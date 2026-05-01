Описание экскурсии
Организационные детали
Одевайтесь по погоде, позаботьтесь об удобной обуви.
Программа тура по дням
Приозерск, Куркийоки-Лумиваара, Лахденпохья, Сортавала
Встречаемся и отправляемся в путь. Поговорим о прошлом карельских земель, природе и традициях. Первая остановка — крепость Корела, которая принадлежала шведам, финнам и русским, претерпела 44 осады, а после служила тюрьмой для узников.
На берегу Ладоги посмотрим на маяк. Пересечём границу с Карелией и отпразднуем это карельским чаем на водопаде Асилан, чей исток находится в Финляндии.
Доедем до Журавлиной реки — Куркийоки, где в деревушке у городища Линнамяки в доме 19 века жил биолог доктор Вели Рясянен. Здесь основан краеведческий центр, в котором вы познакомитесь с историей, жизнью и бытом древних карел.
По возможности посетим музей-усадьбу финского архитектора Ларса Сонка. Затем отправимся в этнопарк «Долина Водопадов». Погуляем вдоль речки Йийоки, покормим оленей, сделаем фото с хаски и постреляем из лука.
На обед при желании угостимся ухой лохикейто, чаем и калитками из ржаного теста с разными начинками. Осмотрим финскую кирху Лумиваара, чудом дожившую до наших дней. Побываем в «Городе ангелов». Здесь, на развалинах лютеранского храма Яккима, расположились вырезанные из дерева фигурки ангелов.
Завершим день в Сортавале. Прогуляемся по историческому центру. Поговорим о судьбе города, северном модерне, рунопевцах, выдающихся зданиях и архитекторах. Выйдем на набережную, откуда отправляются кораблики на Валаам. Затем поужинаем. В летнее время, если останутся силы, поднимемся на гору Кухавуори, откуда нам откроется вид на крыши города, леса, скалы и озеро Айранне.
За день проедем 340 км.
Паасо, Рускеала, водопад Ахинкоски, плотина Ляскеля, музеи Сортавалы, этнопарк «Бастион»
Утром посетим городище Паасо, где в древности находилась цитадель. Поднимемся наверх, чтобы насладиться головокружительными пейзажами и послушать пение птиц.
Побываем в горном парке «Рускеала»: 250 лет здесь добывали мрамор для строительства соборов и храмов Петербурга. Сейчас выработки и штольни заполнены изумрудной водой, а на отвесных мраморных стенах растут реликтовые сосны.
После переберёмся туда, где бешеная река Тохмайоки огибает скалы. Пройдём по лесной тропинке, украшенной сказочными фигурками, и по подвесным мостикам через рыжий водопад Ахинкоски.
По извилистой «голубой дороге» и кромке Ладожских шхер направимся к бурной плотине Ляскеля. При желании посетим «Северную Фиваиду» — духовно-просветительский комплекс с деревянными храмами, копиями северных часовен 14-19 веков.
Остановимся у дачи аптекаря Яскеляйнена, ныне Дома композиторов. Тут отдыхали известные музыканты и на свет появилась песня «Долго будет Карелия сниться». Вернувшись в Сортавалу, заглянем в музей Кронида Гоголева и посмотрим на картины в технике резьбы по дереву.
После обеда едем в этнопарк «Бастион»: окунёмся в эпоху Средневековья, жизнь викингов, новгородцев и карел, некогда населявших эти земли. Затем — обратный путь в Петербург. в Петербург.
Всего проедем 380 км.
Что включено
- Трансфер по программе
- Услуги профессионального гида
Что не входит в цену
- Проживание (в том числе для гида)
- Питание (в том числе для гида)