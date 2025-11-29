Описание тура
Организационные детали
Туроператор может вносить изменения в порядок и время экскурсий без сокращения их количества. Рекомендуется иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура. С собой необходимо взять паспорт, льготные документы (если есть), удобную одежду и наличные деньги (терминалы оплаты могут отсутствовать).
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно (комплексное меню: суп, горячее, салат, напиток, булочка).
Транспорт. Автобусы 2024–2025 годов выпуска, вместимость от 18 до 55 человек, оснащены ремнями безопасности, климат-контролем, телевизором и микрофоном. Все пассажиры сидят лицом по ходу движения.
Возраст участников. 3+.
Уровень сложности. Лёгкий автобусный тур с пешими экскурсиями.
Программа тура по дням
Фермерский комлекс и мини-зоопарк, Александро-Свирский монастырь, деревня Киндасосво, знакомство с Петрозаводском
Встречаемся и отправляемся в путешествие. Первую остановку сделаем в 12:00 в фермерском комплексе. Здесь вас ждут свежая выпечка, ароматный кофе и мини-зоопарк с его главным героем — обаятельным козлом.
В 13:30 посетим Александро-Свирский монастырь 16 века. Вы увидите древний храм в новгородском стиле и мощи святого Александра Свирского.
Пообедаем в 14:15 в карельском кафе и в 16:45 окажемся в деревне Киндасово на берегу Шуи. Вы познакомитесь с весёлыми традициями и примете участие в интерактивной программе и душевном чаепитии.
В 18:15 — переезд в Петрозаводск. По прибытии совершим обзорную экскурсию по столице Карелии, поговорим о её истории и прогуляемся по Онежской набережной: осмотрим скульптуры, подумаем о сокровенном у «Дерева желаний» и полюбуемся видами Онежского озера.
В 19:15–20:00 — размещение в гостинице «Вилга». В 20:30 — ужин в уютном кафе.
Прогулка по заповеднику, посещение резиденции карельского Деда Мороза, размещение в туркомлексе, зимние развлечения, встреча Нового года
Позавтракав, в 10:30 окажемся в заповеднике «Кивач». Здесь вас ждут крупнейший равнинный водопад Европы, прогулка по лесной тропе, дендрарий с уникальной карельской берёзой и Музей природы.
В 13:00 посетим резиденцию Талви Укко. Пообщаемся с карельским Дедом Морозом, познакомимся с культурой саамов и поучаствуем в волшебной программе «Северная сага» с оленями и хаски. Дополнительно возможно катание в собачьих и оленьих упряжках, финских санях.
После обеда в кафе, в 19:00 — размещение в туркомплексе «Белые мосты» на берегу Ладоги. Вечером — каток, горка и зимние развлечения.
22:00–3:00 — праздничный банкет с шоу-программой (оплачивается отдельно). Встретим Новый год с шампанским, танцами и весельем до утра.
Интерактивная программа и свободное время, водопады Ахвенкоски, горный парк «Рускеала»
Сегодня завтрак предусмотрен в 10:00. В 11:00 состоится интерактивная программа с Дедом Морозом, с играми и загадками. После — свободное время: отдых или шашлыки на свежем воздухе в мангальной зоне.
13:30 — обед в ресторане «Сытый лис».
В 15:30 побываем у водопадов Ахвенкоски, известных по фильму «А зори здесь тихие…». Здесь же можно пройтись по экотропе с подвесными мостами.
В 17:00 посетим горный парк «Рускеала». Вас ждут Мраморный каньон, смотровые площадки и вечерняя подсветка, создающая эффект северного сияния. С 2 по 7 января — праздничная ярмарка, фолк-концерт и файер-шоу «Рускеала — место силы».
Ужин в кафе на территории парка. 21:30 — возвращение в туркомплекс.
Свободное время или дополнительные экскурсии, знакомство с Сортавала, дегустации и музей деревянных скульптур
После завтрака в 8:00 — свободное время или посещение бани (за доплату). Желающие могут отправиться на факультативную экскурсию «Сафари в затерянный мир водопадов»: поездка на «Уралах» к водопадам Белые мосты и мастер-класс по добыче граната (камень останется у вас в качестве сувенира).
Пообедав, прогуляемся по городу Сортавала, пройдёмся по набережной и посмотрим на «Камень желаний». Возможны также посещения: парка живой истории «Город викингов» с доспехами и кузницей; музея Кронида Гоголева с резными деревянными панно; музея минералов с редкими экспонатами.
В 18:40 состоится дегустация карельских бальзамов и настоек. В 19:10 посетим «Город ангелов» — экспозицию деревянных скульптур внутри лютеранской кирхи с многовековой историей. Затем — дегустация в музее Иван-чая с карельским вареньем.
23:00–23:30 — возвращение в Санкт-Петербург: высадка у м. «Проспект Просвещения» и Казанского собора.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (1 ночь в гостинице, далее в туркомплексе)
- Горячие завтраки
- Трансфер на экскурсионном автобусе
- Услуги гида-историка
- Трассовые и обзорные экскурсии
- Интерактивные программы («Северная сага», встречи с Дедом Морозом)
- Дегустации (карельские бальзамы, иван-чай)
Что не входит в цену
- Обеды и ужины - от 550 ₽
- Новогодний банкет и шоу: 13 000 ₽ взрослый / 7000 ₽ ребёнок (4-16 лет)
- 1-местное размещение - от 15 000 ₽
- Дополнительные экскурсии: Город ангелов (от 300-400 ₽), большие карельские водопады с мастер-классом (1800 ₽)
- Катания и интерактивы в Вотчине Талви Укко, прокат лыж, ватрушек, коньков, баня/сауна, экотропа (от 300 ₽) - по ценам объектов