Индивидуальная поездка в Северное Приладожье из Санкт-Петербурга

Полюбоваться сочетанием воды и мрамора в парке «Рускеала», заглянуть в музеи и погулять по Сортавале
Приглашаем в фантастическую Карелию, где скалы поднимаются прямо из воды, извилистые шхеры разрезают сушу, а серебристые сосны подпирают небо. Здесь слагались руны «Калевалы», а жители до сих пор просят покровительства
у хозяев леса и воды. Мы погуляем по берегу Ладоги, осмотрим древние городище Паасо, кирхи и крепости.

Окунёмся в эпоху Средневековья и жизнь викингов в историческом парке «Бастион», полюбуемся водопадами и заглянем в художественную галерею Кронида Гоголева.

А в знаменитом горном парке поговорим о том, как добывали мрамор для строительства дворцов Петербурга.

Описание экскурсии

Организационные детали

Одевайтесь по погоде, позаботьтесь об удобной обуви.

Программа тура по дням

1 день

Приозерск, Куркийоки-Лумиваара, Лахденпохья, Сортавала

Встречаемся и отправляемся в путь. Поговорим о прошлом карельских земель, природе и традициях. Первая остановка — крепость Корела, которая принадлежала шведам, финнам и русским, претерпела 44 осады, а после служила тюрьмой для узников.

На берегу Ладоги посмотрим на маяк. Пересечём границу с Карелией и отпразднуем это карельским чаем на водопаде Асилан, чей исток находится в Финляндии.

Доедем до Журавлиной реки — Куркийоки, где в деревушке у городища Линнамяки в доме 19 века жил биолог доктор Вели Рясянен. Здесь основан краеведческий центр, в котором вы познакомитесь с историей, жизнью и бытом древних карел.

По возможности посетим музей-усадьбу финского архитектора Ларса Сонка. Затем отправимся в этнопарк «Долина Водопадов». Погуляем вдоль речки Йийоки, покормим оленей, сделаем фото с хаски и постреляем из лука.

На обед при желании угостимся ухой лохикейто, чаем и калитками из ржаного теста с разными начинками. Осмотрим финскую кирху Лумиваара, чудом дожившую до наших дней. Побываем в «Городе ангелов». Здесь, на развалинах лютеранского храма Яккима, расположились вырезанные из дерева фигурки ангелов.

Завершим день в Сортавале. Прогуляемся по историческому центру. Поговорим о судьбе города, северном модерне, рунопевцах, выдающихся зданиях и архитекторах. Выйдем на набережную, откуда отправляются кораблики на Валаам. Затем поужинаем. В летнее время, если останутся силы, поднимемся на гору Кухавуори, откуда нам откроется вид на крыши города, леса, скалы и озеро Айранне.

За день проедем 340 км.

2 день

Паасо, Рускеала, водопад Ахинкоски, плотина Ляскеля, музеи Сортавалы, этнопарк «Бастион»

Утром посетим городище Паасо, где в древности находилась цитадель. Поднимемся наверх, чтобы насладиться головокружительными пейзажами и послушать пение птиц.

Побываем в горном парке «Рускеала»: 250 лет здесь добывали мрамор для строительства соборов и храмов Петербурга. Сейчас выработки и штольни заполнены изумрудной водой, а на отвесных мраморных стенах растут реликтовые сосны.

После переберёмся туда, где бешеная река Тохмайоки огибает скалы. Пройдём по лесной тропинке, украшенной сказочными фигурками, и по подвесным мостикам через рыжий водопад Ахинкоски.

По извилистой «голубой дороге» и кромке Ладожских шхер направимся к бурной плотине Ляскеля. При желании посетим «Северную Фиваиду» — духовно-просветительский комплекс с деревянными храмами, копиями северных часовен 14-19 веков.

Остановимся у дачи аптекаря Яскеляйнена, ныне Дома композиторов. Тут отдыхали известные музыканты и на свет появилась песня «Долго будет Карелия сниться». Вернувшись в Сортавалу, заглянем в музей Кронида Гоголева и посмотрим на картины в технике резьбы по дереву.

После обеда едем в этнопарк «Бастион»: окунёмся в эпоху Средневековья, жизнь викингов, новгородцев и карел, некогда населявших эти земли. Затем — обратный путь в Петербург. в Петербург.

Всего проедем 380 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по программе
  • Услуги профессионального гида
Что не входит в цену
  • Проживание (в том числе для гида)
  • Питание (в том числе для гида)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, 7:00
Завершение: Санкт-Петербург, 22:30
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Элеонора
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует уже достаточно давно, средний стаж работы —
10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.

от 44 000 ₽ за тур