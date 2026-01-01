1 день

Пешеходная экскурсия «В трех шагах от Невского проспекта» с посещением смотровой площадки колокольни Владимирского собора

Самостоятельный заезд. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.

Встреча с гидом у ст. метро «Владимирская» у памятника Ф. М. Достоевскому. Отправление на экскурсию в 11:00.

Во время сегодняшней авторской пешеходной экскурсии Вы погрузитесь в атмосферу старого Петербурга. Далеко ходить не придется, маршрут прогулки пролегает в непосредственной близости от Невского проспекта.

Вы узнаете, как жил настоящий Петербург в разные эпохи: дворцовый XVIII век, разночинный XIX, бунтарский XX!

Экскурсия начнется с подъема на одну из самых высоких смотровых площадок города – Колокольню Владимирского собора. Отсюда Вы не только полюбуетесь на знаменитые петербургские крыши, но и вместе с гидом проложите маршрут своей экскурсии.

Продолжительность экскурсии 3-3,5 часа.

Транспорт не предоставляется.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160