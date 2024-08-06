Закованный в мрамор. В Петербург на 5 дней

Приглашаем вас познакомиться с величием неповторимого облика Петербурга, который во многом обязан обилию украшающего мрамора и гранита.

Мраморные фасады Исаакиевского собора и гранитные набережные Невы, мрамор парадной лестницы Зимнего дворца, и
читать дальше

самый большой в мире монолит Александровской колонны.

Но не менее интересно история самого мрамора, поэтому в тур включена экскурсия на один из самых известных карьеров, расположенный на территории Карелии, в горный парк Рускеала.

5
3 отзыва
Закованный в мрамор. В Петербург на 5 дней
Закованный в мрамор. В Петербург на 5 дней
Закованный в мрамор. В Петербург на 5 дней
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург». Экскурсия в Петропавловскую крепость

Самостоятельный заезд.

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

Встреча с гидом в центре города у м. «Горьковская».

Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург». Мы пройдем с Вами по Петроградской стороне - старейшему историческому району города, где возник Санкт-Петербург, где поселились первые его жители, где сохранился целый ряд старейших каменных зданий - молчаливых свидетелей первых десятилетий истории города.

Экскурсия в Петропавловскую крепость знакомит с фортификационным сооружением России XVIII века, с историей зарождения города в устье реки Невы, с крепостью-тюрьмой и одновременно с уникальным памятником архитектуры города – собором святых апостолов Петра и Павла, позолоченный шпиль которого возвышается над городом.

Окончание экскурсии около ст. м. «Горьковская», не позднее 16:00.

Транспорт не предоставляется.

Приезд. Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург». Экскурсия в Петропавловскую крепостьПриезд. Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург». Экскурсия в Петропавловскую крепостьПриезд. Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург». Экскурсия в Петропавловскую крепостьПриезд. Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург». Экскурсия в Петропавловскую крепость
2 день

Автобусная экскурсия в Рускеалу

Завтрак-сухой паек.

Ранняя встреча с гидом в центре города.

Автобусная экскурсия в Рускеалу – это редкая возможность познакомиться с единственным в России и одним из немногих в Европе горным парком, расположенным в республике Карелия.

По дороге Вы увидите живописные пейзажи Ленинградской области, и мы поговорим об особенностях северной природы.

В самом горном парке находится знаменитый мраморный каньон – памятник индустриальной архитектуры конца XVIII- начала XX вв. Он был создан в процессе добычи рускеальского мрамора в сплошном массиве камня. Мрамор отсюда был использован для облицовки целого ряда архитектурных памятников Санкт-Петербурга, особенного много его ушло на фасады Исаакиевского собора. Недалеко от горного парка у Вас будет возможность увидеть одно из самых живописных и самых известных места Карелии – равнинные водопады Ахвенкоски, где снимался фильм «А зори здесь тихие».

Горный парк расположен в получасе езды от второго по величине города Карелии – г. Сортавала, знакомство с которым мы также включили в программу.

Окончание экскурсии около метро «Пл. Восстания» не ранее 23:30.

Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.

Автобусная экскурсия в РускеалуАвтобусная экскурсия в РускеалуАвтобусная экскурсия в РускеалуАвтобусная экскурсия в РускеалуАвтобусная экскурсия в РускеалуАвтобусная экскурсия в РускеалуАвтобусная экскурсия в Рускеалу
3 день

Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…». Эрмитаж

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом у Казанского собора (ст. метро Невский проспект).

Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…» Экскурсия познакомит с историей самых знаменитых оград Северной столицы – изящными решетками Летнего сада, Михайловского сада, роскошными воротами Зимнего дворца и др. Прогулка по Летнему саду - старейшему саду Северной столицы, разбитому всего через год после основания Петербурга.

Посещение Эрмитажа – одного из крупнейших художественных музеев мира. Залы Эрмитажа познакомят Вас с культурой разных стран и народов Запада и Востока: произведениями скифских и древнеримских мастеров, уникальной коллекцией западноевропейского искусства. Среди шедевров Эрмитажа – творения Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ренуара и многих других великих мастеров.

Окончание экскурсии около ст. м. «Адмиралтейская», не позднее 17:00.

Транспорт не предоставляется.

Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…». ЭрмитажПешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…». ЭрмитажПешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…». ЭрмитажПешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…». ЭрмитажПешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…». Эрмитаж
4 день

Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».

Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу.

Экскурсия по Екатерининскому дворцу, блестящему творению Ф. Б. Растрелли, не оставляет равнодушными людей всех возрастов и поколений. Роскошью убранства восхищают Большой тронный зеркальный зал, площадью в тысячу квадратных метров, и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых — всемирно известная возрожденная Янтарная комната.

По окончании экскурсии во дворце Вас ждет прогулка по одному из самых элегантных дворцовых парков Петербурга.

ВНИМАНИЕ: возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцуЗагородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцуЗагородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцуЗагородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу
5 день

Экскурсия на двухэтажном автобусе Hop-On Hop-Off. Экскурсия в Исаакиевский собор

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.

Экскурсия на двухэтажном автобусе Hop-On Hop-Off - идеальный способ для знакомства с городом на своих условиях: билет действителен 24 часа, Вы ни от кого не зависите и сможете «выскочить» из автобуса на любой понравившейся остановке, а вдоволь нагулявшись, сесть в следующий автобус и продолжить свое путешествие. На борту работает система аудиогид.

Экскурсия в Исаакиевский собор. Храм, построенный арх. Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры. Бывший главный кафедральный собор Российской империи, самый большой собор города способен вместить около 14000 человек. Он поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.

Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.

Билет в Исаакиевский собор без времени входа, гости смогут войти в удобное время.

Автобус Hop -on-Hop off работает с 10:00 до 19:00 – гости могут использовать билет в течение всего дня.

Обзорная экскурсия проводится на двухэтажном автобусе по системе «hop on - hop off». Этот автобус ходит по двум маршрутам в течение дня с 10:00 до 19:00. Мы направим маршруты автобусов ближе к дате вашей поездки. Автобусы ходят по всему историческому центу, захватывают основные центральные станции метро. Вы можете сесть на любой из остановок (предусмотренных маршрутами), можете выходить из автобуса, гулять, обедать, и садиться в автобус снова (автобусы хотят с графиком 20/30 минут) и продолжать экскурсию. На борту работает система аудиогида.

Экскурсия на двухэтажном автобусе Hop-On Hop-Off. Экскурсия в Исаакиевский соборЭкскурсия на двухэтажном автобусе Hop-On Hop-Off. Экскурсия в Исаакиевский соборЭкскурсия на двухэтажном автобусе Hop-On Hop-Off. Экскурсия в Исаакиевский соборЭкскурсия на двухэтажном автобусе Hop-On Hop-Off. Экскурсия в Исаакиевский собор

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РАЗМЕЩЕНИЕПериод

На 1 чел. в 2-мест.

номере

Доп.

место

1-мест.

номер

Скидка

на реб.

до 14 лет

Доп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест. 2-мест. + доп. место

КИРОЧНАЯ

Туркласс, удобства на блок,

Завтрак накрытие

27.05 -14.07.242351023510305301600398044556680
15.07- 29.09.242245022450283901600344039155870

КИРОЧНАЯ

Стандарт, удобства в номере

Завтрак накрытие

27.05 -14.07.242457524575326751600452049957490
15.07- 29.09.242351023510305301600398044556680

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Стандарт

Завтрак шведский стол

27.05 -14.07.2434285-48435160085009940-
15.07- 29.09.2429245-38695160060507370-

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Комфорт

Завтрак шведский стол

27.05 -14.07.2435130-505751600904510370-
15.07- 29.09.2430300-41480160067507910-

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Супериор

Завтрак шведский стол

27.05 -14.07.24369353671553245160097201128516685
15.07- 29.09.2430570303504256016007020804511825

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

Стандарт ДВОР

Завтрак шведский стол

27.05-07.07.2433330270305223016009450945012015
08.07-25.08.2431205265054794516008370837010935
26.08-29.09.242908525585436651600729072909720

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

Делакс НЕВА

Завтрак шведский стол

27.05-07.07.244500030300757801600153901539017955
08.07-25.08.244022529125661451600129601296015525
26.08-29.09.243837028270624001600120151201514445

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*

Стандарт мансарда

Завтрак шведский стол

27.05 -11.08.2432000242004523016007695877510530
12.08 -29.09.242935023550398801600634574259180

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*

Премиум

Завтрак шведский стол

27.05.-11.08.24359802518053260160097201080012555
12.08 -29.09.2433330245304791016008370945011205

ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*

Стандарт мансарда

Завтрак шведский стол

27.05 -11.08.2431470260704416016007425850510935
12.08 -29.09.242882025420388101600607571559585

ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*

Премиум

Завтрак шведский стол

27.05.-11.08.24354502705052190160094501053012960
12.08 -29.09.2432800264004684016008100918011610

ДОМИНА ПУЛКОВО 4*

Апартаменты Стандарт

Завтрак шведский стол

27.05-07.07.2431205237054470516008910972011340
08.07-01.09.242828522985388151600783070209450
02.09-29.09.242722522725399151600634563457965

МОСКВА 4*

Стандарт

Завтрак шведский стол

27.05-30.06.2430410258104472016007560796510395
01.07-01.09.242722525025382951600594063458775
02.09-29.09.242616524765361551600540058058235
Без проживания и питания150201600

В период с 05.06-08.06.24, 22.06-30.06.2024 возможно изменение стоимости тура в связи с проведением в городе Международного Экономического форума, Юридического Форума и праздника Алые паруса. Стоимость уточняется менеджером при подтверждении тура.

Варианты проживания

Кирочная

4 ночи

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская". Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины. Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Стойка регистрации работает круглосуточно. Администратор поможет вам вызвать такси, сохранит вещи в багажной комнате. Около стойки регистрации работает бесплатный интернет по Wi-Fi, установлен мягкий кожаный диван.

При отеле есть небольшое кафе, где осуществляется организованное питание туристических групп.

На каждом этаже установлен кулер с горячей и холодной водой.

При необходимости можно воспользоваться гладильными принадлежностями.

Курение и размещение с домашними животными на территории отеля запрещены.

КирочнаяКирочнаяКирочнаяКирочнаяКирочная

Москва 4

4 ночи

4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4

Санкт-Петербург 4

4 ночи

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.

Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами.

Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.

Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4

Достоевский 4

4 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4

Театральная площадь 4

4 ночи

«Theatre Square Hotel» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.

За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.

Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4

Экспресс Садовая 4

4 ночи

«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.

Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.

За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.

Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4

Домина Пулково 4

4 ночи

Гостиница «Domina Отель и Апартаменты» находится в Санкт-Петербурге, в пешей доступности от Пулковского парка.

Для проживания подготовлены стильные номера, в которых есть все необходимое для того, чтобы отдых оставил только приятные впечатления. Гости смогут отдохнуть на комфортабельных спальных местах, воспользоваться феном и средствами личной гигиены в ванной комнате, посмотреть телевизор или рассказать о своем путешествии в социальных сетях, подключившись к Wi-Fi.

Для того, чтобы в любой момент можно было насладиться вкусной едой, установлена кухонная зона с современными электроприборами и набором посуды.

Можно прогуляться по саду Дубовая Роща, восхититься величием белокаменных стен Никольской церкви, посетить музей Гранд Макет. А общественный транспорт довезет до самого центра города, где расположены наиболее известные достопримечательности: Эрмитаж, Казанский федеральный собор и др. Расстояние до Балтийского железнодорожного вокзала – 8,5 км, до аэропорта Пулково – 4,9 км.

Домина Пулково 4Домина Пулково 4Домина Пулково 4Домина Пулково 4Домина Пулково 4Домина Пулково 4

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
  • Питание по программе: 4 завтрака в ресторане гостиницы, при выборе тарифа с проживанием
  • Услуги экскурсовода-групповода согласно программе тура
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины) и питание по программе: 4 завтрака в ресторане гостиницы, при выборе тарифа без проживания
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
  • Индивидуальный трансфер - по запросу
  • Экскурсии за дополнительную плату
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Важная информация

Предварительное планируемое время старта экскурсии в первый день тура – 13:30.

Рекомендуем рассчитывать время прибытия соответственно.

Время окончания экскурсий в программе – предварительное, Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.

Место старта и окончания экскурсия – центр города, в соответствии с программой.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

В период с 05.06-08.06.24, 22.06-30.06.2024 возможно изменение стоимости тура в связи с проведением в городе Международного Экономического форума, Юридического Форума и праздника Алые паруса. Стоимость уточняется менеджером при подтверждении тура.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
6 авг 2024
Тур очень понравился. В первый день на экскурсии по Петропавловской крепости мы были одни. Получилась прям индивидуальная экскурсия. На других программах тоже группы были маленькие. Это очень комфортно! Нам передали
читать дальше

все электронные билеты. Все распланировано. СМС с напоминанием приходят. Экскурсоводы просто фанаты своей работы!!!
Всем рекомендую пользоваться готовым пакетом экскурсионных туров т. к. вы избегаете очередей, вас ведут за ручку, все распланировано, вы реально отдыхаете и получаете удовольствие!

С
8 авг 2024
Четкая организация, возникшая проблема сразу была решена. Единственное, что немного напрягало - время начала экскурсий. Чаще всего они начинались после обеда, что не совсем удобно. И информация, которую сообщали экскурсоводы на 10 - 30% повторялась.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Светлана!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
А
7 авг 2024
Тур выбирала долго и дотошно, спасибо за терпение и помощь в расчетах, все четко, вежливо и своевременно.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

РускеалаПрирода и пейзажиВыездныеПопулярные места5-дневные турыВсе турыОт Московского вокзалаОт ж/д вокзала

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Для влюбленных - в Петербург
На автобусе
3 отзыва
2 дня
Для влюбленных - в Петербург
Начало: Санкт-Петербург
12 фев в 10:00
от 8 265 за человека
Хиты Петербурга. Летний тур на 3 дня
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Хиты Петербурга. Летний тур на 3 дня
Начало: Санкт-Петербург
17 авг в 10:00
24 авг в 10:00
от 7 600 за человека
Три дня с Петербургом
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Три дня с Петербургом
Начало: Санкт-Петербург
16 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от 7 400 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга
ХорошоТам