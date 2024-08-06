Мраморные фасады Исаакиевского собора и гранитные набережные Невы, мрамор парадной лестницы Зимнего дворца, и
Программа тура по дням
Приезд. Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург». Экскурсия в Петропавловскую крепость
Самостоятельный заезд.
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.
Встреча с гидом в центре города у м. «Горьковская».
Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург». Мы пройдем с Вами по Петроградской стороне - старейшему историческому району города, где возник Санкт-Петербург, где поселились первые его жители, где сохранился целый ряд старейших каменных зданий - молчаливых свидетелей первых десятилетий истории города.
Экскурсия в Петропавловскую крепость знакомит с фортификационным сооружением России XVIII века, с историей зарождения города в устье реки Невы, с крепостью-тюрьмой и одновременно с уникальным памятником архитектуры города – собором святых апостолов Петра и Павла, позолоченный шпиль которого возвышается над городом.
Окончание экскурсии около ст. м. «Горьковская», не позднее 16:00.
Транспорт не предоставляется.
Автобусная экскурсия в Рускеалу
Завтрак-сухой паек.
Ранняя встреча с гидом в центре города.
Автобусная экскурсия в Рускеалу – это редкая возможность познакомиться с единственным в России и одним из немногих в Европе горным парком, расположенным в республике Карелия.
По дороге Вы увидите живописные пейзажи Ленинградской области, и мы поговорим об особенностях северной природы.
В самом горном парке находится знаменитый мраморный каньон – памятник индустриальной архитектуры конца XVIII- начала XX вв. Он был создан в процессе добычи рускеальского мрамора в сплошном массиве камня. Мрамор отсюда был использован для облицовки целого ряда архитектурных памятников Санкт-Петербурга, особенного много его ушло на фасады Исаакиевского собора. Недалеко от горного парка у Вас будет возможность увидеть одно из самых живописных и самых известных места Карелии – равнинные водопады Ахвенкоски, где снимался фильм «А зори здесь тихие».
Горный парк расположен в получасе езды от второго по величине города Карелии – г. Сортавала, знакомство с которым мы также включили в программу.
Окончание экскурсии около метро «Пл. Восстания» не ранее 23:30.
Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.
Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…». Эрмитаж
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом у Казанского собора (ст. метро Невский проспект).
Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…» Экскурсия познакомит с историей самых знаменитых оград Северной столицы – изящными решетками Летнего сада, Михайловского сада, роскошными воротами Зимнего дворца и др. Прогулка по Летнему саду - старейшему саду Северной столицы, разбитому всего через год после основания Петербурга.
Посещение Эрмитажа – одного из крупнейших художественных музеев мира. Залы Эрмитажа познакомят Вас с культурой разных стран и народов Запада и Востока: произведениями скифских и древнеримских мастеров, уникальной коллекцией западноевропейского искусства. Среди шедевров Эрмитажа – творения Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ренуара и многих других великих мастеров.
Окончание экскурсии около ст. м. «Адмиралтейская», не позднее 17:00.
Транспорт не предоставляется.
Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».
Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу.
Экскурсия по Екатерининскому дворцу, блестящему творению Ф. Б. Растрелли, не оставляет равнодушными людей всех возрастов и поколений. Роскошью убранства восхищают Большой тронный зеркальный зал, площадью в тысячу квадратных метров, и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых — всемирно известная возрожденная Янтарная комната.
По окончании экскурсии во дворце Вас ждет прогулка по одному из самых элегантных дворцовых парков Петербурга.
ВНИМАНИЕ: возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Экскурсия на двухэтажном автобусе Hop-On Hop-Off. Экскурсия в Исаакиевский собор
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.
Экскурсия на двухэтажном автобусе Hop-On Hop-Off - идеальный способ для знакомства с городом на своих условиях: билет действителен 24 часа, Вы ни от кого не зависите и сможете «выскочить» из автобуса на любой понравившейся остановке, а вдоволь нагулявшись, сесть в следующий автобус и продолжить свое путешествие. На борту работает система аудиогид.
Экскурсия в Исаакиевский собор. Храм, построенный арх. Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры. Бывший главный кафедральный собор Российской империи, самый большой собор города способен вместить около 14000 человек. Он поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.
Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.
Билет в Исаакиевский собор без времени входа, гости смогут войти в удобное время.
Автобус Hop -on-Hop off работает с 10:00 до 19:00 – гости могут использовать билет в течение всего дня.
Обзорная экскурсия проводится на двухэтажном автобусе по системе «hop on - hop off». Этот автобус ходит по двум маршрутам в течение дня с 10:00 до 19:00. Мы направим маршруты автобусов ближе к дате вашей поездки. Автобусы ходят по всему историческому центу, захватывают основные центральные станции метро. Вы можете сесть на любой из остановок (предусмотренных маршрутами), можете выходить из автобуса, гулять, обедать, и садиться в автобус снова (автобусы хотят с графиком 20/30 минут) и продолжать экскурсию. На борту работает система аудиогида.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|РАЗМЕЩЕНИЕ
|Период
На 1 чел. в 2-мест.
номере
Доп.
место
1-мест.
номер
Скидка
на реб.
до 14 лет
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
|2-мест. + доп. место
КИРОЧНАЯ
Туркласс, удобства на блок,
Завтрак накрытие
|27.05 -14.07.24
|23510
|23510
|30530
|1600
|3980
|4455
|6680
|15.07- 29.09.24
|22450
|22450
|28390
|1600
|3440
|3915
|5870
КИРОЧНАЯ
Стандарт, удобства в номере
Завтрак накрытие
|27.05 -14.07.24
|24575
|24575
|32675
|1600
|4520
|4995
|7490
|15.07- 29.09.24
|23510
|23510
|30530
|1600
|3980
|4455
|6680
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
|27.05 -14.07.24
|34285
|-
|48435
|1600
|8500
|9940
|-
|15.07- 29.09.24
|29245
|-
|38695
|1600
|6050
|7370
|-
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Комфорт
Завтрак шведский стол
|27.05 -14.07.24
|35130
|-
|50575
|1600
|9045
|10370
|-
|15.07- 29.09.24
|30300
|-
|41480
|1600
|6750
|7910
|-
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Супериор
Завтрак шведский стол
|27.05 -14.07.24
|36935
|36715
|53245
|1600
|9720
|11285
|16685
|15.07- 29.09.24
|30570
|30350
|42560
|1600
|7020
|8045
|11825
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Стандарт ДВОР
Завтрак шведский стол
|27.05-07.07.24
|33330
|27030
|52230
|1600
|9450
|9450
|12015
|08.07-25.08.24
|31205
|26505
|47945
|1600
|8370
|8370
|10935
|26.08-29.09.24
|29085
|25585
|43665
|1600
|7290
|7290
|9720
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Делакс НЕВА
Завтрак шведский стол
|27.05-07.07.24
|45000
|30300
|75780
|1600
|15390
|15390
|17955
|08.07-25.08.24
|40225
|29125
|66145
|1600
|12960
|12960
|15525
|26.08-29.09.24
|38370
|28270
|62400
|1600
|12015
|12015
|14445
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*
Стандарт мансарда
Завтрак шведский стол
|27.05 -11.08.24
|32000
|24200
|45230
|1600
|7695
|8775
|10530
|12.08 -29.09.24
|29350
|23550
|39880
|1600
|6345
|7425
|9180
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*
Премиум
Завтрак шведский стол
|27.05.-11.08.24
|35980
|25180
|53260
|1600
|9720
|10800
|12555
|12.08 -29.09.24
|33330
|24530
|47910
|1600
|8370
|9450
|11205
ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*
Стандарт мансарда
Завтрак шведский стол
|27.05 -11.08.24
|31470
|26070
|44160
|1600
|7425
|8505
|10935
|12.08 -29.09.24
|28820
|25420
|38810
|1600
|6075
|7155
|9585
ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*
Премиум
Завтрак шведский стол
|27.05.-11.08.24
|35450
|27050
|52190
|1600
|9450
|10530
|12960
|12.08 -29.09.24
|32800
|26400
|46840
|1600
|8100
|9180
|11610
ДОМИНА ПУЛКОВО 4*
Апартаменты Стандарт
Завтрак шведский стол
|27.05-07.07.24
|31205
|23705
|44705
|1600
|8910
|9720
|11340
|08.07-01.09.24
|28285
|22985
|38815
|1600
|7830
|7020
|9450
|02.09-29.09.24
|27225
|22725
|39915
|1600
|6345
|6345
|7965
МОСКВА 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
|27.05-30.06.24
|30410
|25810
|44720
|1600
|7560
|7965
|10395
|01.07-01.09.24
|27225
|25025
|38295
|1600
|5940
|6345
|8775
|02.09-29.09.24
|26165
|24765
|36155
|1600
|5400
|5805
|8235
|Без проживания и питания
|15020
|1600
В период с 05.06-08.06.24, 22.06-30.06.2024 возможно изменение стоимости тура в связи с проведением в городе Международного Экономического форума, Юридического Форума и праздника Алые паруса. Стоимость уточняется менеджером при подтверждении тура.
Варианты проживания
Кирочная
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская". Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины. Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Стойка регистрации работает круглосуточно. Администратор поможет вам вызвать такси, сохранит вещи в багажной комнате. Около стойки регистрации работает бесплатный интернет по Wi-Fi, установлен мягкий кожаный диван.
При отеле есть небольшое кафе, где осуществляется организованное питание туристических групп.
На каждом этаже установлен кулер с горячей и холодной водой.
При необходимости можно воспользоваться гладильными принадлежностями.
Курение и размещение с домашними животными на территории отеля запрещены.
Москва 4
4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Санкт-Петербург 4
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.
Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами.
Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.
Достоевский 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Театральная площадь 4
«Theatre Square Hotel» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.
За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.
Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Экспресс Садовая 4
«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.
За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.
Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Домина Пулково 4
Гостиница «Domina Отель и Апартаменты» находится в Санкт-Петербурге, в пешей доступности от Пулковского парка.
Для проживания подготовлены стильные номера, в которых есть все необходимое для того, чтобы отдых оставил только приятные впечатления. Гости смогут отдохнуть на комфортабельных спальных местах, воспользоваться феном и средствами личной гигиены в ванной комнате, посмотреть телевизор или рассказать о своем путешествии в социальных сетях, подключившись к Wi-Fi.
Для того, чтобы в любой момент можно было насладиться вкусной едой, установлена кухонная зона с современными электроприборами и набором посуды.
Можно прогуляться по саду Дубовая Роща, восхититься величием белокаменных стен Никольской церкви, посетить музей Гранд Макет. А общественный транспорт довезет до самого центра города, где расположены наиболее известные достопримечательности: Эрмитаж, Казанский федеральный собор и др. Расстояние до Балтийского железнодорожного вокзала – 8,5 км, до аэропорта Пулково – 4,9 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
- Питание по программе: 4 завтрака в ресторане гостиницы, при выборе тарифа с проживанием
- Услуги экскурсовода-групповода согласно программе тура
- Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе (обеды, ужины) и питание по программе: 4 завтрака в ресторане гостиницы, при выборе тарифа без проживания
- Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
- Индивидуальный трансфер - по запросу
- Экскурсии за дополнительную плату
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Важная информация
Предварительное планируемое время старта экскурсии в первый день тура – 13:30.
Рекомендуем рассчитывать время прибытия соответственно.
Время окончания экскурсий в программе – предварительное, Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.
Место старта и окончания экскурсия – центр города, в соответствии с программой.
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
В период с 05.06-08.06.24, 22.06-30.06.2024 возможно изменение стоимости тура в связи с проведением в городе Международного Экономического форума, Юридического Форума и праздника Алые паруса. Стоимость уточняется менеджером при подтверждении тура.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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