Встречаемся и отправляемся в путь. Поговорим о прошлом карельских земель, природе и традициях. Первая остановка — крепость Корела, которая принадлежала шведам, финнам и русским, претерпела 44 осады, а после служила тюрьмой для узников.

На берегу Ладоги посмотрим на маяк. Пересечём границу с Карелией и отпразднуем это карельским чаем на водопаде Асилан, чей исток находится в Финляндии.

Доедем до Журавлиной реки — Куркийоки, где в деревушке у городища Линнамяки в доме 19 века жил биолог доктор Вели Рясянен. Здесь основан краеведческий центр, в котором вы познакомитесь с историей, жизнью и бытом древних карел.

По возможности посетим музей-усадьбу финского архитектора Ларса Сонка. Затем отправимся в этнопарк «Долина Водопадов». Погуляем вдоль речки Йийоки, покормим оленей, сделаем фото с хаски и постреляем из лука.

На обед при желании угостимся ухой лохикейто, чаем и калитками из ржаного теста с разными начинками. Осмотрим финскую кирху Лумиваара, чудом дожившую до наших дней. Побываем в «Городе ангелов». Здесь, на развалинах лютеранского храма Яккима, расположились вырезанные из дерева фигурки ангелов.

Завершим день в Сортавале. Прогуляемся по историческому центру. Поговорим о судьбе города, северном модерне, рунопевцах, выдающихся зданиях и архитекторах. Выйдем на набережную, откуда отправляются кораблики на Валаам. Затем поужинаем. В летнее время, если останутся силы, поднимемся на гору Кухавуори, откуда нам откроется вид на крыши города, леса, скалы и озеро Айранне.

За день проедем 340 км.