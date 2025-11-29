Мои заказы

Семейный Новый год: резиденция Талви Укко, отдых на Ладоге, «Рускеала» и интерактивы

Повеселиться в деревне Киндасово, поучаствовать в программе с оленями и хаски, посетить топ-места
Приглашаем в незабываемое новогоднее путешествие, в котором будет интересно как взрослым, так и самым маленьким! Вы увидите живописные водопады и побываете в древнем Александро-Свирском монастыре. Погуляете по набережной Петрозаводска и
познакомитесь с весёлыми традициями деревни Киндасово. Пообщаетесь с карельским Дедом Морозом и погрузитесь в культуру жителей Севера. В горном парке вас ждут Мраморный каньон в сиянии огней, файер-шоу и праздничные ярмарки.

А ещё вы попробуете карельские бальзамы, иван-чай, сможете заглянуть в «Город ангелов» и отправиться на сафари к тайным водопадам с мастер-классом по добыче граната.

У вас также будет достаточно времени, чтобы насладиться отдыхом и зимними забавами в туркомплексе на берегу Ладожского озера. Желающие встретят Новый год праздничным банкетом. Этот тур подарит атмосферу сказки, культурные открытия и единение с природой.

Описание тура

Организационные детали

Туроператор может вносить изменения в порядок и время экскурсий без сокращения их количества. Рекомендуется иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура. С собой необходимо взять паспорт, льготные документы (если есть), удобную одежду и наличные деньги (терминалы оплаты могут отсутствовать).

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно (комплексное меню: суп, горячее, салат, напиток, булочка).

Транспорт. Автобусы 2024–2025 годов выпуска, вместимость от 18 до 55 человек, оснащены ремнями безопасности, климат-контролем, телевизором и микрофоном. Все пассажиры сидят лицом по ходу движения.

Возраст участников. 3+.

Уровень сложности. Лёгкий автобусный тур с пешими экскурсиями.

Программа тура по дням

1 день

Фермерский комлекс и мини-зоопарк, Александро-Свирский монастырь, деревня Киндасосво, знакомство с Петрозаводском

Встречаемся и отправляемся в путешествие. Первую остановку сделаем в 12:00 в фермерском комплексе. Здесь вас ждут свежая выпечка, ароматный кофе и мини-зоопарк с его главным героем — обаятельным козлом.

В 13:30 посетим Александро-Свирский монастырь 16 века. Вы увидите древний храм в новгородском стиле и мощи святого Александра Свирского.

Пообедаем в 14:15 в карельском кафе и в 16:45 окажемся в деревне Киндасово на берегу Шуи. Вы познакомитесь с весёлыми традициями и примете участие в интерактивной программе и душевном чаепитии.

В 18:15 — переезд в Петрозаводск. По прибытии совершим обзорную экскурсию по столице Карелии, поговорим о её истории и прогуляемся по Онежской набережной: осмотрим скульптуры, подумаем о сокровенном у «Дерева желаний» и полюбуемся видами Онежского озера.

В 19:15–20:00 — размещение в гостинице «Вилга». В 20:30 — ужин в уютном кафе.

2 день

Прогулка по заповеднику, посещение резиденции карельского Деда Мороза, размещение в туркомлексе, зимние развлечения, встреча Нового года

Позавтракав, в 10:30 окажемся в заповеднике «Кивач». Здесь вас ждут крупнейший равнинный водопад Европы, прогулка по лесной тропе, дендрарий с уникальной карельской берёзой и Музей природы.

В 13:00 посетим резиденцию Талви Укко. Пообщаемся с карельским Дедом Морозом, познакомимся с культурой саамов и поучаствуем в волшебной программе «Северная сага» с оленями и хаски. Дополнительно возможно катание в собачьих и оленьих упряжках, финских санях.

После обеда в кафе, в 19:00 — размещение в туркомплексе «Белые мосты» на берегу Ладоги. Вечером — каток, горка и зимние развлечения.

22:00–3:00 — праздничный банкет с шоу-программой (оплачивается отдельно). Встретим Новый год с шампанским, танцами и весельем до утра.

3 день

Интерактивная программа и свободное время, водопады Ахвенкоски, горный парк «Рускеала»

Сегодня завтрак предусмотрен в 10:00. В 11:00 состоится интерактивная программа с Дедом Морозом, с играми и загадками. После — свободное время: отдых или шашлыки на свежем воздухе в мангальной зоне.

13:30 — обед в ресторане «Сытый лис».

В 15:30 побываем у водопадов Ахвенкоски, известных по фильму «А зори здесь тихие…». Здесь же можно пройтись по экотропе с подвесными мостами.

В 17:00 посетим горный парк «Рускеала». Вас ждут Мраморный каньон, смотровые площадки и вечерняя подсветка, создающая эффект северного сияния. С 2 по 7 января — праздничная ярмарка, фолк-концерт и файер-шоу «Рускеала — место силы».

Ужин в кафе на территории парка. 21:30 — возвращение в туркомплекс.

4 день

Свободное время или дополнительные экскурсии, знакомство с Сортавала, дегустации и музей деревянных скульптур

После завтрака в 8:00 — свободное время или посещение бани (за доплату). Желающие могут отправиться на факультативную экскурсию «Сафари в затерянный мир водопадов»: поездка на «Уралах» к водопадам Белые мосты и мастер-класс по добыче граната (камень останется у вас в качестве сувенира).

Пообедав, прогуляемся по городу Сортавала, пройдёмся по набережной и посмотрим на «Камень желаний». Возможны также посещения: парка живой истории «Город викингов» с доспехами и кузницей; музея Кронида Гоголева с резными деревянными панно; музея минералов с редкими экспонатами.

В 18:40 состоится дегустация карельских бальзамов и настоек. В 19:10 посетим «Город ангелов» — экспозицию деревянных скульптур внутри лютеранской кирхи с многовековой историей. Затем — дегустация в музее Иван-чая с карельским вареньем.

23:00–23:30 — возвращение в Санкт-Петербург: высадка у м. «Проспект Просвещения» и Казанского собора.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (1 ночь в гостинице, далее в туркомплексе)
  • Горячие завтраки
  • Трансфер на экскурсионном автобусе
  • Услуги гида-историка
  • Трассовые и обзорные экскурсии
  • Интерактивные программы («Северная сага», встречи с Дедом Морозом)
  • Дегустации (карельские бальзамы, иван-чай)
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины - от 550 ₽
  • Новогодний банкет и шоу: 13 000 ₽ взрослый / 7000 ₽ ребёнок (4-16 лет)
  • 1-местное размещение - от 15 000 ₽
  • Дополнительные экскурсии: Город ангелов (от 300-400 ₽), большие карельские водопады с мастер-классом (1800 ₽)
  • Катания и интерактивы в Вотчине Талви Укко, прокат лыж, ватрушек, коньков, баня/сауна, экотропа (от 300 ₽) - по ценам объектов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00. Дополнительная посадка в 8:40 у м. «Улица Дыбенко»
Завершение: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 23:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1132 туристов
Мы предлагаем авторские путешествия по Карелии, Выборгу и Великому Новгороду — без лишних хлопот. Более 300 000 путешественников уже отправились с нами. Мы не просто продаём туры — мы продумываем каждый
маршрут, чтобы ваша поездка стала ярким и комфортным приключением. Хотите отдохнуть от городской суеты? Поезжайте с нами! Глухие леса, зеркальные озёра, древние крепости и уютные этнодеревни — всё это ждёт вас в наших турах. Не нужно брать отпуск — даже за 1 день можно зарядиться энергией северной природы. А двухдневные программы позволят погрузиться в культуру Карелии и увидеть её главные сокровища. Путешествуйте с теми, кто знает дорогу к лучшим впечатлениям!

