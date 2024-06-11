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Авторский тур
2 дня
Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион"
Попробовать калитки и медовуху, пройтись по следам истории и полюбоваться главным каньоном Карелии
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 06:30; станция м...
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
9 900₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
Выходные в сказочной Карелии: основные локации и культура Русского Севера
Попробовать карельский бальзам, познакомиться с бытом саамов, потрогать носы хаски и оленей
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал, с 9:00 до 10:0...
14 июня в 09:00
5 июля в 09:00
2850024 225₽ за человека
скидка
35%
Авторский тур
3 дня
Чары Карелии: «Рускеала», Сортавала, Старая Ладога и Петрозаводск
Погулять по Олонецким мостам, увидеть величественный Мраморный каньон и узнать историю Сортавалы
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Улица Дыбенко», 07...
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
1998412 990₽ за человека
скидка
35%
Авторский тур
3 дня
Карельский уикенд из Петербурга: Старая Ладога, Кижи и Рускеала
Увидеть все топовые места Карелии за три дня и насладиться шедеврами деревянного зодчества
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 8:00
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
2921518 990₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Сортавала»
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