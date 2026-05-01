2 день

Достопримечательности Олонца

В 11:00 едем в город Олонец. Осмотрим:

место слияния рек Олонка и Мегрега, связанное с основанием города: водоёмы сделали его удобным для торговли и передвижения ещё в допетровские времена;

собор Смоленской иконы Божией Матери — главный православный храм Олонца. Каменное здание отражает северо-западную традицию церковного строительства без обилия декора;

Успенскую церковь, которая появилась на новом городском кладбище при Екатерине II. Её вид остался неизменным: белые стены и голубые купола;

деревянную церковь Фрола и Лавра в селе Мегрега, построенную в 1613 году. Это образец старорусского зодчества с шатровой колокольней, увенчанной маковкой, крытой лемехом — деревянной черепицей. Особую ценность представляет трёхъярусный иконостас, ровесник храма.

14:00 — вернёмся в деревню на обед.

15:30 — начнём обратный путь с заездом к реке Свирь.

22:00 — прибытие в Петербург.