Встречаемся и отправляемся в путешествие. Первую остановку сделаем в 12:00 в фермерском комплексе. Здесь вас ждут свежая выпечка, ароматный кофе и мини-зоопарк с его главным героем — обаятельным козлом.

В 13:30 посетим Александро-Свирский монастырь 16 века. Вы увидите древний храм в новгородском стиле и мощи святого Александра Свирского.

Пообедаем в 14:15 в карельском кафе и в 16:45 окажемся в деревне Киндасово на берегу Шуи. Вы познакомитесь с весёлыми традициями и примете участие в интерактивной программе и душевном чаепитии.

В 18:15 — переезд в Петрозаводск. По прибытии совершим обзорную экскурсию по столице Карелии, поговорим о её истории и прогуляемся по Онежской набережной: осмотрим скульптуры, подумаем о сокровенном у «Дерева желаний» и полюбуемся видами Онежского озера.

В 19:15–20:00 — размещение в гостинице «Вилга». В 20:30 — ужин в уютном кафе.