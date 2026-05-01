Персонально из Петербурга в тишину карельских земель: Старая Ладога, деревня Большая Сельга, Олонец
Осмотреть древние крепости, церкви и храмы и насладиться спокойствием деревенской местности
Из шума и суеты города мы отправимся в путешествие по карельской земле. Посетим первую столицу Руси — Старую Ладогу.
Погуляем и отдохнём в деревне со столетними домами, при желании отведаем обед читать дальшеуменьшить
из печи от местной семьи и погреемся в бане по-чёрному.
Полюбуемся пейзажами рек, а в Олонце осмотрим место, связанное с его основанием, старинные церкви и главный православный собор Смоленской иконы Божией Матери.
Описание тура
Организационные детали
Позаботьтесь об удобной обуви и одежде по сезону. Дополнительная опция: можно продолжить экскурсию в сторону Петрозаводска (по договоренности с гидом).
Программа тура по дням
1 день
Старая Ладога и деревня Большая Сельга
Встречаемся и отправляемся в Старую Ладогу, куда прибудем около 10:00. Осмотрим крепости и окрестности.
11:30 — посетим сопку «Олегова могила», предположительное место захоронения Вещего Олега.
14:00 — пообедаем в кафе с фермерской продукцией.
16:00 — приедем в карельскую деревню Большая Сельга Олонецкого района и прогуляемся.
16:30 — вы заселитесь в выбранное вами место размещения. Если проживание в доме — познакомитесь с хозяевами.
18:00 — ужин из печи, свободное время, прогулка.
19:30 — баня (по желанию) и карельский чай.
2 день
Достопримечательности Олонца
В 11:00 едем в город Олонец. Осмотрим: место слияния рек Олонка и Мегрега, связанное с основанием города: водоёмы сделали его удобным для торговли и передвижения ещё в допетровские времена; собор Смоленской иконы Божией Матери — главный православный храм Олонца. Каменное здание отражает северо-западную традицию церковного строительства без обилия декора; Успенскую церковь, которая появилась на новом городском кладбище при Екатерине II. Её вид остался неизменным: белые стены и голубые купола; деревянную церковь Фрола и Лавра в селе Мегрега, построенную в 1613 году. Это образец старорусского зодчества с шатровой колокольней, увенчанной маковкой, крытой лемехом — деревянной черепицей. Особую ценность представляет трёхъярусный иконостас, ровесник храма.
14:00 — вернёмся в деревню на обед.
15:30 — начнём обратный путь с заездом к реке Свирь.
22:00 — прибытие в Петербург.
Ответы на вопросы
Что включено
Трансфер
Услуги профессионального гида
Что не входит в цену
Проживание
Питание (обед из печи - 3000 ₽ с человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, 7:30
Завершение: Санкт-Петербург, 22:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 10132 туристов
Я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует уже достаточно давно, средний стаж работы — читать дальшеуменьшить
10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.
