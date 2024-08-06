1 день

Приезд. Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург». Экскурсия в Петропавловскую крепость

Самостоятельный заезд.

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

Встреча с гидом в центре города у м. «Горьковская».

Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург». Мы пройдем с Вами по Петроградской стороне - старейшему историческому району города, где возник Санкт-Петербург, где поселились первые его жители, где сохранился целый ряд старейших каменных зданий - молчаливых свидетелей первых десятилетий истории города.

Экскурсия в Петропавловскую крепость знакомит с фортификационным сооружением России XVIII века, с историей зарождения города в устье реки Невы, с крепостью-тюрьмой и одновременно с уникальным памятником архитектуры города – собором святых апостолов Петра и Павла, позолоченный шпиль которого возвышается над городом.

Окончание экскурсии около ст. м. «Горьковская», не позднее 16:00.

Транспорт не предоставляется.