) /n/nОплата производится самостоятельно до начала тура. За несоблюдение требований предусмотрена административная ответственность (ст. 8.39 КоАП РФ).
- Экскурсия к древним водопадам (возможна отмена по погодным условиям): 2900 руб. /взр., 2400 руб./ребенок до 9 лет включительно
- Экскурсия по Ладожским шхерам на катере: 2900 руб. /чел. /nСтоимость услуги указана предварительно и может быть увеличена ближе к сезону навигации
- Экскурсия на о. Валаам на метеоре с местным гидом из Сортавала (возможна отмена по погодным условиям): 6500 руб. /взр., 3250 руб. /дети до 12 лет, бесплатно - дети до 6 лет/nЦена для туров с отправлением на Валаам ПО СУББОТАМ в период с 01.06 по 31.08.2025, а также для туров с отправлением на Валаам 12.06.2025: 6900 руб. /взр., 3650 руб. /дети до 12 лет, дети до 6 лет - бесплатно
- Водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер: 6500 руб. /взр., 3250 руб./дети до 9 лет включительно
- Экскурсия на о. Кижи на «Метеоре»: 6800 руб. /взр. 6300 руб./чел - студенты 17+ лет, пенсионеры, льготные категории граждан 4450 руб. / дети от 2 до 17 лет
- Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 750-900 руб. /чел.
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 500 руб. /чел., /nдети до 7 лет - бесплатно, дети от 7 до 14 лет - 400 руб. /чел., студенты (очн.) - 400 руб. /чел., пенсионеры - 400 руб. /чел.
- Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завершение: СТ.М. «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
25 июн 2024
Е
Екатерина
10 июн 2024
Всем здравствуйте. Вот сегодня приехали домой из тура по Карелии. Всё было на очень хорошем уровне. Забирали нас от площади Восстания, всё чётко. Экскурсовод Руслана и водитель Александр, замечательные. Подача
Т
Татьяна
9 июн 2024
Это был потрясающий отпуск! Очень понравилось путешествие, охватили много интересных мест (брала самый насыщенный вариант тура): увидела Петрозаводск, Кижи, Валаам, Ладожские шхеры и нерпу, добывала гранат, наслаждалась самыми разными водопадами
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