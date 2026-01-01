Программа тура по дням
Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу со знаменитой Янтарной комнатой
Самостоятельный заезд. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.
До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 12:10.
Екатерининский дворец – официальная летняя резиденция трех российских императоров, шедевр русского барокко, свидетель исторических решений и событий, дворцовых заговоров и интриг, многочисленных романов русских императриц.
Пройдя по Золотой анфиладе, посетив украшенный зеркалами и золоченой резьбой Большой Тронный зал, где проводились царские балы и торжественные приемы – можно перенестись на несколько столетий назад и представить, как жила императрица Екатерина II.
Конечно, во время экскурсии Вы увидите и «жемчужину» дворца – знаменитую Янтарную комнату, узнаете историю и тайны ее создания, исчезновения и воссоздания.
После экскурсии по дворцу Вас ждет самостоятельная прогулка по одному из самых элегантных дворцовых парков Петербурга, который так же великолепен, как и сам дворец.
Продолжительность экскурсии 4,5-5 часов.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Автобусная обзорная экскурсия «Парадный Петербург» с экскурсией по Эрмитажу
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 12:20.
Автобусная обзорная экскурсия «Парадный Петербург». Представьте — перед Вами один из красивейших городов мира, во всем своем блеске и величии!
Вы не просто увидите фасады — Вы почувствуете душу города, который пленил сердца гениев, стал музой для художников и поэтов.
Вы проедете по шумному Невскому проспекту, чувствуя пульс Петербурга. Полюбуетесь величественным куполом Исаакиевского и изящными колоннами Казанского собора. Перенесетесь во времена императоров, увидев величественный Зимний дворец.
Ощутите простор Дворцовой площади под петербургским небом. Увидите воплощение силы и мощи — могучий «Медный всадник». Поразитесь красотой Спаса-на-Крови.
Насладитесь видами со Стрелки Васильевского острова. Вспомните о бурных событиях прошлого у легендарной «Авроры».
И ощутите силу времени у неприступных стен Петропавловской крепости, стоящей на страже города. Все это — Петербург, который ждет только Вас!
Экскурсия в Эрмитаж. Перед Вами предстанут творения великих художников, скульпторов и другие шедевры мирового искусства, которые пережили века и продолжают вдохновлять человечество сегодня.
Великолепная Иорданская лестница поразит Вас необычайной роскошью и блеском. Тронный зал, где вершилась мировая история, восхитит Вас своим величием. Вы увидите непревзойденные картины, которые написали гении, жившие много веков назад.
Вас поразят работы Леонардо да Винчи, создавшего загадочную Мону Лизу, и восхитят холсты Рафаэля, полные света и гармонии. Вас покорит единственная в России скульптура, созданная великим Микеланджело.
И надолго оставит под впечатлением один из самых знаменитых экспонатов Эрмитажа — уникальные Золотые часы «Павлин» — не только великолепное произведение искусства, но и удивительный механизм.
Вы совершите путешествие в мир красоты и вдохновения, которое запомните навсегда!
Продолжительность экскурсии 3 часа.
Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.
Загородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Большому дворцу
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 11:20.
Самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга, старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов» строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов.
И даже зимой, когда парковые партеры и клумбы занесены снегом, водометы бездействуют, а скульптура Большого каскада бережно укрыта от морозов, Петергоф предлагает гостям к осмотру дворцы бывшей царской резиденции, главным из которых является Большой дворец.
Почти полностью разрушенный во время Великой Отечественной войны, дворец был восстановлен послевоенные десятилетия, и сегодня его интерьеры являют посетителям Дубовую лестницу и Дубовый кабинет Петра с резными панно начала 17 века.
А также анфиладу парадных залов архитектора Растрелли, китайские кабинеты Валлен-Деламота, Столовый, Тронный и Чесменский залы Фельтена.
Продолжительность экскурсии 4,5-5 часов.
Транспорт предоставляется на загородную автобусную экскурсию.
Проживание
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Стоимость тура без проживания и питания — 15540 руб. /чел.
|Размещение
|Период
|На 1 чел. в 2-мест. номере
|Доп. место
|1-мест. номер
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
|2-мест. + доп. место
|Кирочная Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие
|23.10-08.11.
|20180
|20180
|25180
|5000
|5000
|7500
|09.11-29.12.
|19250
|19250
|23300
|4050
|4050
|6080
|Ирис3* Стандарт, завтрак шведский стол
|23.10-08.11.
|20580
|---
|23550
|4190
|5400
|---
|09.11-29.12.
|20580
|---
|23550
|4190
|5400
|---
|Невский берег 3*, Стандарт, завтрак "Шведский стол"
|23.10-08.11.
|21910
|---
|27580
|6210
|6750
|---
|09.11-29.12.
|20580
|---
|24900
|4860
|5400
|---
|Невский берег 3*, Комфорт, завтрак "Шведский стол"
|23.10-08.11.
|23900
|21400
|31600
|8240
|8780
|11480
|09.11-29.12.
|21910
|20910
|27580
|6210
|6750
|9450
|Москва 4* Стандарт, завтрак шведский стол
|23.10-08.11.
|23100
|22200
|30260
|7560
|7970
|11340
|09.11-29.12.
|21910
|21910
|27850
|6350
|6750
|10130
|Достоевский 4* Стандарт, завтрак шведский стол
|23.10-08.11.
|22170
|---
|27300
|6080
|7020
|---
|09.11-29.12.
|21510
|---
|25970
|5400
|6350
|---
|Достоевский 4* Супериор, завтрак шведский стол
|23.10-08.11.
|23500
|22900
|29980
|7430
|8370
|12150
|09.11-29.12.
|22830
|22730
|28640
|6750
|7700
|11480
|Театральная площадь 4* Мансарда, завтрак шведский стол
|23.10-08.11.
|25490
|21790
|33190
|9050
|10400
|13100
|09.11-29.12.
|23100
|21200
|28370
|6620
|7970
|10670
|Театральная площадь 4* Стандарт, завтрак шведский стол
|23.10-08.11.
|27610
|22310
|37470
|11210
|12560
|15260
|09.11-29.12.
|24820
|21620
|31840
|8370
|9720
|12420
|Экспресс Садовая 4* Мансарда, завтрак шведский стол
|23.10-08.11.
|24960
|21860
|32120
|8510
|9860
|12690
|09.11-29.12.
|22170
|21170
|26490
|5670
|7020
|9860
|Экспресс Садовая 4* Стандарт, завтрак шведский стол
|23.10-08.11.
|27080
|22380
|36400
|10670
|12020
|14850
|09.11-29.12.
|23900
|21600
|29980
|7430
|8780
|11610
|Театральная площадь 4* Стандартный мансардный номер для четырёхместного размещения, завтрак шведский стол
|23.10-08.11.
|23030
|---
|---
|---
|15800
|---
|09.11-29.12.
|21840
|---
|---
|---
|13370
|---
|Театральная площадь 4* Премиум номер для четырёхместного размещения, завтрак шведский стол
|23.10-08.11.
|24090
|---
|---
|---
|17960
|---
|09.11-29.12.
|22700
|---
|---
|---
|15120
|---
Скидка на ребенка до 14 лет — 800 руб.
Варианты проживания
Кирочная
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".
Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.
Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.
Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.
Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.
В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.
Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.
Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Гостиница «Ирис Санкт-Петербург Центр»
Открытая в 2008 году гостиница «Ирис Санкт–Петербург Центр» находится в Санкт-Петербурге по адресу Лиговский проспект, 54. Она имеет статус 3 звезды. Здесь гости могут воспользоваться платной парковкой.
В номерном фонде отеля насчитывается 221 номер. Каждый номер включает в себя просторное спальное место, необходимую мебель, а также телевизор со спутниковым ТВ и собственную ванную комнату. Здесь всегда царит чистота и уют. Благодаря открытому доступу к бесплатной сети Wi-Fi Вы сможете всегда оставаться на связи и быть в курсе всех новостей.
Вкусно и сытно поесть можно в ресторане при отеле.
Для удобства гостей предоставляется следующее: круглосуточный бизнес-центр, ускоренная регистрация по прибытии. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 95 кв. м, на котором расположены конференц-залы.
Удачное местоположение позволит быстро добраться до основных достопримечательностей: Исаакиевский собор, Эрмитаж, музей Фаберже, Александровский театр и другие. В шаге находится торговый центр Галерея, Невский проспект, Дворцовая площадь и станции метро.
Отель «Москва»
Отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Отель «Невский берег 122»
Меблированные комнаты «Невский берег 122» находятся в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.
Светлые комнаты укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.
На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.
Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.
Отель «Экспресс Садовая»
Отель располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедова, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а также место на автомобильной парковке.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.
За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.
Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс-мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково — 12,8 км, до Балтийского вокзала — 1,5 км.
Отель «Театральная площадь»
Отель располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.
За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.
Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Отель «Достоевский»
Отель «Достоевский» ждёт в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал.
Атмосфера и уют этого места запомнятся вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.
На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.
Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.
В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице 2 суток (если выбран тариф с проживанием)
- Питание, указанное в программе (если выбран тариф с проживанием и питанием): 2 завтрака в ресторане гостиницы
- Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
- Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
- Транспортная карта «Подорожник» на все экскурсионные дни
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Проживание (если выбран тариф без проживания)
- Питание, не указанное в программе: завтраки (если выбран тариф без питания и проживания), обеды и ужины
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Время начала экскурсий в программе – предварительное. Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе. Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.
Место старта и окончания экскурсий – центр города, в соответствии с программой.
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
Какие скидки есть в туре?
Скидка на ребенка до 14 лет — 800 руб.