2 день

Автобусная обзорная экскурсия «Парадный Петербург» с экскурсией по Эрмитажу

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 12:20.

Автобусная обзорная экскурсия «Парадный Петербург». Представьте — перед Вами один из красивейших городов мира, во всем своем блеске и величии!

Вы не просто увидите фасады — Вы почувствуете душу города, который пленил сердца гениев, стал музой для художников и поэтов.

Вы проедете по шумному Невскому проспекту, чувствуя пульс Петербурга. Полюбуетесь величественным куполом Исаакиевского и изящными колоннами Казанского собора. Перенесетесь во времена императоров, увидев величественный Зимний дворец.

Ощутите простор Дворцовой площади под петербургским небом. Увидите воплощение силы и мощи — могучий «Медный всадник». Поразитесь красотой Спаса-на-Крови.

Насладитесь видами со Стрелки Васильевского острова. Вспомните о бурных событиях прошлого у легендарной «Авроры».

И ощутите силу времени у неприступных стен Петропавловской крепости, стоящей на страже города. Все это — Петербург, который ждет только Вас!

Экскурсия в Эрмитаж. Перед Вами предстанут творения великих художников, скульпторов и другие шедевры мирового искусства, которые пережили века и продолжают вдохновлять человечество сегодня.

Великолепная Иорданская лестница поразит Вас необычайной роскошью и блеском. Тронный зал, где вершилась мировая история, восхитит Вас своим величием. Вы увидите непревзойденные картины, которые написали гении, жившие много веков назад.

Вас поразят работы Леонардо да Винчи, создавшего загадочную Мону Лизу, и восхитят холсты Рафаэля, полные света и гармонии. Вас покорит единственная в России скульптура, созданная великим Микеланджело.

И надолго оставит под впечатлением один из самых знаменитых экспонатов Эрмитажа — уникальные Золотые часы «Павлин» — не только великолепное произведение искусства, но и удивительный механизм.

Вы совершите путешествие в мир красоты и вдохновения, которое запомните навсегда!

Продолжительность экскурсии 3 часа.

Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160